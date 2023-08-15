https://ria.ru/20230815/odessa-1890284713.html

"Все потеряли". В США рассказали, что Россия устроила ВСУ в Одессе

"Все потеряли". В США рассказали, что Россия устроила ВСУ в Одессе - РИА Новости, 15.08.2023

"Все потеряли". В США рассказали, что Россия устроила ВСУ в Одессе

Российские удары под Одессой истощили ПВО Украины, пытавшуюся перехватить ракеты, пишет Newsweek, опираясь на анализ видео, на котором, предположительно,... РИА Новости, 15.08.2023

2023-08-15T18:54

2023-08-15T18:54

2023-08-15T21:28

политика

одесса

украина

черное море

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0a/1822929760_0:288:3129:2048_1920x0_80_0_0_7161b5dbd34a8a0606824fc47344c10d.jpg

МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Российские удары под Одессой истощили ПВО Украины, пытавшуюся перехватить ракеты, пишет Newsweek, опираясь на анализ видео, на котором, предположительно, показана работа немецкой зенитной установки Gepard."Новые впечатляющие ночные кадры с украинского побережья Черного моря показывают, как киевские военные сжигают запасы ракет в попытке перехватить шквал российских снарядов", — говорится в статье.По мнению военного эксперта Дэвида Хэмблинга, на кадрах, опубликованных в Сети, можно увидеть работу немецкого зенитного комплекса Gepard, расположенного в Одессе.Newsweek при этом отметил, что подлинность видео не установлена. Издание обратилось за комментариями к украинскому военному командованию.Российские военные после теракта, совершенного киевским режимом на Крымском мосту в ночь на 17 июля, наносят удары возмездия по местам производства и хранения украинских катеров-дронов в районах Одессы, Ильичевска и Николаева.

https://ria.ru/20230815/kharkov-1890257744.html

одесса

украина

черное море

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

политика, одесса, украина, черное море, россия