https://ria.ru/20230815/pamyatnik-1890269179.html

В Курске установят памятник погибшим от рук немецких захватчиков жителям

В Курске установят памятник погибшим от рук немецких захватчиков жителям - РИА Новости, 15.08.2023

В Курске установят памятник погибшим от рук немецких захватчиков жителям

Памятник мирным жителям, погибшим от рук немецких захватчиков во время Великой Отечественной войны в 1941-1942 годах, установят в Знаменской роще в Курске,... РИА Новости, 15.08.2023

2023-08-15T18:08

2023-08-15T18:08

2023-08-15T18:11

общество

курск

роман старовойт

курская область

алексей смирнов (политик)

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ЯРОСЛАВЛЬ, 15 авг – РИА Новости. Памятник мирным жителям, погибшим от рук немецких захватчиков во время Великой Отечественной войны в 1941-1942 годах, установят в Знаменской роще в Курске, сообщило правительство Курской области. Правительство региона в своем телеграм-канале сообщило, что по поручению губернатора Романа Старовойта его первый заместитель Алексей Смирнов и глава Курска Игорь Куцак посетили место раскопок в Знаменской роще в Курске, где в 1941-1942 годах "немцы и их пособники уничтожали население города". Произошедшее областное правительство называет геноцидом. "Здесь расположено самое крупное захоронение курян, погибших от рук немецких палачей. В рамках экспедиции "Без срока давности" с 1 по 12 августа здесь работали более 100 поисковиков. Они обнаружили останки 164 человек, в том числе 41 ребенка", - говорится в сообщении. Памятник будет установлен в роще напротив храма Святых Царственных Страстотерпцев. По данным областного правительства, концепцию внешнего вида мемориального места разработает команда регионального Центра компетенций развития городской среды.

https://ria.ru/20230815/pamyatnik-1890225322.html

курск

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общество, курск, роман старовойт, курская область, алексей смирнов (политик)