https://ria.ru/20230815/podmoskove-1890174635.html

Производство раствора для контактных линз запустят в Подмосковье в 2024 г

Производство раствора для контактных линз запустят в Подмосковье в 2024 г - РИА Новости, 15.08.2023

Производство раствора для контактных линз запустят в Подмосковье в 2024 г

Резидент подмосковной "Дубны", компания "Окей Вижен Технологии" начинает строительство производства растворов для ухода за контактными линзами, которое... РИА Новости, 15.08.2023

2023-08-15T12:51

2023-08-15T12:51

2023-08-15T12:51

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0f/1890175846_93:0:1188:616_1920x0_80_0_0_4a1b73bd3527afcfbd023c510b062012.jpg

МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Резидент подмосковной "Дубны", компания "Окей Вижен Технологии" начинает строительство производства растворов для ухода за контактными линзами, которое планируется запустить в 2024 году, сообщили в министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области. "Компания "Окей Вижен Технологии", резидент подмосковной особой экономической зоны "Дубна", приступает к строительству производства растворов для ухода за контактными линзами. Соответствующее разрешение уже получено инвестором. Как сообщила заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева, запуск производства планируется в 2024 году", - отметили в ведомстве. По данным Зиновьевой, слова которой приводятся в сообщении, инвестиции в производство составят 275,3 миллиона рублей. На новом заводе компания займется производством средств для ухода за контактными линзами, в том числе одноступенчатой пероксидной системы для контактных линз. Сегодня такие системы не производятся в России. При этом площадь нового производства составит более 2000 квадратных метров.

https://ria.ru/20230815/podmoskove-1890158026.html

московская область (подмосковье)

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

московская область (подмосковье), россия