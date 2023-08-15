https://ria.ru/20230815/oruzhie-1890142044.html

"Ростех" показал экспортный вариант системы управления "Акация"

"Ростех" показал экспортный вариант системы управления "Акация" - РИА Новости, 15.08.2023

"Ростех" показал экспортный вариант системы управления "Акация"

Холдинг "Росэлектроника" впервые показал на "Армии-2023" экспортный вариант системы управления "Акация", которая сокращает выдачу команд на ликвидацию целей в... РИА Новости, 15.08.2023

2023-08-15T11:09

2023-08-15T11:09

2023-08-15T11:14

безопасность

технологии

кубинка

ростех

российская электроника

объединенная приборостроительная корпорация

форум "армия — 2023"

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КУБИНКА (Московская обл.), 15 авг - РИА Новости. Холдинг "Росэлектроника" впервые показал на "Армии-2023" экспортный вариант системы управления "Акация", которая сокращает выдачу команд на ликвидацию целей в 3-4 раза по сравнению с предыдущими версиями комплекса, сообщили в госкорпорации "Ростех". "Холдинг "Росэлектроника" госкорпорации "Ростех" впервые продемонстрировал модернизированную версию экспортного образца автоматизированной системы управления "Акация-Э" на форуме "Армия-2023". Решение позволяет сократить цикл управления боевыми действиями группировки войск. Время доведения информации о воздушной обстановке до лиц, принимающих решения, и выдачи команд на ликвидацию целей снизилось в 3-4 раза по сравнению с предыдущими вариантами комплекса", - сказали в компании. "Акация-Э" разработана концерном "Созвездие" и обеспечивает автоматизированное управление войсками, средствами авиации и ПВО на оперативно-стратегическом, оперативно-тактическом и тактическом уровнях в условиях мирного и военного времени. "Акация-Э" использует информацию от РЛС и способна управлять большим количеством средств ПВО напрямую. АСУ позволяет отслеживать до 2 тысяч воздушных объектов, одновременно находящихся в воздухе. Как отметил гендиректор Объединенной приборостроительной корпорации (управляющей организации холдинга "Росэлектроника") Сергей Сахненко, усовершенствованная "Акация-Э" включает в себя полностью интегрированные подсистемы сбора, обработки, хранения, отображения и выдачи разнородной информации, создающие единое информационное пространство для управления группировкой. "Благодаря этому повышается эффективность решения задач по ведению боевых действий и контролю использования воздушного пространства", – отметил он. Среди прочих возможностей "Акации-Э" – выявление воздушных судов-нарушителей, обеспечение безопасности полетов военной авиации, сбор данных о состоянии и характере действий группировок войск противника, воздушной, наземной и надводной обстановке, состоянии аэродромной сети, а также метеорологической ситуации. Выставка "Армия-2023" проходит в период с 14 по 20 августа в подмосковной Кубинке. РИА Новости – официальное информационное агентство форума.

https://ria.ru/20230815/armiya-1890125398.html

https://ria.ru/20230815/bronezhilet-1890113886.html

кубинка

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Дарья Буймова

безопасность, технологии, кубинка, ростех, российская электроника, объединенная приборостроительная корпорация, форум "армия — 2023"