https://ria.ru/20230815/obvineniya-1890187746.html

Клинтон прокомментировала предъявленные Трампу обвинения

Клинтон прокомментировала предъявленные Трампу обвинения - РИА Новости, 15.08.2023

Клинтон прокомментировала предъявленные Трампу обвинения

Экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон во время интервью программе "Шоу Рэйчел Мэддоу" на телеканале MSNBC назвала предъявление обвинений бывшему президенту США... РИА Новости, 15.08.2023

2023-08-15T13:25

2023-08-15T13:25

2023-08-15T13:25

сша

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хиллари клинтон

арест трампа

дональд трамп

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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон во время интервью программе "Шоу Рэйчел Мэддоу" на телеканале MSNBC назвала предъявление обвинений бывшему президенту США Дональду Трампу ужасным моментом для страны. "Это ужасный момент для нашей страны, когда бывшего президента обвиняют в таких серьезных преступлениях. Единственным удовлетворением может быть то, что система (правосудия - ред.) работает", - заявила политик в понедельник. Клинтон также отметила, что предъявление обвинений против Трампа поднимает вопрос о существовании демократии в США. "Я чувствую себя прекрасно, просто очень ... опечалена тем, что у нас есть бывший президент, которому было предъявлено обвинение по стольким преступлениям ... и это поднимает вопрос о том, выживет ли наша демократия или нет", - добавила политик в ответ на вопрос, довольна ли она предъявлением новых обвинений. Ранее большое жюри в американском штате Джорджия предъявило обвинения Трампу и группе связанных с ним лиц по делу о предполагаемых попытках повлиять на исход президентских выборов 2020 года. Обвинения против Трампа по делу о вмешательстве в президентские выборы включают 13 пунктов, включая нарушение закона о борьбе с рэкетом.

https://ria.ru/20230813/tramp-1889798509.html

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сша, джорджия, хиллари клинтон, арест трампа, дональд трамп