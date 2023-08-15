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"Все потеряли". В США рассказали, что Россия устроила ВСУ в Одессе
"Все потеряли". В США рассказали, что Россия устроила ВСУ в Одессе - РИА Новости, 15.08.2023
"Все потеряли". В США рассказали, что Россия устроила ВСУ в Одессе
Российские удары под Одессой истощили ПВО Украины, пытавшуюся перехватить ракеты, пишет Newsweek, опираясь на анализ видео, на котором, предположительно,... РИА Новости, 15.08.2023
2023-08-15T18:54
2023-08-15T18:54
2023-08-15T21:28
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украина
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МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Российские удары под Одессой истощили ПВО Украины, пытавшуюся перехватить ракеты, пишет Newsweek, опираясь на анализ видео, на котором, предположительно, показана работа немецкой зенитной установки Gepard."Новые впечатляющие ночные кадры с украинского побережья Черного моря показывают, как киевские военные сжигают запасы ракет в попытке перехватить шквал российских снарядов", — говорится в статье.По мнению военного эксперта Дэвида Хэмблинга, на кадрах, опубликованных в Сети, можно увидеть работу немецкого зенитного комплекса Gepard, расположенного в Одессе.Newsweek при этом отметил, что подлинность видео не установлена. Издание обратилось за комментариями к украинскому военному командованию.Российские военные после теракта, совершенного киевским режимом на Крымском мосту в ночь на 17 июля, наносят удары возмездия по местам производства и хранения украинских катеров-дронов в районах Одессы, Ильичевска и Николаева.
https://ria.ru/20230815/kharkov-1890257744.html
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политика, одесса, украина, черное море, россия
Политика, Одесса, Украина, Черное море, Россия
"Все потеряли". В США рассказали, что Россия устроила ВСУ в Одессе
Newsweek: российские удары под Одессой привели к истощению ПВО Украины