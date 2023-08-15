В Иране заявили, что США всегда пытались навязать всем однополярную систему
Насирзаде: США всегда стремились навязать миру однополярность
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкЗаместитель начальника генерального штаба ВС Ирана бригадный генерал Азиз Насирзаде выступает на пленарном заседании "Военные аспекты безопасности на Ближнем Востоке и Африканском континенте" в рамках XI Московской конференции по международной безопасности
Заместитель начальника генерального штаба ВС Ирана бригадный генерал Азиз Насирзаде выступает на пленарном заседании "Военные аспекты безопасности на Ближнем Востоке и Африканском континенте" в рамках XI Московской конференции по международной безопасности
КУБИНКА (Московская область), 15 авг - РИА Новости. Соединенные Штаты всегда стремились навязать миру однополярную систему международных отношений, заявил в ходе XI Московской конференции по международной безопасности (MCIS-2023) заместитель начальника генерального штаба ВС Ирана бригадный генерал Азиз Насирзаде.
"США всегда пытались навязать миру однополярную систему международных отношений", - сказал Насирзаде.
Он также отметил, что США играли и играют главную роль в создании военных кризисов по всему миру, и в Вашингтоне не собираются мириться с закатом своей гегемонии в глобальной политике.
В XI Московской конференции по международной безопасности, организованной министерством обороны РФ, принимают участие более 800 делегатов из 76 стран, среди них - министры обороны, заместители министров обороны, начальники генштабов, представители международных организаций и военные эксперты. Форум является авторитетной площадкой для обсуждения наиболее актуальных проблем международной безопасности.