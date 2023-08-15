В США заявили об отступлении ВСУ после российского удара
Экс-агент ЦРУ Джонсон: продвижение России под Харьковом заставило ВСУ отступать
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС РФ в зоне проведения спецоперации
Военнослужащие ВС РФ в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Украинская армия начала отступление под Харьковом из-за удара российских сил, заявил экс-агент ЦРУ Ларри Джонсон в интервью журналисту Стивену Гарднеру.
По его оценке, у Киева недостаточно оружия и боеприпасов для сдерживания такого натиска. Кроме того, украинская армия не обладает нужным количеством установок контрбатарейной борьбы и систем противоракетной обороны для продолжения боев, уточнил Джонсон.
"Крупнейший провал"
Успешное наступление российской армии в Харьковской области на фоне неудачных действий ВСУ в Запорожье станет страшным ударом для Киева, заявил ранее полковник морской пехоты США в отставке Марк Канчиан в интервью The Hill.
"На это стоит обратить внимание. Если русские добьются здесь успеха, это будет важным событием", — отметил эксперт.
По его мнению, переход территорий под Харьковом под контроль Москвы станет серьезной проблемой для ВСУ и разочарует западных союзников Киева.
"Это будет крупнейший провал на фоне застрявшего контрнаступления украинских сил", — резюмировал Канчиан.
Наступление на Купянском направлении
Ранее Минобороны России сообщило, что военные продолжают наступление на Купянском направлении. Восьмого августа глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что российские военные за последние дни освободили еще пять населенных пунктов в регионе.
Украинские власти на фоне продвижения российских войск начали эвакуацию из Купянского района, об этом сообщил глава подконтрольной Киеву Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.