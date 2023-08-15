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"Ростех" показал экспортный вариант системы управления "Акация" - РИА Новости, 15.08.2023
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11:09 15.08.2023 (обновлено: 11:14 15.08.2023)
https://ria.ru/20230815/oruzhie-1890142044.html
"Ростех" показал экспортный вариант системы управления "Акация"
"Ростех" показал экспортный вариант системы управления "Акация" - РИА Новости, 15.08.2023
"Ростех" показал экспортный вариант системы управления "Акация"
Холдинг "Росэлектроника" впервые показал на "Армии-2023" экспортный вариант системы управления "Акация", которая сокращает выдачу команд на ликвидацию целей в... РИА Новости, 15.08.2023
2023-08-15T11:09
2023-08-15T11:14
безопасность
технологии
кубинка
ростех
российская электроника
объединенная приборостроительная корпорация
форум "армия — 2023"
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КУБИНКА (Московская обл.), 15 авг - РИА Новости. Холдинг "Росэлектроника" впервые показал на "Армии-2023" экспортный вариант системы управления "Акация", которая сокращает выдачу команд на ликвидацию целей в 3-4 раза по сравнению с предыдущими версиями комплекса, сообщили в госкорпорации "Ростех". "Холдинг "Росэлектроника" госкорпорации "Ростех" впервые продемонстрировал модернизированную версию экспортного образца автоматизированной системы управления "Акация-Э" на форуме "Армия-2023". Решение позволяет сократить цикл управления боевыми действиями группировки войск. Время доведения информации о воздушной обстановке до лиц, принимающих решения, и выдачи команд на ликвидацию целей снизилось в 3-4 раза по сравнению с предыдущими вариантами комплекса", - сказали в компании. "Акация-Э" разработана концерном "Созвездие" и обеспечивает автоматизированное управление войсками, средствами авиации и ПВО на оперативно-стратегическом, оперативно-тактическом и тактическом уровнях в условиях мирного и военного времени. "Акация-Э" использует информацию от РЛС и способна управлять большим количеством средств ПВО напрямую. АСУ позволяет отслеживать до 2 тысяч воздушных объектов, одновременно находящихся в воздухе. Как отметил гендиректор Объединенной приборостроительной корпорации (управляющей организации холдинга "Росэлектроника") Сергей Сахненко, усовершенствованная "Акация-Э" включает в себя полностью интегрированные подсистемы сбора, обработки, хранения, отображения и выдачи разнородной информации, создающие единое информационное пространство для управления группировкой. "Благодаря этому повышается эффективность решения задач по ведению боевых действий и контролю использования воздушного пространства", – отметил он. Среди прочих возможностей "Акации-Э" – выявление воздушных судов-нарушителей, обеспечение безопасности полетов военной авиации, сбор данных о состоянии и характере действий группировок войск противника, воздушной, наземной и надводной обстановке, состоянии аэродромной сети, а также метеорологической ситуации. Выставка "Армия-2023" проходит в период с 14 по 20 августа в подмосковной Кубинке. РИА Новости – официальное информационное агентство форума.
https://ria.ru/20230815/armiya-1890125398.html
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Дарья Буймова
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безопасность, технологии, кубинка, ростех, российская электроника, объединенная приборостроительная корпорация, форум "армия — 2023"
Безопасность, Технологии, Кубинка, Ростех, Российская электроника, Объединенная приборостроительная корпорация, Форум "Армия — 2023"
"Ростех" показал экспортный вариант системы управления "Акация"

"Ростех" показал на "Армии" экспортный вариант системы управления "Акация"

© Фото : Холдинг "Росэлектроника"Модернизированная версия экспортного образца автоматизированной системы управления "Акация-Э" на форуме "Армия-2023"
Модернизированная версия экспортного образца автоматизированной системы управления Акация-Э на форуме Армия-2023 - РИА Новости, 1920, 15.08.2023
© Фото : Холдинг "Росэлектроника"
Модернизированная версия экспортного образца автоматизированной системы управления "Акация-Э" на форуме "Армия-2023"
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КУБИНКА (Московская обл.), 15 авг - РИА Новости. Холдинг "Росэлектроника" впервые показал на "Армии-2023" экспортный вариант системы управления "Акация", которая сокращает выдачу команд на ликвидацию целей в 3-4 раза по сравнению с предыдущими версиями комплекса, сообщили в госкорпорации "Ростех".
"Холдинг "Росэлектроника" госкорпорации "Ростех" впервые продемонстрировал модернизированную версию экспортного образца автоматизированной системы управления "Акация-Э" на форуме "Армия-2023". Решение позволяет сократить цикл управления боевыми действиями группировки войск. Время доведения информации о воздушной обстановке до лиц, принимающих решения, и выдачи команд на ликвидацию целей снизилось в 3-4 раза по сравнению с предыдущими вариантами комплекса", - сказали в компании.
Международный военно-технический форум АРМИЯ-2023 - РИА Новости, 1920, 15.08.2023
"Ростех" впервые показал на "Армии" мини-РЛС
Вчера, 10:04
"Акация-Э" разработана концерном "Созвездие" и обеспечивает автоматизированное управление войсками, средствами авиации и ПВО на оперативно-стратегическом, оперативно-тактическом и тактическом уровнях в условиях мирного и военного времени.
"Акация-Э" использует информацию от РЛС и способна управлять большим количеством средств ПВО напрямую. АСУ позволяет отслеживать до 2 тысяч воздушных объектов, одновременно находящихся в воздухе.
Как отметил гендиректор Объединенной приборостроительной корпорации (управляющей организации холдинга "Росэлектроника") Сергей Сахненко, усовершенствованная "Акация-Э" включает в себя полностью интегрированные подсистемы сбора, обработки, хранения, отображения и выдачи разнородной информации, создающие единое информационное пространство для управления группировкой.
"Благодаря этому повышается эффективность решения задач по ведению боевых действий и контролю использования воздушного пространства", – отметил он.
Среди прочих возможностей "Акации-Э" – выявление воздушных судов-нарушителей, обеспечение безопасности полетов военной авиации, сбор данных о состоянии и характере действий группировок войск противника, воздушной, наземной и надводной обстановке, состоянии аэродромной сети, а также метеорологической ситуации.
Выставка "Армия-2023" проходит в период с 14 по 20 августа в подмосковной Кубинке. РИА Новости – официальное информационное агентство форума.
Бронежилет Оберег - РИА Новости, 1920, 15.08.2023
"Ростех" представил на "Армии-2023" бронежилет "Оберег"
Вчера, 09:07
 
БезопасностьТехнологииКубинкаРостехРоссийская электроникаОбъединенная приборостроительная корпорацияФорум "Армия — 2023"
 
 
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