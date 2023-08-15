https://ria.ru/20230815/politika-1890139080.html

Оборонная политика в Европе подчинена интересам США, заявил Шойгу

Оборонная политика в Европе подчинена интересам США, заявил Шойгу - РИА Новости, 15.08.2023

Оборонная политика в Европе подчинена интересам США, заявил Шойгу

Оборонная политика в Европе полностью подчинена интересам США, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу. РИА Новости, 15.08.2023

2023-08-15T10:59

2023-08-15T10:59

2023-08-15T10:59

форум "армия — 2023"

сергей шойгу

нато

европа

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КУБИНКА (Московская обл.), 15 авг - РИА Новости. Оборонная политика в Европе полностью подчинена интересам США, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу. "Однако за новое вооружение партнерам придется заплатить Соединенным Штатам немалые деньги и согласиться на ограничение суверенитета в сфере безопасности. Примером может служить Европа, где оборонная политика полностью подчинена интересам Вашингтона", - сказал Шойгу во вторник на Московской конференции по международной безопасности. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран". РИА Новости – официальное информационное агентство форума "Армия-2023".

https://ria.ru/20230815/aukus-1890128417.html

европа

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Влада Копылова

форум "армия — 2023", сергей шойгу, нато, европа