https://ria.ru/20230815/oruzhie-1890108033.html

Применяемое в СВО оружие находится в топе продаж "Рособоронэкспорта"

Применяемое в СВО оружие находится в топе продаж "Рособоронэкспорта" - РИА Новости, 15.08.2023

Применяемое в СВО оружие находится в топе продаж "Рособоронэкспорта"

Российское оружие, применяемое в спецоперации на Украине, в том числе дроны-камикадзе "Куб", разведывательные БЛА "Орион" и противотанковые комплексы "Корнет",... РИА Новости, 15.08.2023

2023-08-15T08:03

2023-08-15T08:03

2023-08-15T08:03

специальная военная операция на украине

безопасность

украина

кубинка

александр михеев

рособоронэкспорт

тос-1а "солнцепек"

т-90мс

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КУБИНКА (Московская обл.), 15 авг - РИА Новости. Российское оружие, применяемое в спецоперации на Украине, в том числе дроны-камикадзе "Куб", разведывательные БЛА "Орион" и противотанковые комплексы "Корнет", сегодня занимают топовые позиции в продажах "Рособоронэкспорта", заявил РИА Новости во вторник в ходе научно-технического форума "Армия-2023" гендиректор РОЭ Александр Михеев. Выставка проходит в период с 14 по 20 августа в подмосковной Кубинке. РИА Новости – официальное информационное агентство форума. "Топовые позиции в своих сегментах рынка за счет показанной высокой эффективности на поле боя смогли занять барражирующий боеприпас "КУБ-Э", новейший 40-мм автоматический гранатомет 6Г27 "Балкан", комплексы с БПЛА "Орлан-10Е" и "Орлан-30", "Орион-Э", ПТРК "Корнет-Э" и "Корнет-ЭМ", - сказал Михеев, отвечая на вопрос журналиста. Гендиректор российского спецэкспортера отметил, что в 2023 году зарубежные страны также резко повысили внимания к таким задействованным в СВО образцам вооружений, как истребитель Су-35, разведывательно-ударный вертолет Ка-52Э, танк Т-90МС, тяжелая огнеметная система "ТОС-1А", бронеавтомобили семейств "Тигр" и "Тайфун", системы ПВО С-400 "Триумф", "Викинг", "Тор", а также переносные зенитно-ракетные комплексы "Верба" и "Игла-С". "Мы готовы рассказать об опыте боевого применения продвигаемых нами образцов в рамках информации, предоставленной министерством обороны Российской Федерации", - подчеркнул глава РОЭ.

https://ria.ru/20230812/oruzhie-1889753817.html

украина

кубинка

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

безопасность, украина, кубинка, александр михеев, рособоронэкспорт, тос-1а "солнцепек", т-90мс, су-35, форум "армия — 2023"