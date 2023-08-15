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В Бразилии произошло масштабное отключение электричества
В Бразилии произошло масштабное отключение электричества - РИА Новости, 15.08.2023
В Бразилии произошло масштабное отключение электричества
Масштабное отключение электричества произошло в Бразилии, оно затронуло почти все штаты, сообщил новостной портал G1. РИА Новости, 15.08.2023
2023-08-15T18:23
2023-08-15T18:23
2023-08-15T18:23
бразилия
сан-паулу (город)
в мире
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БУЭНОС-АЙРЕС, 15 авг – РИА Новости. Масштабное отключение электричества произошло в Бразилии, оно затронуло почти все штаты, сообщил новостной портал G1. "Отключение электроэнергии во вторник затронуло все штаты, кроме Рораймы", - отмечает СМИ. Национальный системный оператор (ОНС) и министерство горнодобывающей промышленности и энергетики заявили, что в 8:31 утра произошел некий сбой, но пока не раскрыли причину инцидента. По данным министерства, снабжение восстановлено на юге, юго-востоке и западе страны. Отключение электроэнергии вызвало транспортный хаос в ряде городов. Так, в Сан-Паулу оно затронуло работу нескольких линий метро. В столице штата Баия на северо-востоке Бразилии пассажирам пришлось покинуть вагоны и идти пешком по путям. Отключились светофоры во многих крупных городах.
https://ria.ru/20230220/zemletryasenie-1853287914.html
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бразилия, сан-паулу (город), в мире
Бразилия, Сан-Паулу (город), В мире
В Бразилии произошло масштабное отключение электричества
G1: масштабное отключение электричества затронуло почти все штаты в Бразилии