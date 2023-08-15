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Многодетные в Подмосковье получили выплату в 10 тысяч руб на школьную форму - РИА Новости, 15.08.2023
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Новости Подмосковья
 
14:25 15.08.2023 (обновлено: 14:57 15.08.2023)
https://ria.ru/20230815/podmoskove-1890205379.html
Многодетные в Подмосковье получили выплату в 10 тысяч руб на школьную форму
Многодетные в Подмосковье получили выплату в 10 тысяч руб на школьную форму - РИА Новости, 15.08.2023
Многодетные в Подмосковье получили выплату в 10 тысяч руб на школьную форму
Порядка 30 тысяч человек в Подмосковье получили выплату на школьную форму в 10 тысяч рублей для многодетных семей в этом году, сообщила вице-губернатор... РИА Новости, 15.08.2023
2023-08-15T14:25
2023-08-15T14:57
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
андрей воробьев
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Порядка 30 тысяч человек в Подмосковье получили выплату на школьную форму в 10 тысяч рублей для многодетных семей в этом году, сообщила вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина. "С этого года по вашему поручению, Андрей Юрьевич (Воробьев, губернатор Подмосковья), мы также ввели новую выплату на школьную форму многодетным семьям с низкими доходами. Она составляет 10 тысяч рублей на каждого ребенка. Количество получателей – порядка 30 тысяч человек", - отметила Каклюгина, слова которой цитирует управление пресс-службы губернатора и правительства Московской области. По данным пресс-службы, также с 10 августа по 3 тысячи рублей на школьную форму для каждого ребенка получили более 68 тысяч многодетных семей. Для семей с низкими доходами, которые воспитывают детей-инвалидов, также предусмотрена в регионе выплата в 13 тысяч рублей на питание и школьную форму. Её получили 2 тысячи человек. Также в регионе всем первоклассникам, воспитывающимся в семьях с низкими доходами, подарят рюкзаки со всеми необходимыми школьными принадлежностями. Около 3 тысяч ребят получат их до 25 августа, добавили в сообщении. "Наша цель - проявить заботу о многодетных семьях, о тех, кто нуждается в поддержке. Особое внимание, как и прежде, уделяем первоклашкам. Понимаем, что в больших семьях подготовка к школе всегда очень хлопотное, волнительное и затратное мероприятие. Поэтому важно, что все выплаты и помощь у нас приходят проактивно", - отметил Воробьев.
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московская область (подмосковье), андрей воробьев
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Андрей Воробьев

Многодетные в Подмосковье получили выплату в 10 тысяч руб на школьную форму

© Фото : правительство Московской областиЕженедельное совещание губернатора Подмосковья Андрея Воробьева с областным правительством и главами городских округов
Еженедельное совещание губернатора Подмосковья Андрея Воробьева с областным правительством и главами городских округов - РИА Новости, 1920, 15.08.2023
© Фото : правительство Московской области
Еженедельное совещание губернатора Подмосковья Андрея Воробьева с областным правительством и главами городских округов
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Порядка 30 тысяч человек в Подмосковье получили выплату на школьную форму в 10 тысяч рублей для многодетных семей в этом году, сообщила вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина.
"С этого года по вашему поручению, Андрей Юрьевич (Воробьев, губернатор Подмосковья), мы также ввели новую выплату на школьную форму многодетным семьям с низкими доходами. Она составляет 10 тысяч рублей на каждого ребенка. Количество получателей – порядка 30 тысяч человек", - отметила Каклюгина, слова которой цитирует управление пресс-службы губернатора и правительства Московской области.
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По данным пресс-службы, также с 10 августа по 3 тысячи рублей на школьную форму для каждого ребенка получили более 68 тысяч многодетных семей. Для семей с низкими доходами, которые воспитывают детей-инвалидов, также предусмотрена в регионе выплата в 13 тысяч рублей на питание и школьную форму. Её получили 2 тысячи человек.
Также в регионе всем первоклассникам, воспитывающимся в семьях с низкими доходами, подарят рюкзаки со всеми необходимыми школьными принадлежностями. Около 3 тысяч ребят получат их до 25 августа, добавили в сообщении.
"Наша цель - проявить заботу о многодетных семьях, о тех, кто нуждается в поддержке. Особое внимание, как и прежде, уделяем первоклашкам. Понимаем, что в больших семьях подготовка к школе всегда очень хлопотное, волнительное и затратное мероприятие. Поэтому важно, что все выплаты и помощь у нас приходят проактивно", - отметил Воробьев.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Андрей Воробьев
 
 
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