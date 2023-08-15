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Брянская область готовит автотранспорт для передачи бойцам спецоперации - РИА Новости, 15.08.2023
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11:24 15.08.2023
https://ria.ru/20230815/pomosch-1890148092.html
Брянская область готовит автотранспорт для передачи бойцам спецоперации
Брянская область готовит автотранспорт для передачи бойцам спецоперации - РИА Новости, 15.08.2023
Брянская область готовит автотранспорт для передачи бойцам спецоперации
Несколько федеральных ведомств Брянской области готовы передать Народному фронту более 20 автомобилей, которые сейчас не используются, для дальнейшей их... РИА Новости, 15.08.2023
2023-08-15T11:24
2023-08-15T11:24
надежные люди
брянская область
ульяновский автомобильный завод (уаз)
группа газ
патриот
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МОСКВА, 15 авг – РИА Новости. Несколько федеральных ведомств Брянской области готовы передать Народному фронту более 20 автомобилей, которые сейчас не используются, для дальнейшей их передачи бойцам спецоперации на передовую, сообщили в региональном отделении Народного фронта в Брянской области. "По распоряжению правительства Российской Федерации федеральные органы власти передают безвозмездно Народному фронту транспортные средства, которые в дальнейшем будут отправлены нашим ребятам, принимающим участие в специальной военной операции. В Брянской области это государственная инспекция труда, управление федеральной таможенной службы, управление федеральной службы исполнения наказаний, училище олимпийского резерва. Все автомобили будут протестированы, если необходимо – будет произведен ремонт, оснащены всем необходимым и отправятся к нашим ребятам на передовую", – рассказала РИА Новости руководитель регионального исполкома Народного фронта в Брянской области Лариса Третьякова. Брянская таможня подготовила для солдат УАЗ "Патриот", который раньше использовался отрядом быстрого реагирования. Отечественные "Нивы" готовы передать Брянское государственное училище олимпийского резерва и государственная инспекция труда по Брянской области. Управление Федеральной службы исполнения наказаний приготовило мощный внедорожник "Ниссан", микроавтобус "ГАЗель" и несколько автомобилей "Нива", сообщается в Telegram-канале регионального отделения Народного фронта в Брянской области. Как уточняется, сейчас автомобили осматривают на предмет их исправности, степени износа и годности для использования в полевых условиях, выбор будет сделан в пользу машин высокой проходимости и наименьшей потребности в текущем ремонте.
https://ria.ru/20230815/pomosch-1890144276.html
брянская область
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брянская область, ульяновский автомобильный завод (уаз), группа газ, патриот
Надежные люди, Брянская область, Ульяновский автомобильный завод (УАЗ), Группа ГАЗ, Патриот
Брянская область готовит автотранспорт для передачи бойцам спецоперации

Брянская область готовит более 20 автомобилей для передачи бойцам спецоперации

© Фото предоставлено пресс-службой регионального отделения Народного фронта в Брянской областиБрянская область готовит автотранспорт для передачи бойцам СВО
Брянская область готовит автотранспорт для передачи бойцам СВО
© Фото предоставлено пресс-службой регионального отделения Народного фронта в Брянской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 авг – РИА Новости. Несколько федеральных ведомств Брянской области готовы передать Народному фронту более 20 автомобилей, которые сейчас не используются, для дальнейшей их передачи бойцам спецоперации на передовую, сообщили в региональном отделении Народного фронта в Брянской области.
"По распоряжению правительства Российской Федерации федеральные органы власти передают безвозмездно Народному фронту транспортные средства, которые в дальнейшем будут отправлены нашим ребятам, принимающим участие в специальной военной операции. В Брянской области это государственная инспекция труда, управление федеральной таможенной службы, управление федеральной службы исполнения наказаний, училище олимпийского резерва. Все автомобили будут протестированы, если необходимо – будет произведен ремонт, оснащены всем необходимым и отправятся к нашим ребятам на передовую", – рассказала РИА Новости руководитель регионального исполкома Народного фронта в Брянской области Лариса Третьякова.
© Фото предоставлено пресс-службой регионального отделения Народного фронта в Брянской областиБрянская область готовит автотранспорт для передачи бойцам СВО
Брянская область готовит автотранспорт для передачи бойцам СВО
Брянская область готовит автотранспорт для передачи бойцам СВО
© Фото предоставлено пресс-службой регионального отделения Народного фронта в Брянской области
1 из 4
© Фото предоставлено пресс-службой регионального отделения Народного фронта в Брянской областиБрянская область готовит автотранспорт для передачи бойцам СВО
Брянская область готовит автотранспорт для передачи бойцам СВО
Брянская область готовит автотранспорт для передачи бойцам СВО
© Фото предоставлено пресс-службой регионального отделения Народного фронта в Брянской области
2 из 4
© Фото предоставлено пресс-службой регионального отделения Народного фронта в Брянской областиБрянская область готовит автотранспорт для передачи бойцам СВО
Брянская область готовит автотранспорт для передачи бойцам СВО
Брянская область готовит автотранспорт для передачи бойцам СВО
© Фото предоставлено пресс-службой регионального отделения Народного фронта в Брянской области
3 из 4
© Фото предоставлено пресс-службой регионального отделения Народного фронта в Брянской областиБрянская область готовит автотранспорт для передачи бойцам СВО
Брянская область готовит автотранспорт для передачи бойцам СВО
Брянская область готовит автотранспорт для передачи бойцам СВО
© Фото предоставлено пресс-службой регионального отделения Народного фронта в Брянской области
4 из 4
Брянская область готовит автотранспорт для передачи бойцам СВО
© Фото предоставлено пресс-службой регионального отделения Народного фронта в Брянской области
1 из 4
Брянская область готовит автотранспорт для передачи бойцам СВО
© Фото предоставлено пресс-службой регионального отделения Народного фронта в Брянской области
2 из 4
Брянская область готовит автотранспорт для передачи бойцам СВО
© Фото предоставлено пресс-службой регионального отделения Народного фронта в Брянской области
3 из 4
Брянская область готовит автотранспорт для передачи бойцам СВО
© Фото предоставлено пресс-службой регионального отделения Народного фронта в Брянской области
4 из 4
Брянская таможня подготовила для солдат УАЗ "Патриот", который раньше использовался отрядом быстрого реагирования. Отечественные "Нивы" готовы передать Брянское государственное училище олимпийского резерва и государственная инспекция труда по Брянской области. Управление Федеральной службы исполнения наказаний приготовило мощный внедорожник "Ниссан", микроавтобус "ГАЗель" и несколько автомобилей "Нива", сообщается в Telegram-канале регионального отделения Народного фронта в Брянской области.
Как уточняется, сейчас автомобили осматривают на предмет их исправности, степени износа и годности для использования в полевых условиях, выбор будет сделан в пользу машин высокой проходимости и наименьшей потребности в текущем ремонте.
Добровольцы из Хабаровска шьют снуды, балаклавы и носилки для участников СВО - РИА Новости, 1920, 15.08.2023
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Надежные людиБрянская областьУльяновский автомобильный завод (УАЗ)Группа ГАЗПатриот
 
 
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