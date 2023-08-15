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Эшли Олсен впервые стала мамой - РИА Новости, 15.08.2023
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Шоубиз
 
13:31 15.08.2023 (обновлено: 15:09 15.08.2023)
https://ria.ru/20230815/olsen-1890186713.html
Эшли Олсен впервые стала мамой
Эшли Олсен впервые стала мамой - РИА Новости, 15.08.2023
Эшли Олсен впервые стала мамой
Американская актриса, дизайнер одежды и модель Эшли Олсен впервые стала мамой, сообщает TMZ со ссылкой на источники. РИА Новости, 15.08.2023
2023-08-15T13:31
2023-08-15T15:09
шоубиз
новости шоу-бизнеса
нью-йорк (город)
беременность
новости культуры
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МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Американская актриса, дизайнер одежды и модель Эшли Олсен впервые стала мамой, сообщает TMZ со ссылкой на источники. По информации издания, 37-летняя знаменитость родила сына. Прибавление в семье произошло еще несколько месяцев назад в Нью-Йорке. Однако известно об этом стало только сейчас.Эшли Олсен и ее супруг художник Луи Эйснер, за которого актриса вышла замуж в декабре прошлого года, тщательно скрывали радостную новость от публики и СМИ. Однако, как отмечают источники, близкие к семье, пара безумно счастлива от того, что стала родителями. Имя ребенка пока неизвестно.
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новости шоу-бизнеса, нью-йорк (город), беременность, новости культуры
Шоубиз, Новости шоу-бизнеса, Нью-Йорк (город), беременность, Новости культуры
Эшли Олсен впервые стала мамой

Актриса и дизайнер Эшли Олсен тайно родила первенца

© AP Photo / Charles SykesЭшли и Мэри-Кейт Олсен
Эшли и Мэри-Кейт Олсен - РИА Новости, 1920, 15.08.2023
© AP Photo / Charles Sykes
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Американская актриса, дизайнер одежды и модель Эшли Олсен впервые стала мамой, сообщает TMZ со ссылкой на источники.
По информации издания, 37-летняя знаменитость родила сына. Прибавление в семье произошло еще несколько месяцев назад в Нью-Йорке. Однако известно об этом стало только сейчас.
Эшли Олсен и ее супруг художник Луи Эйснер, за которого актриса вышла замуж в декабре прошлого года, тщательно скрывали радостную новость от публики и СМИ.
Однако, как отмечают источники, близкие к семье, пара безумно счастлива от того, что стала родителями.
Имя ребенка пока неизвестно.
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