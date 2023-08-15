Рейтинг@Mail.ru
"Все потеряли". В США рассказали, что Россия устроила ВСУ в Одессе - РИА Новости, 15.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:54 15.08.2023 (обновлено: 21:28 15.08.2023)
https://ria.ru/20230815/odessa-1890284713.html
"Все потеряли". В США рассказали, что Россия устроила ВСУ в Одессе
"Все потеряли". В США рассказали, что Россия устроила ВСУ в Одессе - РИА Новости, 15.08.2023
"Все потеряли". В США рассказали, что Россия устроила ВСУ в Одессе
Российские удары под Одессой истощили ПВО Украины, пытавшуюся перехватить ракеты, пишет Newsweek, опираясь на анализ видео, на котором, предположительно,... РИА Новости, 15.08.2023
2023-08-15T18:54
2023-08-15T21:28
политика
одесса
украина
черное море
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0a/1822929760_0:288:3129:2048_1920x0_80_0_0_7161b5dbd34a8a0606824fc47344c10d.jpg
МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Российские удары под Одессой истощили ПВО Украины, пытавшуюся перехватить ракеты, пишет Newsweek, опираясь на анализ видео, на котором, предположительно, показана работа немецкой зенитной установки Gepard."Новые впечатляющие ночные кадры с украинского побережья Черного моря показывают, как киевские военные сжигают запасы ракет в попытке перехватить шквал российских снарядов", — говорится в статье.По мнению военного эксперта Дэвида Хэмблинга, на кадрах, опубликованных в Сети, можно увидеть работу немецкого зенитного комплекса Gepard, расположенного в Одессе.Newsweek при этом отметил, что подлинность видео не установлена. Издание обратилось за комментариями к украинскому военному командованию.Российские военные после теракта, совершенного киевским режимом на Крымском мосту в ночь на 17 июля, наносят удары возмездия по местам производства и хранения украинских катеров-дронов в районах Одессы, Ильичевска и Николаева.
https://ria.ru/20230815/kharkov-1890257744.html
одесса
украина
черное море
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0a/1822929760_398:0:3129:2048_1920x0_80_0_0_327065fa884f8c3f92cb171af7fa0ab9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, одесса, украина, черное море, россия
Политика, Одесса, Украина, Черное море, Россия
"Все потеряли". В США рассказали, что Россия устроила ВСУ в Одессе

Newsweek: российские удары под Одессой привели к истощению ПВО Украины

© Фото : U.S. Navy/Petty Officer 1st Class Scott BiВид на Одесский порт
Вид на Одесский порт - РИА Новости, 1920, 15.08.2023
© Фото : U.S. Navy/Petty Officer 1st Class Scott Bi
Вид на Одесский порт. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Российские удары под Одессой истощили ПВО Украины, пытавшуюся перехватить ракеты, пишет Newsweek, опираясь на анализ видео, на котором, предположительно, показана работа немецкой зенитной установки Gepard.
«
"Новые впечатляющие ночные кадры с украинского побережья Черного моря показывают, как киевские военные сжигают запасы ракет в попытке перехватить шквал российских снарядов", — говорится в статье.
По мнению военного эксперта Дэвида Хэмблинга, на кадрах, опубликованных в Сети, можно увидеть работу немецкого зенитного комплекса Gepard, расположенного в Одессе.
Newsweek при этом отметил, что подлинность видео не установлена. Издание обратилось за комментариями к украинскому военному командованию.
Российские военные после теракта, совершенного киевским режимом на Крымском мосту в ночь на 17 июля, наносят удары возмездия по местам производства и хранения украинских катеров-дронов в районах Одессы, Ильичевска и Николаева.
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный - РИА Новости, 1920, 15.08.2023
"Залужный бессилен". В Киеве рассказали, что случилось с ВСУ под Харьковом
Вчера, 17:17
 
ПолитикаОдессаУкраинаЧерное мореРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала