https://ria.ru/20230815/odnopolyarnost-1890178927.html

В Иране заявили, что США всегда пытались навязать всем однополярную систему

В Иране заявили, что США всегда пытались навязать всем однополярную систему - РИА Новости, 15.08.2023

В Иране заявили, что США всегда пытались навязать всем однополярную систему

Соединенные Штаты всегда стремились навязать миру однополярную систему международных отношений, заявил в ходе XI Московской конференции по международной... РИА Новости, 15.08.2023

2023-08-15T12:58

2023-08-15T12:58

2023-08-15T13:34

сша

иран

вашингтон (штат)

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КУБИНКА (Московская область), 15 авг - РИА Новости. Соединенные Штаты всегда стремились навязать миру однополярную систему международных отношений, заявил в ходе XI Московской конференции по международной безопасности (MCIS-2023) заместитель начальника генерального штаба ВС Ирана бригадный генерал Азиз Насирзаде."США всегда пытались навязать миру однополярную систему международных отношений", - сказал Насирзаде.Он также отметил, что США играли и играют главную роль в создании военных кризисов по всему миру, и в Вашингтоне не собираются мириться с закатом своей гегемонии в глобальной политике.В XI Московской конференции по международной безопасности, организованной министерством обороны РФ, принимают участие более 800 делегатов из 76 стран, среди них - министры обороны, заместители министров обороны, начальники генштабов, представители международных организаций и военные эксперты. Форум является авторитетной площадкой для обсуждения наиболее актуальных проблем международной безопасности.

https://ria.ru/20230815/mir-1890127680.html

сша

иран

вашингтон (штат)

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сша, иран, вашингтон (штат)