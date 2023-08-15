Рейтинг@Mail.ru
Оренбуржье получит 37,3 млн рублей на модернизацию промышленных предприятий - РИА Новости, 15.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Оренбургская область
Оренбургская область
 
13:16 15.08.2023
https://ria.ru/20230815/orenburzhe-1890185161.html
Оренбуржье получит 37,3 млн рублей на модернизацию промышленных предприятий
Оренбуржье получит 37,3 млн рублей на модернизацию промышленных предприятий - РИА Новости, 15.08.2023
Оренбуржье получит 37,3 млн рублей на модернизацию промышленных предприятий
Оренбургская область получит федеральную субсидию в размере 37,3 миллиона рублей на докапитализацию Фонда развития промышленности региона в 2024 году, сообщает... РИА Новости, 15.08.2023
2023-08-15T13:16
2023-08-15T13:16
оренбургская область
денис паслер
фонд развития промышленности
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/12/1884947256_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_d32b88ca383c2cadceabb26defee293c.jpg
ОРЕНБУРГ, 15 авг - РИА Новости. Оренбургская область получит федеральную субсидию в размере 37,3 миллиона рублей на докапитализацию Фонда развития промышленности региона в 2024 году, сообщает пресс-служба облправительства. "Это сделает более широким доступ промпредприятий к господдержке, поможет реализовать проекты развития, в том числе по импортозамещению и достижению технологического суверенитета. Эта задача &lt;…&gt; будет актуальной в перспективе нескольких лет", – отметил губернатор Денис Паслер, слова которого привели в пресс-службе. Согласно правилам предоставления федеральных субсидий, в рамках каждого проекта промышленные предприятия должны создавать новые рабочие места, увеличивать объем отгруженной продукции и обеспечивать рост инвестиций, говорится в сообщении. В 2023 году в Оренбургской области для промышленных предприятий запланирована финансовая поддержка общим объемом около одного миллиарда рублей. Средства предусмотрены в региональной программе развития промышленности, обеспечения энергосбережения и повышения энергоэффективности, добавили в пресс-службе.
https://ria.ru/20230815/pozharnoe_depo-1890166918.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/12/1884947256_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_4873bd53c3483f9ae15f3be50f6458a6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
денис паслер, фонд развития промышленности
Оренбургская область, Денис Паслер, Фонд развития промышленности

Оренбуржье получит 37,3 млн рублей на модернизацию промышленных предприятий

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкДеньги
Деньги - РИА Новости, 1920, 15.08.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в медиабанк
Деньги
Читать ria.ru в
ОРЕНБУРГ, 15 авг - РИА Новости. Оренбургская область получит федеральную субсидию в размере 37,3 миллиона рублей на докапитализацию Фонда развития промышленности региона в 2024 году, сообщает пресс-служба облправительства.
"Это сделает более широким доступ промпредприятий к господдержке, поможет реализовать проекты развития, в том числе по импортозамещению и достижению технологического суверенитета. Эта задача <…> будет актуальной в перспективе нескольких лет", – отметил губернатор Денис Паслер, слова которого привели в пресс-службе.
Два новых пожарных депо открыли в Оренбургской области - РИА Новости, 1920, 15.08.2023
Два новых пожарных депо открыли в Оренбургской области
Вчера, 12:13
Согласно правилам предоставления федеральных субсидий, в рамках каждого проекта промышленные предприятия должны создавать новые рабочие места, увеличивать объем отгруженной продукции и обеспечивать рост инвестиций, говорится в сообщении.
В 2023 году в Оренбургской области для промышленных предприятий запланирована финансовая поддержка общим объемом около одного миллиарда рублей. Средства предусмотрены в региональной программе развития промышленности, обеспечения энергосбережения и повышения энергоэффективности, добавили в пресс-службе.
 
Оренбургская областьДенис ПаслерФонд развития промышленности
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала