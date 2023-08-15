https://ria.ru/20230815/podmoskove-1890158026.html

Более 200 км наружного освещения появится в Подмосковье до конца года

Более 200 км наружного освещения появится в Подмосковье до конца года - РИА Новости, 15.08.2023

Более 200 км наружного освещения появится в Подмосковье до конца года

Более 200 километров линий наружного освещения проведут в Подмосковье до конца 2023 года, это позволит установить новые фонари более чем на 170 объектах,... РИА Новости, 15.08.2023

2023-08-15T11:42

2023-08-15T11:42

2023-08-15T11:42

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

городское хозяйство москвы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1d/1820436912_0:0:2000:1126_1920x0_80_0_0_d1bbc41c0f680cf23c5b950fb06a2a38.jpg

МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Более 200 километров линий наружного освещения проведут в Подмосковье до конца 2023 года, это позволит установить новые фонари более чем на 170 объектах, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Московской области. "До конца 2023 года в Подмосковье по проекту "Светлый город" проведут более 200 километров линий наружного освещения. Новые фонари установят на 152 улицах, а также в пяти скверах и 16 дворах", - отмечается в Telegram-канале пресс-службы. По данным пресс-службы, проект "Светлый город" реализуется в области с 2017 года. За это время хорошо освещенными стали свыше 2,5 тысяч улиц. Современные фонари установили в более чем 90 скверах и почти 820 дворах. Кроме того, около 170 зданий и сооружений получили архитектурно-художественную подсветку.

https://ria.ru/20230814/podmoskove-1889993573.html

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

московская область (подмосковье), городское хозяйство москвы