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Фигурантов дела о разливе топлива в Норильске освободили от наказания - РИА Новости, 15.08.2023
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11:12 15.08.2023 (обновлено: 13:18 15.08.2023)
https://ria.ru/20230815/norilsk-1890143598.html
Фигурантов дела о разливе топлива в Норильске освободили от наказания
Фигурантов дела о разливе топлива в Норильске освободили от наказания - РИА Новости, 15.08.2023
Фигурантов дела о разливе топлива в Норильске освободили от наказания
Суд в Норильске завершил рассмотрение уголовного дела о разливе нефтепродуктов в 2020 году, но обвиняемых от наказания освободили из-за истечения срока... РИА Новости, 15.08.2023
2023-08-15T11:12
2023-08-15T13:18
происшествия
норильск
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КРАСНОЯРСК, 15 авг — РИА Новости. Суд в Норильске завершил рассмотрение уголовного дела о разливе нефтепродуктов в 2020 году, но обвиняемых от наказания освободили из-за истечения срока давности, сообщила объединенная пресс-служба судов Красноярского края в телеграм-канале.&quot;Сотрудникам ТЭЦ-3 АО &quot;НТЭК&quot; судом назначено наказание по статье 246 УК РФ в виде исправительных работ с удержанием из заработной платы десяти процентов в доход государства: директору Смирнову П. С., главному инженеру Степанову А. Ю. — на срок один год шесть месяцев, заместителю главного инженера по эксплуатации Кузнецову Ю. И. — на срок один год, начальнику котлотурбинного цеха Старостину В. В. — на срок один год три месяца. От назначенного наказания &lt;...&gt; освобождены в связи с истечением срока давности&quot;, — говорится в сообщении.По статье 246 УК "Нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ" предусмотрено в том числе лишение свободы на срок до пяти лет. Часть первая статьи 217 УК "Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее причинение крупного ущерба" предполагает более мягкое наказание — до трех лет колонии.Как уточнили РИА Новости в прокуратуре региона, по статье 217 осужденным назначили штрафы от 150 до 200 тысяч рублей, но от наказания их освободили из-за истечения сроков давности привлечения к уголовной ответственности.В конце мая 2020 года один из резервуаров хранения дизтоплива на ТЭЦ-3 (принадлежит НТЭК, структуре "Норникеля") в Норильске получил повреждения из-за резкой просадки опор фундамента. В итоге из емкости вылилось около 21 тысячи тонн топлива. В Красноярском крае ввели режим ЧС федерального уровня. Площадь загрязнения составила 180 тысяч квадратных метров. Арбитражный суд Красноярского края взыскал с АО "НТЭК" 146,2 миллиарда рублей за экологический ущерб от аварии.
https://ria.ru/20230814/ussuriysk-1889879655.html
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происшествия, норильск
Происшествия, Норильск
Фигурантов дела о разливе топлива в Норильске освободили от наказания

Фигурантов дела о разливе топлива в Норильске освободили по сроку давности

© РИА Новости / Андрей Старостин | Перейти в медиабанкСудебный молоток
Судебный молоток - РИА Новости, 1920, 15.08.2023
© РИА Новости / Андрей Старостин
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КРАСНОЯРСК, 15 авг — РИА Новости. Суд в Норильске завершил рассмотрение уголовного дела о разливе нефтепродуктов в 2020 году, но обвиняемых от наказания освободили из-за истечения срока давности, сообщила объединенная пресс-служба судов Красноярского края в телеграм-канале.
«

"Сотрудникам ТЭЦ-3 АО "НТЭК" судом назначено наказание по статье 246 УК РФ в виде исправительных работ с удержанием из заработной платы десяти процентов в доход государства: директору Смирнову П. С., главному инженеру Степанову А. Ю. — на срок один год шесть месяцев, заместителю главного инженера по эксплуатации Кузнецову Ю. И. — на срок один год, начальнику котлотурбинного цеха Старостину В. В. — на срок один год три месяца. От назначенного наказания <...> освобождены в связи с истечением срока давности", — говорится в сообщении.

По статье 246 УК "Нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ" предусмотрено в том числе лишение свободы на срок до пяти лет. Часть первая статьи 217 УК "Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее причинение крупного ущерба" предполагает более мягкое наказание — до трех лет колонии.
Как уточнили РИА Новости в прокуратуре региона, по статье 217 осужденным назначили штрафы от 150 до 200 тысяч рублей, но от наказания их освободили из-за истечения сроков давности привлечения к уголовной ответственности.
В конце мая 2020 года один из резервуаров хранения дизтоплива на ТЭЦ-3 (принадлежит НТЭК, структуре "Норникеля") в Норильске получил повреждения из-за резкой просадки опор фундамента. В итоге из емкости вылилось около 21 тысячи тонн топлива. В Красноярском крае ввели режим ЧС федерального уровня. Площадь загрязнения составила 180 тысяч квадратных метров. Арбитражный суд Красноярского края взыскал с АО "НТЭК" 146,2 миллиарда рублей за экологический ущерб от аварии.
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