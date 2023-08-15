"Зарница Поволжья" в Оренбуржье соберет участников из новых регионов России
© Фото : пресс-служба губернатора и правительства Оренбургской областиВрио губернатора Оренбургской области Денис Паслер
© Фото : пресс-служба губернатора и правительства Оренбургской области
Врио губернатора Оренбургской области Денис Паслер
ОРЕНБУРГ, 15 авг - РИА Новости. Участники из Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей приедут на юнармейскую военно-спортивную игру "Зарница Поволжья" в Оренбургскую область, сообщает пресс-служба регионального правительства.
На оплату проезда ребят будут выделены средства из областного бюджета. Соответствующее решение принято во вторник на заседании правительства Оренбургской области, говорится в сообщении.
"Очень важно интегрировать молодежь новых регионов в отечественную систему военно-патриотического воспитания. "Зарница Поволжья" проводится в Оренбуржье с 2013 года и теперь имеет статус окружного проекта Приволжского федерального округа. Участие в таком масштабном событии – это возможность для ребят познакомиться со сверстниками из всех регионов ПФО, приобщиться к молодежному движению, поставить для себя новые цели в учебе и спорте", - отметил губернатор Денис Паслер, слова которого привели в пресс-службе.
Окружной финал военно-спортивной игры "Зарница Поволжья" пройдет в Оренбургской области с 11 по 16 сентября при поддержке полномочного представителя президента России в Приволжском федеральном округе (ПФО) Игоря Комарова.