https://ria.ru/20230815/podmoskove-1890205379.html

Многодетные в Подмосковье получили выплату в 10 тысяч руб на школьную форму

Многодетные в Подмосковье получили выплату в 10 тысяч руб на школьную форму - РИА Новости, 15.08.2023

Многодетные в Подмосковье получили выплату в 10 тысяч руб на школьную форму

Порядка 30 тысяч человек в Подмосковье получили выплату на школьную форму в 10 тысяч рублей для многодетных семей в этом году, сообщила вице-губернатор... РИА Новости, 15.08.2023

2023-08-15T14:25

2023-08-15T14:25

2023-08-15T14:57

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

андрей воробьев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0f/1890217085_0:129:3072:1857_1920x0_80_0_0_fc76a4562debf68cdfd5d07212771ed8.jpg

МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Порядка 30 тысяч человек в Подмосковье получили выплату на школьную форму в 10 тысяч рублей для многодетных семей в этом году, сообщила вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина. "С этого года по вашему поручению, Андрей Юрьевич (Воробьев, губернатор Подмосковья), мы также ввели новую выплату на школьную форму многодетным семьям с низкими доходами. Она составляет 10 тысяч рублей на каждого ребенка. Количество получателей – порядка 30 тысяч человек", - отметила Каклюгина, слова которой цитирует управление пресс-службы губернатора и правительства Московской области. По данным пресс-службы, также с 10 августа по 3 тысячи рублей на школьную форму для каждого ребенка получили более 68 тысяч многодетных семей. Для семей с низкими доходами, которые воспитывают детей-инвалидов, также предусмотрена в регионе выплата в 13 тысяч рублей на питание и школьную форму. Её получили 2 тысячи человек. Также в регионе всем первоклассникам, воспитывающимся в семьях с низкими доходами, подарят рюкзаки со всеми необходимыми школьными принадлежностями. Около 3 тысяч ребят получат их до 25 августа, добавили в сообщении. "Наша цель - проявить заботу о многодетных семьях, о тех, кто нуждается в поддержке. Особое внимание, как и прежде, уделяем первоклашкам. Понимаем, что в больших семьях подготовка к школе всегда очень хлопотное, волнительное и затратное мероприятие. Поэтому важно, что все выплаты и помощь у нас приходят проактивно", - отметил Воробьев.

https://ria.ru/20230814/zdorove-1890003888.html

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

московская область (подмосковье), андрей воробьев