Рейтинг@Mail.ru
"Зарница Поволжья" в Оренбуржье соберет участников из новых регионов России - РИА Новости, 15.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Оренбургская область
Оренбургская область
 
13:18 15.08.2023
https://ria.ru/20230815/orenburzhe-1890186176.html
"Зарница Поволжья" в Оренбуржье соберет участников из новых регионов России
"Зарница Поволжья" в Оренбуржье соберет участников из новых регионов России - РИА Новости, 15.08.2023
"Зарница Поволжья" в Оренбуржье соберет участников из новых регионов России
Участники из Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей приедут на юнармейскую военно-спортивную игру "Зарница Поволжья" в... РИА Новости, 15.08.2023
2023-08-15T13:18
2023-08-15T13:18
оренбургская область
денис паслер
игорь комаров
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155364/27/1553642706_0:106:1243:805_1920x0_80_0_0_b03793330da8c95748573610b0571e12.jpg
ОРЕНБУРГ, 15 авг - РИА Новости. Участники из Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей приедут на юнармейскую военно-спортивную игру "Зарница Поволжья" в Оренбургскую область, сообщает пресс-служба регионального правительства. На оплату проезда ребят будут выделены средства из областного бюджета. Соответствующее решение принято во вторник на заседании правительства Оренбургской области, говорится в сообщении. "Очень важно интегрировать молодежь новых регионов в отечественную систему военно-патриотического воспитания. "Зарница Поволжья" проводится в Оренбуржье с 2013 года и теперь имеет статус окружного проекта Приволжского федерального округа. Участие в таком масштабном событии – это возможность для ребят познакомиться со сверстниками из всех регионов ПФО, приобщиться к молодежному движению, поставить для себя новые цели в учебе и спорте", - отметил губернатор Денис Паслер, слова которого привели в пресс-службе. Окружной финал военно-спортивной игры "Зарница Поволжья" пройдет в Оренбургской области с 11 по 16 сентября при поддержке полномочного представителя президента России в Приволжском федеральном округе (ПФО) Игоря Комарова.
https://ria.ru/20230815/orenburzhe-1890185161.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155364/27/1553642706_0:0:1243:933_1920x0_80_0_0_a2b1a9c955d7d2d1d00955a66ad378ba.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
денис паслер, игорь комаров, россия
Оренбургская область, Денис Паслер, Игорь Комаров, Россия

"Зарница Поволжья" в Оренбуржье соберет участников из новых регионов России

© Фото : пресс-служба губернатора и правительства Оренбургской областиВрио губернатора Оренбургской области Денис Паслер
Врио губернатора Оренбургской области Денис Паслер - РИА Новости, 1920, 15.08.2023
© Фото : пресс-служба губернатора и правительства Оренбургской области
Врио губернатора Оренбургской области Денис Паслер
Читать ria.ru в
ОРЕНБУРГ, 15 авг - РИА Новости. Участники из Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей приедут на юнармейскую военно-спортивную игру "Зарница Поволжья" в Оренбургскую область, сообщает пресс-служба регионального правительства.
На оплату проезда ребят будут выделены средства из областного бюджета. Соответствующее решение принято во вторник на заседании правительства Оренбургской области, говорится в сообщении.
Деньги - РИА Новости, 1920, 15.08.2023
Оренбуржье получит 37,3 млн рублей на модернизацию промышленных предприятий
Вчера, 13:16
"Очень важно интегрировать молодежь новых регионов в отечественную систему военно-патриотического воспитания. "Зарница Поволжья" проводится в Оренбуржье с 2013 года и теперь имеет статус окружного проекта Приволжского федерального округа. Участие в таком масштабном событии – это возможность для ребят познакомиться со сверстниками из всех регионов ПФО, приобщиться к молодежному движению, поставить для себя новые цели в учебе и спорте", - отметил губернатор Денис Паслер, слова которого привели в пресс-службе.
Окружной финал военно-спортивной игры "Зарница Поволжья" пройдет в Оренбургской области с 11 по 16 сентября при поддержке полномочного представителя президента России в Приволжском федеральном округе (ПФО) Игоря Комарова.
 
Оренбургская областьДенис ПаслерИгорь КомаровРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала