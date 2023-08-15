https://ria.ru/20230815/pogibshie-1890285935.html

В Дагестане почтили память погибших при взрыве на АЗС

В Дагестане почтили память погибших при взрыве на АЗС - РИА Новости, 15.08.2023

В Дагестане почтили память погибших при взрыве на АЗС

Церемония возложения цветов состоялась на автозаправочной станции на окраине Махачкалы в память о погибших в результате взрыва, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 15.08.2023

2023-08-15T18:58

2023-08-15T18:58

2023-08-15T18:58

махачкала

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

чп на азс в махачкале

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МАХАЧКАЛА, 15 авг - РИА Новости. Церемония возложения цветов состоялась на автозаправочной станции на окраине Махачкалы в память о погибших в результате взрыва, сообщили в пресс-службе минмолодежи республики. "В Махачкале почтили память погибших во время взрыва на АЗС. Церемония возложения цветов прошла на территории заправки, на которой накануне произошел взрыв", – говорится в сообщении. В церемонии приняли участие министр по делам молодежи Дагестана Камил Саидов, волонтеры, работники спецслужб и жители города. "Сегодня мы всем Дагестаном объединились в одну большую семью и скорбим по погибшим землякам. Это большое горе для их родных, близких и друзей, большое горе для каждого дагестанца. И мы переживаем его вместе", – приводятся в сообщении слова Саидова. По последним данным МЧС, число погибших в результате происшествия выросло до 35.

https://ria.ru/20230815/postradavshie-1890270341.html

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махачкала, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), чп на азс в махачкале