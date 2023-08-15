https://ria.ru/20230815/orenburzhe-1890185161.html

Оренбуржье получит 37,3 млн рублей на модернизацию промышленных предприятий

Оренбуржье получит 37,3 млн рублей на модернизацию промышленных предприятий - РИА Новости, 15.08.2023

Оренбуржье получит 37,3 млн рублей на модернизацию промышленных предприятий

Оренбургская область получит федеральную субсидию в размере 37,3 миллиона рублей на докапитализацию Фонда развития промышленности региона в 2024 году, сообщает... РИА Новости, 15.08.2023

2023-08-15T13:16

2023-08-15T13:16

2023-08-15T13:16

оренбургская область

денис паслер

фонд развития промышленности

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/12/1884947256_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_d32b88ca383c2cadceabb26defee293c.jpg

ОРЕНБУРГ, 15 авг - РИА Новости. Оренбургская область получит федеральную субсидию в размере 37,3 миллиона рублей на докапитализацию Фонда развития промышленности региона в 2024 году, сообщает пресс-служба облправительства. "Это сделает более широким доступ промпредприятий к господдержке, поможет реализовать проекты развития, в том числе по импортозамещению и достижению технологического суверенитета. Эта задача <…> будет актуальной в перспективе нескольких лет", – отметил губернатор Денис Паслер, слова которого привели в пресс-службе. Согласно правилам предоставления федеральных субсидий, в рамках каждого проекта промышленные предприятия должны создавать новые рабочие места, увеличивать объем отгруженной продукции и обеспечивать рост инвестиций, говорится в сообщении. В 2023 году в Оренбургской области для промышленных предприятий запланирована финансовая поддержка общим объемом около одного миллиарда рублей. Средства предусмотрены в региональной программе развития промышленности, обеспечения энергосбережения и повышения энергоэффективности, добавили в пресс-службе.

https://ria.ru/20230815/pozharnoe_depo-1890166918.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

денис паслер, фонд развития промышленности