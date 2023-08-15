https://ria.ru/20230815/orenburzhe-1890187203.html

Еще одна новая детская поликлиника откроется до конца года в Оренбуржье

Еще одна новая детская поликлиника откроется до конца года в Оренбуржье - РИА Новости, 15.08.2023

Еще одна новая детская поликлиника откроется до конца года в Оренбуржье

Новая детская поликлиника откроется до конца года в Промышленном районе Оренбурга, сообщает пресс-служба регионального правительства. РИА Новости, 15.08.2023

2023-08-15T13:32

2023-08-15T13:32

2023-08-15T13:32

оренбургская область

оренбург

денис паслер

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ОРЕНБУРГ, 15 авг - РИА Новости. Новая детская поликлиника откроется до конца года в Промышленном районе Оренбурга, сообщает пресс-служба регионального правительства. Капитальный ремонт с перепрофилированием бывшего административного здания под медицинские стандарты идет в рамках регионального проекта модернизации первичного звена национального проекта "Здравоохранение". Всего в 2023 году в Оренбуржье капитальный ремонт развернулся на 119 объектах здравоохранения, на 106 из них он завершится в текущем году, говорится в сообщении. "По нацпроекту в этом году мы ремонтируем в Оренбурге две детские поликлиники – на проспекте Братьев Коростелевых и на улице Алтайской. В 2022 году в области отремонтировано три детских поликлиники. Ведется строительство крупнейшей в ПФО областной детской больницы. Все это позволит создать комфортные условия и повысить качество оказания медицинской помощи нашим детям, расширять профессиональные компетенции врачей, оказывать комплексные услуги", - цитирует пресс-служба слова главы региона Дениса Паслера. В новой поликлинике на проспекте Братьев Коростелевых на 70% выполнены фасадные работы, уложены все внутренние коммуникации и кабельные сети. Смонтирована система кондиционирования, идет монтаж освещения. На четвертом этаже начата чистовая отделка, устанавливаются лифты, двери и внутреннее остекление, заливаются полы под керамическую плитку и линолеум. Устанавливается новый цифровой рентген-аппарат, пояснили в пресс-службе. Там добавили, что в поликлинике будут работать кабинеты педиатров и узких специалистов, отделение реабилитации и дневные стационары, детская стоматология. Также в здании разместится спортивный диспансер для прохождения детьми профосмотров и проведения последующих лечебных мероприятий.

https://ria.ru/20230815/orenburzhe-1890186176.html

оренбург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

оренбург, денис паслер