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В ГРУ рассказали, сколько американского оружия получают страны АТР - РИА Новости, 15.08.2023
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16:02 15.08.2023 (обновлено: 16:39 15.08.2023)
https://ria.ru/20230815/oruzhie-1890238302.html
В ГРУ рассказали, сколько американского оружия получают страны АТР
В ГРУ рассказали, сколько американского оружия получают страны АТР - РИА Новости, 15.08.2023
В ГРУ рассказали, сколько американского оружия получают страны АТР
Объем поставок американских вооружений в страны Азиатско-Тихоокеанского региона достиг за последние 7 лет 86 миллиардов долларов, что составляет 36% от общего... РИА Новости, 15.08.2023
2023-08-15T16:02
2023-08-15T16:39
сша
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КУБИНКА (Московская обл.), 15 авг - РИА Новости. Объем поставок американских вооружений в страны Азиатско-Тихоокеанского региона достиг за последние 7 лет 86 миллиардов долларов, что составляет 36% от общего объема военного экспорта США, сообщил начальник главного разведывательного управления (ГРУ) Генштаба ВС РФ Игорь Костюков. "Белый дом последовательно накачивает Тихоокеанский регион вооружениями американского производства. Суммарная стоимость соответствующих контрактов за последние 7 лет достигла 86 миллиардов долларов. В настоящее время в регион поставляется более 36% общего экспорта оружия из США", - сказал Костюков на Московской конференции по международной безопасности. Кроме того, по его словам, количество мероприятий оперативной и боевой подготовки американских вооруженных сил в АТР растёт. В 2019 году было проведено 70 учений и тренировок, а в 2022 году - уже 85, что составляет 32% от общего количества мероприятий боевой подготовки американских вооруженных сил за пределами США.
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сша, игорь костюков (генштаб), атр, главное разведывательное управление рф, вооруженные силы рф
США, Игорь Костюков (Генштаб), АТР, Главное разведывательное управление РФ, Вооруженные силы РФ
В ГРУ рассказали, сколько американского оружия получают страны АТР

ГРУ: страны АТР получают 36 процентов всего американского оружейного импорта

© AP Photo / Alex BrandonПогрузка боеприпасов на базе ВВС США Дувр
Погрузка боеприпасов на базе ВВС США Дувр - РИА Новости, 1920, 15.08.2023
© AP Photo / Alex Brandon
Погрузка боеприпасов на базе ВВС США Дувр. Архивное фото
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КУБИНКА (Московская обл.), 15 авг - РИА Новости. Объем поставок американских вооружений в страны Азиатско-Тихоокеанского региона достиг за последние 7 лет 86 миллиардов долларов, что составляет 36% от общего объема военного экспорта США, сообщил начальник главного разведывательного управления (ГРУ) Генштаба ВС РФ Игорь Костюков.
«
"Белый дом последовательно накачивает Тихоокеанский регион вооружениями американского производства. Суммарная стоимость соответствующих контрактов за последние 7 лет достигла 86 миллиардов долларов. В настоящее время в регион поставляется более 36% общего экспорта оружия из США", - сказал Костюков на Московской конференции по международной безопасности.
Кроме того, по его словам, количество мероприятий оперативной и боевой подготовки американских вооруженных сил в АТР растёт. В 2019 году было проведено 70 учений и тренировок, а в 2022 году - уже 85, что составляет 32% от общего количества мероприятий боевой подготовки американских вооруженных сил за пределами США.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 15.08.2023
Применяемое в СВО оружие находится в топе продаж "Рособоронэкспорта"
Вчера, 08:03
 
СШАИгорь Костюков (Генштаб)АТРГлавное разведывательное управление РФВооруженные силы РФ
 
 
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