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Еще одна новая детская поликлиника откроется до конца года в Оренбуржье - РИА Новости, 15.08.2023
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Оренбургская область
Оренбургская область
 
13:32 15.08.2023
https://ria.ru/20230815/orenburzhe-1890187203.html
Еще одна новая детская поликлиника откроется до конца года в Оренбуржье
Еще одна новая детская поликлиника откроется до конца года в Оренбуржье - РИА Новости, 15.08.2023
Еще одна новая детская поликлиника откроется до конца года в Оренбуржье
Новая детская поликлиника откроется до конца года в Промышленном районе Оренбурга, сообщает пресс-служба регионального правительства. РИА Новости, 15.08.2023
2023-08-15T13:32
2023-08-15T13:32
оренбургская область
оренбург
денис паслер
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ОРЕНБУРГ, 15 авг - РИА Новости. Новая детская поликлиника откроется до конца года в Промышленном районе Оренбурга, сообщает пресс-служба регионального правительства. Капитальный ремонт с перепрофилированием бывшего административного здания под медицинские стандарты идет в рамках регионального проекта модернизации первичного звена национального проекта "Здравоохранение". Всего в 2023 году в Оренбуржье капитальный ремонт развернулся на 119 объектах здравоохранения, на 106 из них он завершится в текущем году, говорится в сообщении. "По нацпроекту в этом году мы ремонтируем в Оренбурге две детские поликлиники – на проспекте Братьев Коростелевых и на улице Алтайской. В 2022 году в области отремонтировано три детских поликлиники. Ведется строительство крупнейшей в ПФО областной детской больницы. Все это позволит создать комфортные условия и повысить качество оказания медицинской помощи нашим детям, расширять профессиональные компетенции врачей, оказывать комплексные услуги", - цитирует пресс-служба слова главы региона Дениса Паслера. В новой поликлинике на проспекте Братьев Коростелевых на 70% выполнены фасадные работы, уложены все внутренние коммуникации и кабельные сети. Смонтирована система кондиционирования, идет монтаж освещения. На четвертом этаже начата чистовая отделка, устанавливаются лифты, двери и внутреннее остекление, заливаются полы под керамическую плитку и линолеум. Устанавливается новый цифровой рентген-аппарат, пояснили в пресс-службе. Там добавили, что в поликлинике будут работать кабинеты педиатров и узких специалистов, отделение реабилитации и дневные стационары, детская стоматология. Также в здании разместится спортивный диспансер для прохождения детьми профосмотров и проведения последующих лечебных мероприятий.
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60
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оренбург, денис паслер
Оренбургская область, Оренбург, Денис Паслер

Еще одна новая детская поликлиника откроется до конца года в Оренбуржье

CC BY 4.0 / Оренбургская область (cropped a photo) / Новая детская поликлиника в Промышленном районе Оренбурга откроется до конца года
Новая детская поликлиника в Промышленном районе Оренбурга откроется до конца года - РИА Новости, 1920, 15.08.2023
CC BY 4.0 / Оренбургская область (cropped a photo) /
Новая детская поликлиника в Промышленном районе Оренбурга откроется до конца года
Читать ria.ru в
ОРЕНБУРГ, 15 авг - РИА Новости. Новая детская поликлиника откроется до конца года в Промышленном районе Оренбурга, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Капитальный ремонт с перепрофилированием бывшего административного здания под медицинские стандарты идет в рамках регионального проекта модернизации первичного звена национального проекта "Здравоохранение". Всего в 2023 году в Оренбуржье капитальный ремонт развернулся на 119 объектах здравоохранения, на 106 из них он завершится в текущем году, говорится в сообщении.
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"По нацпроекту в этом году мы ремонтируем в Оренбурге две детские поликлиники – на проспекте Братьев Коростелевых и на улице Алтайской. В 2022 году в области отремонтировано три детских поликлиники. Ведется строительство крупнейшей в ПФО областной детской больницы. Все это позволит создать комфортные условия и повысить качество оказания медицинской помощи нашим детям, расширять профессиональные компетенции врачей, оказывать комплексные услуги", - цитирует пресс-служба слова главы региона Дениса Паслера.
В новой поликлинике на проспекте Братьев Коростелевых на 70% выполнены фасадные работы, уложены все внутренние коммуникации и кабельные сети. Смонтирована система кондиционирования, идет монтаж освещения. На четвертом этаже начата чистовая отделка, устанавливаются лифты, двери и внутреннее остекление, заливаются полы под керамическую плитку и линолеум. Устанавливается новый цифровой рентген-аппарат, пояснили в пресс-службе.
Там добавили, что в поликлинике будут работать кабинеты педиатров и узких специалистов, отделение реабилитации и дневные стационары, детская стоматология. Также в здании разместится спортивный диспансер для прохождения детьми профосмотров и проведения последующих лечебных мероприятий.
 
Оренбургская областьОренбургДенис Паслер
 
 
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