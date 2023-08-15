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Свыше 60 рентген-аппаратов установили за полтора года в Подмосковье - РИА Новости, 15.08.2023
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Новости Подмосковья
 
14:58 15.08.2023
https://ria.ru/20230815/podmoskove-1890210212.html
Свыше 60 рентген-аппаратов установили за полтора года в Подмосковье
Свыше 60 рентген-аппаратов установили за полтора года в Подмосковье - РИА Новости, 15.08.2023
Свыше 60 рентген-аппаратов установили за полтора года в Подмосковье
В медицинских организациях Московской области за полтора года установили более 60 рентген-аппаратов, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона. РИА Новости, 15.08.2023
2023-08-15T14:58
2023-08-15T14:58
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
светлана стригункова
андрей воробьев
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. В медицинских организациях Московской области за полтора года установили более 60 рентген-аппаратов, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона. В Подмосковье организована большая работа по оснащению медицинских учреждений современным тяжелым оборудованием. Это замена аналоговых аппаратов на цифровые, а также открытие новых кабинетов. Как отметила первый зампред правительства региона Светлана Стригункова, в минувшем году была запущена масштабная программа по замене устаревшего аналогового оборудования на современное цифровое. Подобная техника удобнее в использовании и позволяет проводить более качественную диагностику, а также оперативно получать результат, что важно для врачей и пациентов. "Если говорить о рентген-аппаратах, то с момента запуска программы мы заменили 48 единиц старой техники, а также открыли еще 13 новых точек. На эти цели было направлено более 1,1 миллиарда рублей", - приводятся в сообщении слова Стригунковой. В пресс-службе добавили, что во взрослой поликлинике №1 Егорьевской больницы уже заработал новый рентген-аппарат. Его установили на замену старого оборудования, которое уже не отвечало современным требованиям. На нем планируется проводить свыше 40 исследований в день. На диагностику направит лечащий врач при наличии медицинских показаний у пациента. "В округе продолжается модернизация тяжелого медицинского оборудования. Вместо морально устаревших аналоговых аппаратов приходят современные цифровые. Результаты исследования на новом аппарате автоматически подгружаются в электронную карту пациента, а значит, ему не надо повторно приходить в поликлинику", - сказал главный врач Егорьевской больницы Николай Гонтюрев. По информации пресс-службы, новый рентген-аппарат произведен в России. Оборудование закуплено по поручению губернатора региона Андрея Воробьева в рамках национального проекта "Здравоохранение".
https://ria.ru/20230814/zdorove-1890003888.html
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московская область (подмосковье)
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Артем Смирнов
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московская область (подмосковье), светлана стригункова , андрей воробьев
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Светлана Стригункова , Андрей Воробьев

Свыше 60 рентген-аппаратов установили за полтора года в Подмосковье

© Фото : Министерство здравоохранения Московской областиСвыше 30 новых рентген-аппаратов и флюорографов установили в Подмосковье
Свыше 30 новых рентген-аппаратов и флюорографов установили в Подмосковье - РИА Новости, 1920, 15.08.2023
© Фото : Министерство здравоохранения Московской области
Свыше 30 новых рентген-аппаратов и флюорографов установили в Подмосковье
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. В медицинских организациях Московской области за полтора года установили более 60 рентген-аппаратов, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.
В Подмосковье организована большая работа по оснащению медицинских учреждений современным тяжелым оборудованием. Это замена аналоговых аппаратов на цифровые, а также открытие новых кабинетов.
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Как отметила первый зампред правительства региона Светлана Стригункова, в минувшем году была запущена масштабная программа по замене устаревшего аналогового оборудования на современное цифровое. Подобная техника удобнее в использовании и позволяет проводить более качественную диагностику, а также оперативно получать результат, что важно для врачей и пациентов.
"Если говорить о рентген-аппаратах, то с момента запуска программы мы заменили 48 единиц старой техники, а также открыли еще 13 новых точек. На эти цели было направлено более 1,1 миллиарда рублей", - приводятся в сообщении слова Стригунковой.
В пресс-службе добавили, что во взрослой поликлинике №1 Егорьевской больницы уже заработал новый рентген-аппарат. Его установили на замену старого оборудования, которое уже не отвечало современным требованиям. На нем планируется проводить свыше 40 исследований в день. На диагностику направит лечащий врач при наличии медицинских показаний у пациента.
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"В округе продолжается модернизация тяжелого медицинского оборудования. Вместо морально устаревших аналоговых аппаратов приходят современные цифровые. Результаты исследования на новом аппарате автоматически подгружаются в электронную карту пациента, а значит, ему не надо повторно приходить в поликлинику", - сказал главный врач Егорьевской больницы Николай Гонтюрев.
По информации пресс-службы, новый рентген-аппарат произведен в России. Оборудование закуплено по поручению губернатора региона Андрея Воробьева в рамках национального проекта "Здравоохранение".
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Светлана СтригунковаАндрей Воробьев
 
 
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