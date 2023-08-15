https://ria.ru/20230815/podmoskove-1890158026.html
Более 200 км наружного освещения появится в Подмосковье до конца года
Более 200 км наружного освещения появится в Подмосковье до конца года - РИА Новости, 15.08.2023
Более 200 км наружного освещения появится в Подмосковье до конца года
Более 200 километров линий наружного освещения проведут в Подмосковье до конца 2023 года, это позволит установить новые фонари более чем на 170 объектах,... РИА Новости, 15.08.2023
2023-08-15T11:42
2023-08-15T11:42
2023-08-15T11:42
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Более 200 километров линий наружного освещения проведут в Подмосковье до конца 2023 года, это позволит установить новые фонари более чем на 170 объектах, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Московской области. "До конца 2023 года в Подмосковье по проекту "Светлый город" проведут более 200 километров линий наружного освещения. Новые фонари установят на 152 улицах, а также в пяти скверах и 16 дворах", - отмечается в Telegram-канале пресс-службы. По данным пресс-службы, проект "Светлый город" реализуется в области с 2017 года. За это время хорошо освещенными стали свыше 2,5 тысяч улиц. Современные фонари установили в более чем 90 скверах и почти 820 дворах. Кроме того, около 170 зданий и сооружений получили архитектурно-художественную подсветку.
https://ria.ru/20230814/podmoskove-1889993573.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), городское хозяйство москвы
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Городское хозяйство Москвы