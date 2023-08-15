https://ria.ru/20230815/penya-1890246419.html
Сантьяго Пенья вступил в должность президента Парагвая
Сантьяго Пенья вступил в должность президента Парагвая - РИА Новости, 15.08.2023
Сантьяго Пенья вступил в должность президента Парагвая
Сантьяго Пенья вступил в должность президента Парагвая, он пробудет у власти до 2028 года, следует из трансляции ABC TV. РИА Новости, 15.08.2023
2023-08-15T16:39
2023-08-15T16:39
2023-08-15T16:40
в мире
парагвай
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БУЭНОС-АЙРЕС, 15 авг - РИА Новости. Сантьяго Пенья вступил в должность президента Парагвая, он пробудет у власти до 2028 года, следует из трансляции ABC TV. "Клянусь", - сказал он во время инаугурации. Он пообещал превратить Парагвай в "центр южноамериканской интеграции", построить общество, где каждый будет преуспевать. "Эффективное управление - залог достижения результатов, которые будут чувствоваться в карманах и на столах парагвайский семей", - сказал он. Победивший на выборах 30 апреля 44-летний Пенья - ставленник экс-президент Парагвая Орасио Картеса, против которого США недавно ввели санкции, обвинив в коррупции. Пенья был в правительстве Картеса министром финансов. За свою карьеру успел поработать в ЦБ Парагвая и в Международном валютном фонде. В числе основных обещаний Пеньи - снижение стоимости потребительской корзины, цен на топливо и газ, создание 500 тысяч новых рабочих мест, бесплатных детских садов, программы для обеспечения граждан жильем.
https://ria.ru/20230405/paragvay-1863235794.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, парагвай
Сантьяго Пенья вступил в должность президента Парагвая
Сантьяго Пенья заступил на пятилетний срок в должности президента Парагвая
БУЭНОС-АЙРЕС, 15 авг - РИА Новости. Сантьяго Пенья вступил в должность президента Парагвая, он пробудет у власти до 2028 года, следует из трансляции ABC TV.
"Клянусь", - сказал он во время инаугурации. Он пообещал превратить Парагвай в "центр южноамериканской интеграции", построить общество, где каждый будет преуспевать. "Эффективное управление - залог достижения результатов, которые будут чувствоваться в карманах и на столах парагвайский семей", - сказал он.
Победивший на выборах 30 апреля 44-летний Пенья - ставленник экс-президент Парагвая Орасио Картеса
, против которого США
недавно ввели санкции, обвинив в коррупции. Пенья был в правительстве Картеса министром финансов. За свою карьеру успел поработать в ЦБ Парагвая и в Международном валютном фонде. В числе основных обещаний Пеньи - снижение стоимости потребительской корзины, цен на топливо и газ, создание 500 тысяч новых рабочих мест, бесплатных детских садов, программы для обеспечения граждан жильем.
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