https://ria.ru/20230815/olsen-1890186713.html

Эшли Олсен впервые стала мамой

Эшли Олсен впервые стала мамой - РИА Новости, 15.08.2023

Эшли Олсен впервые стала мамой

Американская актриса, дизайнер одежды и модель Эшли Олсен впервые стала мамой, сообщает TMZ со ссылкой на источники. РИА Новости, 15.08.2023

2023-08-15T13:31

2023-08-15T13:31

2023-08-15T15:09

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МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Американская актриса, дизайнер одежды и модель Эшли Олсен впервые стала мамой, сообщает TMZ со ссылкой на источники. По информации издания, 37-летняя знаменитость родила сына. Прибавление в семье произошло еще несколько месяцев назад в Нью-Йорке. Однако известно об этом стало только сейчас.Эшли Олсен и ее супруг художник Луи Эйснер, за которого актриса вышла замуж в декабре прошлого года, тщательно скрывали радостную новость от публики и СМИ. Однако, как отмечают источники, близкие к семье, пара безумно счастлива от того, что стала родителями. Имя ребенка пока неизвестно.

https://ria.ru/20230711/katina-1883496523.html

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Галина Соколова

Галина Соколова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Галина Соколова

новости шоу-бизнеса, нью-йорк (город), беременность, новости культуры