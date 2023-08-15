https://ria.ru/20230815/podmoskove-1890210212.html

Свыше 60 рентген-аппаратов установили за полтора года в Подмосковье

Свыше 60 рентген-аппаратов установили за полтора года в Подмосковье - РИА Новости, 15.08.2023

Свыше 60 рентген-аппаратов установили за полтора года в Подмосковье

В медицинских организациях Московской области за полтора года установили более 60 рентген-аппаратов, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона. РИА Новости, 15.08.2023

2023-08-15T14:58

2023-08-15T14:58

2023-08-15T14:58

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

светлана стригункова

андрей воробьев

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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. В медицинских организациях Московской области за полтора года установили более 60 рентген-аппаратов, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона. В Подмосковье организована большая работа по оснащению медицинских учреждений современным тяжелым оборудованием. Это замена аналоговых аппаратов на цифровые, а также открытие новых кабинетов. Как отметила первый зампред правительства региона Светлана Стригункова, в минувшем году была запущена масштабная программа по замене устаревшего аналогового оборудования на современное цифровое. Подобная техника удобнее в использовании и позволяет проводить более качественную диагностику, а также оперативно получать результат, что важно для врачей и пациентов. "Если говорить о рентген-аппаратах, то с момента запуска программы мы заменили 48 единиц старой техники, а также открыли еще 13 новых точек. На эти цели было направлено более 1,1 миллиарда рублей", - приводятся в сообщении слова Стригунковой. В пресс-службе добавили, что во взрослой поликлинике №1 Егорьевской больницы уже заработал новый рентген-аппарат. Его установили на замену старого оборудования, которое уже не отвечало современным требованиям. На нем планируется проводить свыше 40 исследований в день. На диагностику направит лечащий врач при наличии медицинских показаний у пациента. "В округе продолжается модернизация тяжелого медицинского оборудования. Вместо морально устаревших аналоговых аппаратов приходят современные цифровые. Результаты исследования на новом аппарате автоматически подгружаются в электронную карту пациента, а значит, ему не надо повторно приходить в поликлинику", - сказал главный врач Егорьевской больницы Николай Гонтюрев. По информации пресс-службы, новый рентген-аппарат произведен в России. Оборудование закуплено по поручению губернатора региона Андрея Воробьева в рамках национального проекта "Здравоохранение".

https://ria.ru/20230814/zdorove-1890003888.html

https://ria.ru/20230810/trudoustroystvo-1889302940.html

московская область (подмосковье)

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

московская область (подмосковье), светлана стригункова , андрей воробьев