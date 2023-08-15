https://ria.ru/20230815/pogibshie-1890285935.html
В Дагестане почтили память погибших при взрыве на АЗС
В Дагестане почтили память погибших при взрыве на АЗС - РИА Новости, 15.08.2023
В Дагестане почтили память погибших при взрыве на АЗС
Церемония возложения цветов состоялась на автозаправочной станции на окраине Махачкалы в память о погибших в результате взрыва, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 15.08.2023
2023-08-15T18:58
2023-08-15T18:58
2023-08-15T18:58
махачкала
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
чп на азс в махачкале
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0f/1890285526_0:14:993:572_1920x0_80_0_0_6abe5575b717d9c222a1ff4e46a000df.png
МАХАЧКАЛА, 15 авг - РИА Новости. Церемония возложения цветов состоялась на автозаправочной станции на окраине Махачкалы в память о погибших в результате взрыва, сообщили в пресс-службе минмолодежи республики. "В Махачкале почтили память погибших во время взрыва на АЗС. Церемония возложения цветов прошла на территории заправки, на которой накануне произошел взрыв", – говорится в сообщении. В церемонии приняли участие министр по делам молодежи Дагестана Камил Саидов, волонтеры, работники спецслужб и жители города. "Сегодня мы всем Дагестаном объединились в одну большую семью и скорбим по погибшим землякам. Это большое горе для их родных, близких и друзей, большое горе для каждого дагестанца. И мы переживаем его вместе", – приводятся в сообщении слова Саидова. По последним данным МЧС, число погибших в результате происшествия выросло до 35.
https://ria.ru/20230815/postradavshie-1890270341.html
https://ria.ru/20230815/postradavshie-1890272710.html
махачкала
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0f/1890285526_106:0:886:585_1920x0_80_0_0_5ebcfd5ec6f1edb7d484454d86ebc734.png
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
махачкала, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), чп на азс в махачкале
Махачкала, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ЧП на АЗС в Махачкале
В Дагестане почтили память погибших при взрыве на АЗС
В Дагестане почтили память погибших при взрыве, возложив цветы на АЗС