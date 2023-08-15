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Производство раствора для контактных линз запустят в Подмосковье в 2024 г
Производство раствора для контактных линз запустят в Подмосковье в 2024 г - РИА Новости, 15.08.2023
Производство раствора для контактных линз запустят в Подмосковье в 2024 г
Резидент подмосковной "Дубны", компания "Окей Вижен Технологии" начинает строительство производства растворов для ухода за контактными линзами, которое... РИА Новости, 15.08.2023
2023-08-15T12:51
2023-08-15T12:51
2023-08-15T12:51
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Резидент подмосковной "Дубны", компания "Окей Вижен Технологии" начинает строительство производства растворов для ухода за контактными линзами, которое планируется запустить в 2024 году, сообщили в министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области. "Компания "Окей Вижен Технологии", резидент подмосковной особой экономической зоны "Дубна", приступает к строительству производства растворов для ухода за контактными линзами. Соответствующее разрешение уже получено инвестором. Как сообщила заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева, запуск производства планируется в 2024 году", - отметили в ведомстве. По данным Зиновьевой, слова которой приводятся в сообщении, инвестиции в производство составят 275,3 миллиона рублей. На новом заводе компания займется производством средств для ухода за контактными линзами, в том числе одноступенчатой пероксидной системы для контактных линз. Сегодня такие системы не производятся в России. При этом площадь нового производства составит более 2000 квадратных метров.
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Резидент подмосковной "Дубны", компания "Окей Вижен Технологии" начинает строительство производства растворов для ухода за контактными линзами, которое планируется запустить в 2024 году, сообщили в министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области.
"Компания "Окей Вижен Технологии", резидент подмосковной особой экономической зоны "Дубна", приступает к строительству производства растворов для ухода за контактными линзами. Соответствующее разрешение уже получено инвестором. Как сообщила заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева, запуск производства планируется в 2024 году", - отметили в ведомстве.
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По данным Зиновьевой, слова которой приводятся в сообщении, инвестиции в производство составят 275,3 миллиона рублей. На новом заводе компания займется производством средств для ухода за контактными линзами, в том числе одноступенчатой пероксидной системы для контактных линз. Сегодня такие системы не производятся в России
. При этом площадь нового производства составит более 2000 квадратных метров.