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В США заявили об отступлении ВСУ после российского удара - РИА Новости, 15.08.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
04:59 15.08.2023
https://ria.ru/20230815/otstuplenie-1890099762.html
В США заявили об отступлении ВСУ после российского удара
В США заявили об отступлении ВСУ после российского удара - РИА Новости, 15.08.2023
В США заявили об отступлении ВСУ после российского удара
Украинская армия начала отступление под Харьковом из-за удара российских сил, заявил экс-агент ЦРУ Ларри Джонсон в интервью журналисту Стивену Гарднеру. РИА Новости, 15.08.2023
2023-08-15T04:59
2023-08-15T04:59
специальная военная операция на украине
харьков
киев
россия
вооруженные силы украины
центральное разведывательное управление (цру)
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МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Украинская армия начала отступление под Харьковом из-за удара российских сил, заявил экс-агент ЦРУ Ларри Джонсон в интервью журналисту Стивену Гарднеру."Сейчас Россия начала наступление под Харьковом и оказывает серьезное давление на широком фронте. Украина эвакуирует население, а ВСУ отступают", — сказал эксперт.По его оценке, у Киева недостаточно оружия и боеприпасов для сдерживания такого натиска. Кроме того, украинская армия не обладает нужным количеством установок контрбатарейной борьбы и систем противоракетной обороны для продолжения боев, уточнил Джонсон."Крупнейший провал"Успешное наступление российской армии в Харьковской области на фоне неудачных действий ВСУ в Запорожье станет страшным ударом для Киева, заявил ранее полковник морской пехоты США в отставке Марк Канчиан в интервью The Hill."На это стоит обратить внимание. Если русские добьются здесь успеха, это будет важным событием", — отметил эксперт.По его мнению, переход территорий под Харьковом под контроль Москвы станет серьезной проблемой для ВСУ и разочарует западных союзников Киева."Это будет крупнейший провал на фоне застрявшего контрнаступления украинских сил", — резюмировал Канчиан.Наступление на Купянском направленииРанее Минобороны России сообщило, что военные продолжают наступление на Купянском направлении. Восьмого августа глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что российские военные за последние дни освободили еще пять населенных пунктов в регионе.В понедельник замминистра обороны Украины Анна Маляр заявила, что на Купянском направлении в районе Харькова на минувшей неделе шли тяжелые бои.Украинские власти на фоне продвижения российских войск начали эвакуацию из Купянского района, об этом сообщил глава подконтрольной Киеву Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.
https://ria.ru/20230814/kupyanskoe-1889994668.html
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харьков, киев, россия, вооруженные силы украины, центральное разведывательное управление (цру)
Специальная военная операция на Украине, Харьков, Киев, Россия, Вооруженные силы Украины, Центральное разведывательное управление (ЦРУ)
В США заявили об отступлении ВСУ после российского удара

Экс-агент ЦРУ Джонсон: продвижение России под Харьковом заставило ВСУ отступать

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС РФ в зоне проведения спецоперации
Военнослужащие ВС РФ в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 15.08.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Украинская армия начала отступление под Харьковом из-за удара российских сил, заявил экс-агент ЦРУ Ларри Джонсон в интервью журналисту Стивену Гарднеру.
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"Сейчас Россия начала наступление под Харьковом и оказывает серьезное давление на широком фронте. Украина эвакуирует население, а ВСУ отступают", — сказал эксперт.
По его оценке, у Киева недостаточно оружия и боеприпасов для сдерживания такого натиска. Кроме того, украинская армия не обладает нужным количеством установок контрбатарейной борьбы и систем противоракетной обороны для продолжения боев, уточнил Джонсон.

"Крупнейший провал"

Успешное наступление российской армии в Харьковской области на фоне неудачных действий ВСУ в Запорожье станет страшным ударом для Киева, заявил ранее полковник морской пехоты США в отставке Марк Канчиан в интервью The Hill.
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На Купянском направлении отразили шесть атак и контратак ВСУ
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"На это стоит обратить внимание. Если русские добьются здесь успеха, это будет важным событием", — отметил эксперт.
По его мнению, переход территорий под Харьковом под контроль Москвы станет серьезной проблемой для ВСУ и разочарует западных союзников Киева.
"Это будет крупнейший провал на фоне застрявшего контрнаступления украинских сил", — резюмировал Канчиан.

Наступление на Купянском направлении

Ранее Минобороны России сообщило, что военные продолжают наступление на Купянском направлении. Восьмого августа глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что российские военные за последние дни освободили еще пять населенных пунктов в регионе.
В понедельник замминистра обороны Украины Анна Маляр заявила, что на Купянском направлении в районе Харькова на минувшей неделе шли тяжелые бои.
Украинские власти на фоне продвижения российских войск начали эвакуацию из Купянского района, об этом сообщил глава подконтрольной Киеву Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.
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Специальная военная операция на УкраинеХарьковКиевРоссияВооруженные силы УкраиныЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)
 
 
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