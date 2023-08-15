https://ria.ru/20230815/penya-1890246419.html

Сантьяго Пенья вступил в должность президента Парагвая

Сантьяго Пенья вступил в должность президента Парагвая - РИА Новости, 15.08.2023

Сантьяго Пенья вступил в должность президента Парагвая

Сантьяго Пенья вступил в должность президента Парагвая, он пробудет у власти до 2028 года, следует из трансляции ABC TV. РИА Новости, 15.08.2023

2023-08-15T16:39

2023-08-15T16:39

2023-08-15T16:40

в мире

парагвай

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0f/1890245439_0:181:1768:1176_1920x0_80_0_0_b1546e563afdfbf933bf204cd9b45483.jpg

БУЭНОС-АЙРЕС, 15 авг - РИА Новости. Сантьяго Пенья вступил в должность президента Парагвая, он пробудет у власти до 2028 года, следует из трансляции ABC TV. "Клянусь", - сказал он во время инаугурации. Он пообещал превратить Парагвай в "центр южноамериканской интеграции", построить общество, где каждый будет преуспевать. "Эффективное управление - залог достижения результатов, которые будут чувствоваться в карманах и на столах парагвайский семей", - сказал он. Победивший на выборах 30 апреля 44-летний Пенья - ставленник экс-президент Парагвая Орасио Картеса, против которого США недавно ввели санкции, обвинив в коррупции. Пенья был в правительстве Картеса министром финансов. За свою карьеру успел поработать в ЦБ Парагвая и в Международном валютном фонде. В числе основных обещаний Пеньи - снижение стоимости потребительской корзины, цен на топливо и газ, создание 500 тысяч новых рабочих мест, бесплатных детских садов, программы для обеспечения граждан жильем.

https://ria.ru/20230405/paragvay-1863235794.html

парагвай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, парагвай