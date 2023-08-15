https://ria.ru/20230815/pomosch-1890148092.html

Брянская область готовит автотранспорт для передачи бойцам спецоперации

Брянская область готовит автотранспорт для передачи бойцам спецоперации - РИА Новости, 15.08.2023

Брянская область готовит автотранспорт для передачи бойцам спецоперации

Несколько федеральных ведомств Брянской области готовы передать Народному фронту более 20 автомобилей, которые сейчас не используются, для дальнейшей их... РИА Новости, 15.08.2023

2023-08-15T11:24

2023-08-15T11:24

2023-08-15T11:24

надежные люди

брянская область

ульяновский автомобильный завод (уаз)

группа газ

патриот

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МОСКВА, 15 авг – РИА Новости. Несколько федеральных ведомств Брянской области готовы передать Народному фронту более 20 автомобилей, которые сейчас не используются, для дальнейшей их передачи бойцам спецоперации на передовую, сообщили в региональном отделении Народного фронта в Брянской области. "По распоряжению правительства Российской Федерации федеральные органы власти передают безвозмездно Народному фронту транспортные средства, которые в дальнейшем будут отправлены нашим ребятам, принимающим участие в специальной военной операции. В Брянской области это государственная инспекция труда, управление федеральной таможенной службы, управление федеральной службы исполнения наказаний, училище олимпийского резерва. Все автомобили будут протестированы, если необходимо – будет произведен ремонт, оснащены всем необходимым и отправятся к нашим ребятам на передовую", – рассказала РИА Новости руководитель регионального исполкома Народного фронта в Брянской области Лариса Третьякова. Брянская таможня подготовила для солдат УАЗ "Патриот", который раньше использовался отрядом быстрого реагирования. Отечественные "Нивы" готовы передать Брянское государственное училище олимпийского резерва и государственная инспекция труда по Брянской области. Управление Федеральной службы исполнения наказаний приготовило мощный внедорожник "Ниссан", микроавтобус "ГАЗель" и несколько автомобилей "Нива", сообщается в Telegram-канале регионального отделения Народного фронта в Брянской области. Как уточняется, сейчас автомобили осматривают на предмет их исправности, степени износа и годности для использования в полевых условиях, выбор будет сделан в пользу машин высокой проходимости и наименьшей потребности в текущем ремонте.

https://ria.ru/20230815/pomosch-1890144276.html

брянская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

брянская область, ульяновский автомобильный завод (уаз), группа газ, патриот