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В Курске установят памятник погибшим от рук немецких захватчиков жителям - РИА Новости, 15.08.2023
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18:08 15.08.2023 (обновлено: 18:11 15.08.2023)
https://ria.ru/20230815/pamyatnik-1890269179.html
В Курске установят памятник погибшим от рук немецких захватчиков жителям
В Курске установят памятник погибшим от рук немецких захватчиков жителям - РИА Новости, 15.08.2023
В Курске установят памятник погибшим от рук немецких захватчиков жителям
Памятник мирным жителям, погибшим от рук немецких захватчиков во время Великой Отечественной войны в 1941-1942 годах, установят в Знаменской роще в Курске,... РИА Новости, 15.08.2023
2023-08-15T18:08
2023-08-15T18:11
общество
курск
роман старовойт
курская область
алексей смирнов (политик)
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ЯРОСЛАВЛЬ, 15 авг – РИА Новости. Памятник мирным жителям, погибшим от рук немецких захватчиков во время Великой Отечественной войны в 1941-1942 годах, установят в Знаменской роще в Курске, сообщило правительство Курской области. Правительство региона в своем телеграм-канале сообщило, что по поручению губернатора Романа Старовойта его первый заместитель Алексей Смирнов и глава Курска Игорь Куцак посетили место раскопок в Знаменской роще в Курске, где в 1941-1942 годах "немцы и их пособники уничтожали население города". Произошедшее областное правительство называет геноцидом. "Здесь расположено самое крупное захоронение курян, погибших от рук немецких палачей. В рамках экспедиции "Без срока давности" с 1 по 12 августа здесь работали более 100 поисковиков. Они обнаружили останки 164 человек, в том числе 41 ребенка", - говорится в сообщении. Памятник будет установлен в роще напротив храма Святых Царственных Страстотерпцев. По данным областного правительства, концепцию внешнего вида мемориального места разработает команда регионального Центра компетенций развития городской среды.
https://ria.ru/20230815/pamyatnik-1890225322.html
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общество, курск, роман старовойт, курская область, алексей смирнов (политик)
Общество, Курск, Роман Старовойт, Курская область, Алексей Смирнов (политик)
В Курске установят памятник погибшим от рук немецких захватчиков жителям

В Курске установят памятник жителям, погибшим от рук немецких захватчиков

© Фото : официальный Telegram-канал правительства Курской областиВ Знаменской роще в Курске установят памятник погибшим от геноцида в годы Великой Отечественной войны
В Знаменской роще в Курске установят памятник погибшим от геноцида в годы Великой Отечественной войны - РИА Новости, 1920, 15.08.2023
© Фото : официальный Telegram-канал правительства Курской области
В Знаменской роще в Курске установят памятник погибшим от геноцида в годы Великой Отечественной войны
Читать ria.ru в
ЯРОСЛАВЛЬ, 15 авг – РИА Новости. Памятник мирным жителям, погибшим от рук немецких захватчиков во время Великой Отечественной войны в 1941-1942 годах, установят в Знаменской роще в Курске, сообщило правительство Курской области.
Правительство региона в своем телеграм-канале сообщило, что по поручению губернатора Романа Старовойта его первый заместитель Алексей Смирнов и глава Курска Игорь Куцак посетили место раскопок в Знаменской роще в Курске, где в 1941-1942 годах "немцы и их пособники уничтожали население города". Произошедшее областное правительство называет геноцидом.
© Фото : официальный Telegram-канал правительства Курской областиВ Знаменской роще в Курске установят памятник погибшим от геноцида в годы Великой Отечественной войны
В Знаменской роще в Курске установят памятник погибшим от геноцида в годы Великой Отечественной войны
В Знаменской роще в Курске установят памятник погибшим от геноцида в годы Великой Отечественной войны
© Фото : официальный Telegram-канал правительства Курской области
1 из 2
© Фото : официальный Telegram-канал правительства Курской областиВ Знаменской роще в Курске установят памятник погибшим от геноцида в годы Великой Отечественной войны
В Знаменской роще в Курске установят памятник погибшим от геноцида в годы Великой Отечественной войны
В Знаменской роще в Курске установят памятник погибшим от геноцида в годы Великой Отечественной войны
© Фото : официальный Telegram-канал правительства Курской области
2 из 2
В Знаменской роще в Курске установят памятник погибшим от геноцида в годы Великой Отечественной войны
© Фото : официальный Telegram-канал правительства Курской области
1 из 2
В Знаменской роще в Курске установят памятник погибшим от геноцида в годы Великой Отечественной войны
© Фото : официальный Telegram-канал правительства Курской области
2 из 2
«
"Здесь расположено самое крупное захоронение курян, погибших от рук немецких палачей. В рамках экспедиции "Без срока давности" с 1 по 12 августа здесь работали более 100 поисковиков. Они обнаружили останки 164 человек, в том числе 41 ребенка", - говорится в сообщении.
Памятник будет установлен в роще напротив храма Святых Царственных Страстотерпцев. По данным областного правительства, концепцию внешнего вида мемориального места разработает команда регионального Центра компетенций развития городской среды.
Памятник Иосифу Сталину в Великих Луках - РИА Новости, 1920, 15.08.2023
В Великих Луках установили памятник Сталину
Вчера, 15:20
 
ОбществоКурскРоман СтаровойтКурская областьАлексей Смирнов (политик)
 
 
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