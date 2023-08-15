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В Дагестане почтили память погибших при взрыве на АЗС - РИА Новости, 15.08.2023
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18:58 15.08.2023
https://ria.ru/20230815/pogibshie-1890285935.html
В Дагестане почтили память погибших при взрыве на АЗС
В Дагестане почтили память погибших при взрыве на АЗС - РИА Новости, 15.08.2023
В Дагестане почтили память погибших при взрыве на АЗС
Церемония возложения цветов состоялась на автозаправочной станции на окраине Махачкалы в память о погибших в результате взрыва, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 15.08.2023
2023-08-15T18:58
2023-08-15T18:58
махачкала
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
чп на азс в махачкале
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МАХАЧКАЛА, 15 авг - РИА Новости. Церемония возложения цветов состоялась на автозаправочной станции на окраине Махачкалы в память о погибших в результате взрыва, сообщили в пресс-службе минмолодежи республики. "В Махачкале почтили память погибших во время взрыва на АЗС. Церемония возложения цветов прошла на территории заправки, на которой накануне произошел взрыв", – говорится в сообщении. В церемонии приняли участие министр по делам молодежи Дагестана Камил Саидов, волонтеры, работники спецслужб и жители города. "Сегодня мы всем Дагестаном объединились в одну большую семью и скорбим по погибшим землякам. Это большое горе для их родных, близких и друзей, большое горе для каждого дагестанца. И мы переживаем его вместе", – приводятся в сообщении слова Саидова. По последним данным МЧС, число погибших в результате происшествия выросло до 35.
https://ria.ru/20230815/postradavshie-1890270341.html
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махачкала, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), чп на азс в махачкале
Махачкала, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ЧП на АЗС в Махачкале
В Дагестане почтили память погибших при взрыве на АЗС

В Дагестане почтили память погибших при взрыве, возложив цветы на АЗС

Церемония возложения цветов состоялась на автозаправочной станции на окраине Махачкалы в память о погибших в результате взрыва
Церемония возложения цветов состоялась на автозаправочной станции на окраине Махачкалы в память о погибших в результате взрыва
Церемония возложения цветов состоялась на автозаправочной станции на окраине Махачкалы в память о погибших в результате взрыва
Читать ria.ru в
МАХАЧКАЛА, 15 авг - РИА Новости. Церемония возложения цветов состоялась на автозаправочной станции на окраине Махачкалы в память о погибших в результате взрыва, сообщили в пресс-службе минмолодежи республики.
«
"В Махачкале почтили память погибших во время взрыва на АЗС. Церемония возложения цветов прошла на территории заправки, на которой накануне произошел взрыв", – говорится в сообщении.
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В церемонии приняли участие министр по делам молодежи Дагестана Камил Саидов, волонтеры, работники спецслужб и жители города.
«
"Сегодня мы всем Дагестаном объединились в одну большую семью и скорбим по погибшим землякам. Это большое горе для их родных, близких и друзей, большое горе для каждого дагестанца. И мы переживаем его вместе", – приводятся в сообщении слова Саидова.
По последним данным МЧС, число погибших в результате происшествия выросло до 35.
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МахачкалаМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)ЧП на АЗС в Махачкале
 
 
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