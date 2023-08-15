https://ria.ru/20230815/orenburzhe-1890186176.html

"Зарница Поволжья" в Оренбуржье соберет участников из новых регионов России

"Зарница Поволжья" в Оренбуржье соберет участников из новых регионов России - РИА Новости, 15.08.2023

"Зарница Поволжья" в Оренбуржье соберет участников из новых регионов России

Участники из Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей приедут на юнармейскую военно-спортивную игру "Зарница Поволжья" в... РИА Новости, 15.08.2023

2023-08-15T13:18

2023-08-15T13:18

2023-08-15T13:18

оренбургская область

денис паслер

игорь комаров

россия

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ОРЕНБУРГ, 15 авг - РИА Новости. Участники из Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей приедут на юнармейскую военно-спортивную игру "Зарница Поволжья" в Оренбургскую область, сообщает пресс-служба регионального правительства. На оплату проезда ребят будут выделены средства из областного бюджета. Соответствующее решение принято во вторник на заседании правительства Оренбургской области, говорится в сообщении. "Очень важно интегрировать молодежь новых регионов в отечественную систему военно-патриотического воспитания. "Зарница Поволжья" проводится в Оренбуржье с 2013 года и теперь имеет статус окружного проекта Приволжского федерального округа. Участие в таком масштабном событии – это возможность для ребят познакомиться со сверстниками из всех регионов ПФО, приобщиться к молодежному движению, поставить для себя новые цели в учебе и спорте", - отметил губернатор Денис Паслер, слова которого привели в пресс-службе. Окружной финал военно-спортивной игры "Зарница Поволжья" пройдет в Оренбургской области с 11 по 16 сентября при поддержке полномочного представителя президента России в Приволжском федеральном округе (ПФО) Игоря Комарова.

https://ria.ru/20230815/orenburzhe-1890185161.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

денис паслер, игорь комаров, россия