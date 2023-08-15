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В Иране заявили, что США всегда пытались навязать всем однополярную систему - РИА Новости, 15.08.2023
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12:58 15.08.2023 (обновлено: 13:34 15.08.2023)
https://ria.ru/20230815/odnopolyarnost-1890178927.html
В Иране заявили, что США всегда пытались навязать всем однополярную систему
В Иране заявили, что США всегда пытались навязать всем однополярную систему - РИА Новости, 15.08.2023
В Иране заявили, что США всегда пытались навязать всем однополярную систему
Соединенные Штаты всегда стремились навязать миру однополярную систему международных отношений, заявил в ходе XI Московской конференции по международной... РИА Новости, 15.08.2023
2023-08-15T12:58
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сша
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КУБИНКА (Московская область), 15 авг - РИА Новости. Соединенные Штаты всегда стремились навязать миру однополярную систему международных отношений, заявил в ходе XI Московской конференции по международной безопасности (MCIS-2023) заместитель начальника генерального штаба ВС Ирана бригадный генерал Азиз Насирзаде."США всегда пытались навязать миру однополярную систему международных отношений", - сказал Насирзаде.Он также отметил, что США играли и играют главную роль в создании военных кризисов по всему миру, и в Вашингтоне не собираются мириться с закатом своей гегемонии в глобальной политике.В XI Московской конференции по международной безопасности, организованной министерством обороны РФ, принимают участие более 800 делегатов из 76 стран, среди них - министры обороны, заместители министров обороны, начальники генштабов, представители международных организаций и военные эксперты. Форум является авторитетной площадкой для обсуждения наиболее актуальных проблем международной безопасности.
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сша, иран, вашингтон (штат)
США, Иран, Вашингтон (штат)
В Иране заявили, что США всегда пытались навязать всем однополярную систему

Насирзаде: США всегда стремились навязать миру однополярность

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкЗаместитель начальника генерального штаба ВС Ирана бригадный генерал Азиз Насирзаде выступает на пленарном заседании "Военные аспекты безопасности на Ближнем Востоке и Африканском континенте" в рамках XI Московской конференции по международной безопасности
Заместитель начальника генерального штаба ВС Ирана бригадный генерал Азиз Насирзаде выступает на пленарном заседании Военные аспекты безопасности на Ближнем Востоке и Африканском континенте в рамках XI Московской конференции по международной безопасности - РИА Новости, 1920, 15.08.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Заместитель начальника генерального штаба ВС Ирана бригадный генерал Азиз Насирзаде выступает на пленарном заседании "Военные аспекты безопасности на Ближнем Востоке и Африканском континенте" в рамках XI Московской конференции по международной безопасности
Читать ria.ru в
КУБИНКА (Московская область), 15 авг - РИА Новости. Соединенные Штаты всегда стремились навязать миру однополярную систему международных отношений, заявил в ходе XI Московской конференции по международной безопасности (MCIS-2023) заместитель начальника генерального штаба ВС Ирана бригадный генерал Азиз Насирзаде.
"США всегда пытались навязать миру однополярную систему международных отношений", - сказал Насирзаде.
Он также отметил, что США играли и играют главную роль в создании военных кризисов по всему миру, и в Вашингтоне не собираются мириться с закатом своей гегемонии в глобальной политике.
В XI Московской конференции по международной безопасности, организованной министерством обороны РФ, принимают участие более 800 делегатов из 76 стран, среди них - министры обороны, заместители министров обороны, начальники генштабов, представители международных организаций и военные эксперты. Форум является авторитетной площадкой для обсуждения наиболее актуальных проблем международной безопасности.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 15.08.2023
Россия по-прежнему выступает за многополярный мир, заявил Путин
Вчера, 10:20
 
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