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Оренбуржье получит 37,3 млн рублей на модернизацию промышленных предприятий
Оренбуржье получит 37,3 млн рублей на модернизацию промышленных предприятий - РИА Новости, 15.08.2023
Оренбуржье получит 37,3 млн рублей на модернизацию промышленных предприятий
Оренбургская область получит федеральную субсидию в размере 37,3 миллиона рублей на докапитализацию Фонда развития промышленности региона в 2024 году, сообщает... РИА Новости, 15.08.2023
2023-08-15T13:16
2023-08-15T13:16
2023-08-15T13:16
оренбургская область
денис паслер
фонд развития промышленности
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ОРЕНБУРГ, 15 авг - РИА Новости. Оренбургская область получит федеральную субсидию в размере 37,3 миллиона рублей на докапитализацию Фонда развития промышленности региона в 2024 году, сообщает пресс-служба облправительства. "Это сделает более широким доступ промпредприятий к господдержке, поможет реализовать проекты развития, в том числе по импортозамещению и достижению технологического суверенитета. Эта задача <…> будет актуальной в перспективе нескольких лет", – отметил губернатор Денис Паслер, слова которого привели в пресс-службе. Согласно правилам предоставления федеральных субсидий, в рамках каждого проекта промышленные предприятия должны создавать новые рабочие места, увеличивать объем отгруженной продукции и обеспечивать рост инвестиций, говорится в сообщении. В 2023 году в Оренбургской области для промышленных предприятий запланирована финансовая поддержка общим объемом около одного миллиарда рублей. Средства предусмотрены в региональной программе развития промышленности, обеспечения энергосбережения и повышения энергоэффективности, добавили в пресс-службе.
https://ria.ru/20230815/pozharnoe_depo-1890166918.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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денис паслер, фонд развития промышленности
Оренбургская область, Денис Паслер, Фонд развития промышленности
ОРЕНБУРГ, 15 авг - РИА Новости. Оренбургская область получит федеральную субсидию в размере 37,3 миллиона рублей на докапитализацию Фонда развития промышленности региона в 2024 году, сообщает пресс-служба облправительства.
"Это сделает более широким доступ промпредприятий к господдержке, поможет реализовать проекты развития, в том числе по импортозамещению и достижению технологического суверенитета. Эта задача <…> будет актуальной в перспективе нескольких лет", – отметил губернатор Денис Паслер
, слова которого привели в пресс-службе.
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Согласно правилам предоставления федеральных субсидий, в рамках каждого проекта промышленные предприятия должны создавать новые рабочие места, увеличивать объем отгруженной продукции и обеспечивать рост инвестиций, говорится в сообщении.
В 2023 году в Оренбургской области для промышленных предприятий запланирована финансовая поддержка общим объемом около одного миллиарда рублей. Средства предусмотрены в региональной программе развития промышленности, обеспечения энергосбережения и повышения энергоэффективности, добавили в пресс-службе.