Брянская область готовит автотранспорт для передачи бойцам спецоперации
Брянская область готовит более 20 автомобилей для передачи бойцам спецоперации
© Фото предоставлено пресс-службой регионального отделения Народного фронта в Брянской областиБрянская область готовит автотранспорт для передачи бойцам СВО
© Фото предоставлено пресс-службой регионального отделения Народного фронта в Брянской области
МОСКВА, 15 авг – РИА Новости. Несколько федеральных ведомств Брянской области готовы передать Народному фронту более 20 автомобилей, которые сейчас не используются, для дальнейшей их передачи бойцам спецоперации на передовую, сообщили в региональном отделении Народного фронта в Брянской области.
"По распоряжению правительства Российской Федерации федеральные органы власти передают безвозмездно Народному фронту транспортные средства, которые в дальнейшем будут отправлены нашим ребятам, принимающим участие в специальной военной операции. В Брянской области это государственная инспекция труда, управление федеральной таможенной службы, управление федеральной службы исполнения наказаний, училище олимпийского резерва. Все автомобили будут протестированы, если необходимо – будет произведен ремонт, оснащены всем необходимым и отправятся к нашим ребятам на передовую", – рассказала РИА Новости руководитель регионального исполкома Народного фронта в Брянской области Лариса Третьякова.
© Фото предоставлено пресс-службой регионального отделения Народного фронта в Брянской областиБрянская область готовит автотранспорт для передачи бойцам СВО
Брянская область готовит автотранспорт для передачи бойцам СВО
© Фото предоставлено пресс-службой регионального отделения Народного фронта в Брянской области
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© Фото предоставлено пресс-службой регионального отделения Народного фронта в Брянской областиБрянская область готовит автотранспорт для передачи бойцам СВО
Брянская область готовит автотранспорт для передачи бойцам СВО
© Фото предоставлено пресс-службой регионального отделения Народного фронта в Брянской области
2 из 4
© Фото предоставлено пресс-службой регионального отделения Народного фронта в Брянской областиБрянская область готовит автотранспорт для передачи бойцам СВО
Брянская область готовит автотранспорт для передачи бойцам СВО
© Фото предоставлено пресс-службой регионального отделения Народного фронта в Брянской области
3 из 4
© Фото предоставлено пресс-службой регионального отделения Народного фронта в Брянской областиБрянская область готовит автотранспорт для передачи бойцам СВО
Брянская область готовит автотранспорт для передачи бойцам СВО
© Фото предоставлено пресс-службой регионального отделения Народного фронта в Брянской области
4 из 4
Брянская область готовит автотранспорт для передачи бойцам СВО
© Фото предоставлено пресс-службой регионального отделения Народного фронта в Брянской области
1 из 4
Брянская область готовит автотранспорт для передачи бойцам СВО
© Фото предоставлено пресс-службой регионального отделения Народного фронта в Брянской области
2 из 4
Брянская область готовит автотранспорт для передачи бойцам СВО
© Фото предоставлено пресс-службой регионального отделения Народного фронта в Брянской области
3 из 4
Брянская область готовит автотранспорт для передачи бойцам СВО
© Фото предоставлено пресс-службой регионального отделения Народного фронта в Брянской области
4 из 4
Брянская таможня подготовила для солдат УАЗ "Патриот", который раньше использовался отрядом быстрого реагирования. Отечественные "Нивы" готовы передать Брянское государственное училище олимпийского резерва и государственная инспекция труда по Брянской области. Управление Федеральной службы исполнения наказаний приготовило мощный внедорожник "Ниссан", микроавтобус "ГАЗель" и несколько автомобилей "Нива", сообщается в Telegram-канале регионального отделения Народного фронта в Брянской области.
Как уточняется, сейчас автомобили осматривают на предмет их исправности, степени износа и годности для использования в полевых условиях, выбор будет сделан в пользу машин высокой проходимости и наименьшей потребности в текущем ремонте.