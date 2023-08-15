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Глава МИД Нигера заявил, что ЭКОВАС никогда не признает новую власть - РИА Новости, 15.08.2023
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02:23 15.08.2023
https://ria.ru/20230815/niger-1890093791.html
Глава МИД Нигера заявил, что ЭКОВАС никогда не признает новую власть
Глава МИД Нигера заявил, что ЭКОВАС никогда не признает новую власть - РИА Новости, 15.08.2023
Глава МИД Нигера заявил, что ЭКОВАС никогда не признает новую власть
Назначенный отстраненным от власти президентом Нигера Мохамедом Базумом министр иностранных дел Хассуми Массуду убежден, что не может быть и речи о признании... РИА Новости, 15.08.2023
2023-08-15T02:23
2023-08-15T02:23
в мире
нигер
сахель
париж
мохамед базум
переворот в нигере — 2023
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Назначенный отстраненным от власти президентом Нигера Мохамедом Базумом министр иностранных дел Хассуми Массуду убежден, что не может быть и речи о признании Экономическим сообществом стран Западной Африки (ЭКОВАС) перехода власти в стране, так как это будет означать принятие госпереворота. &quot;Безусловно, не может быть речи в рамках мандата ЭКОВАС о том, чтобы говорить о переходе власти, что было бы равнозначно принятию факта свершившегося государственного переворота&quot;, - заявил Массуду в интервью радиостанции RFI и телеканалу France 24.Массуду также подтвердил приготовления со стороны ЭКОВАС к военной интервенции в Нигере на случай, если будет принято соответствующее решение. Военные Нигера в конце июля объявили по национальному телевидению об отстранении от власти президента Мохамеда Базума. Лидеры большинства западных стран и региональная организация Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) осудили переворот. В начале августа страны ЭКОВАС приняли план на случай военной интервенции в Нигер. Бывшая французская колония, Нигер считался одной из последних союзниц западных стран в Сахеле. Париж поставлял в страну дроны, истребители и разместил там 1,5 тысячи военных для борьбы с террористическими группировками, которые орудуют на границе Нигера, Мали и Буркина-Фасо. Кроме того, в стране находятся богатые запасы урана, от поставок которых зависит Франция.
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в мире, нигер, сахель , париж, мохамед базум, переворот в нигере — 2023
В мире, Нигер, Сахель , Париж, Мохамед Базум, Переворот в Нигере — 2023
Глава МИД Нигера заявил, что ЭКОВАС никогда не признает новую власть

Глава МИД Нигера выразил уверенность, что ЭКОВАС никогда не признает переворот

© AP Photo / Sam MednickСторонники президента Нигера Мохамеда Базума во время акции в его поддержку в Ниамее
Сторонники президента Нигера Мохамеда Базума во время акции в его поддержку в Ниамее - РИА Новости, 1920, 15.08.2023
© AP Photo / Sam Mednick
Сторонники президента Нигера Мохамеда Базума во время акции в его поддержку в Ниамее. Архивное фото
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Назначенный отстраненным от власти президентом Нигера Мохамедом Базумом министр иностранных дел Хассуми Массуду убежден, что не может быть и речи о признании Экономическим сообществом стран Западной Африки (ЭКОВАС) перехода власти в стране, так как это будет означать принятие госпереворота.
«

"Безусловно, не может быть речи в рамках мандата ЭКОВАС о том, чтобы говорить о переходе власти, что было бы равнозначно принятию факта свершившегося государственного переворота", - заявил Массуду в интервью радиостанции RFI и телеканалу France 24.

Массуду также подтвердил приготовления со стороны ЭКОВАС к военной интервенции в Нигере на случай, если будет принято соответствующее решение.
Военные Нигера в конце июля объявили по национальному телевидению об отстранении от власти президента Мохамеда Базума. Лидеры большинства западных стран и региональная организация Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) осудили переворот. В начале августа страны ЭКОВАС приняли план на случай военной интервенции в Нигер.
Бывшая французская колония, Нигер считался одной из последних союзниц западных стран в Сахеле. Париж поставлял в страну дроны, истребители и разместил там 1,5 тысячи военных для борьбы с террористическими группировками, которые орудуют на границе Нигера, Мали и Буркина-Фасо. Кроме того, в стране находятся богатые запасы урана, от поставок которых зависит Франция.
Сторонники военных мятежников во время демонстрации в Ниамее, Нигер - РИА Новости, 1920, 15.08.2023
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В миреНигерСахельПарижМохамед БазумПереворот в Нигере — 2023
 
 
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