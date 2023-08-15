В Курске установят памятник погибшим от рук немецких захватчиков жителям
В Курске установят памятник жителям, погибшим от рук немецких захватчиков
© Фото : официальный Telegram-канал правительства Курской областиВ Знаменской роще в Курске установят памятник погибшим от геноцида в годы Великой Отечественной войны
В Знаменской роще в Курске установят памятник погибшим от геноцида в годы Великой Отечественной войны
ЯРОСЛАВЛЬ, 15 авг – РИА Новости. Памятник мирным жителям, погибшим от рук немецких захватчиков во время Великой Отечественной войны в 1941-1942 годах, установят в Знаменской роще в Курске, сообщило правительство Курской области.
Правительство региона в своем телеграм-канале сообщило, что по поручению губернатора Романа Старовойта его первый заместитель Алексей Смирнов и глава Курска Игорь Куцак посетили место раскопок в Знаменской роще в Курске, где в 1941-1942 годах "немцы и их пособники уничтожали население города". Произошедшее областное правительство называет геноцидом.
© Фото : официальный Telegram-канал правительства Курской областиВ Знаменской роще в Курске установят памятник погибшим от геноцида в годы Великой Отечественной войны
В Знаменской роще в Курске установят памятник погибшим от геноцида в годы Великой Отечественной войны
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© Фото : официальный Telegram-канал правительства Курской областиВ Знаменской роще в Курске установят памятник погибшим от геноцида в годы Великой Отечественной войны
В Знаменской роще в Курске установят памятник погибшим от геноцида в годы Великой Отечественной войны
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В Знаменской роще в Курске установят памятник погибшим от геноцида в годы Великой Отечественной войны
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В Знаменской роще в Курске установят памятник погибшим от геноцида в годы Великой Отечественной войны
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"Здесь расположено самое крупное захоронение курян, погибших от рук немецких палачей. В рамках экспедиции "Без срока давности" с 1 по 12 августа здесь работали более 100 поисковиков. Они обнаружили останки 164 человек, в том числе 41 ребенка", - говорится в сообщении.
Памятник будет установлен в роще напротив храма Святых Царственных Страстотерпцев. По данным областного правительства, концепцию внешнего вида мемориального места разработает команда регионального Центра компетенций развития городской среды.