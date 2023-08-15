Глава МИД Нигера заявил, что ЭКОВАС никогда не признает новую власть
Глава МИД Нигера выразил уверенность, что ЭКОВАС никогда не признает переворот
© AP Photo / Sam MednickСторонники президента Нигера Мохамеда Базума во время акции в его поддержку в Ниамее
© AP Photo / Sam Mednick
Сторонники президента Нигера Мохамеда Базума во время акции в его поддержку в Ниамее. Архивное фото
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Назначенный отстраненным от власти президентом Нигера Мохамедом Базумом министр иностранных дел Хассуми Массуду убежден, что не может быть и речи о признании Экономическим сообществом стран Западной Африки (ЭКОВАС) перехода власти в стране, так как это будет означать принятие госпереворота.
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"Безусловно, не может быть речи в рамках мандата ЭКОВАС о том, чтобы говорить о переходе власти, что было бы равнозначно принятию факта свершившегося государственного переворота", - заявил Массуду в интервью радиостанции RFI и телеканалу France 24.
Массуду также подтвердил приготовления со стороны ЭКОВАС к военной интервенции в Нигере на случай, если будет принято соответствующее решение.
Военные Нигера в конце июля объявили по национальному телевидению об отстранении от власти президента Мохамеда Базума. Лидеры большинства западных стран и региональная организация Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) осудили переворот. В начале августа страны ЭКОВАС приняли план на случай военной интервенции в Нигер.
Бывшая французская колония, Нигер считался одной из последних союзниц западных стран в Сахеле. Париж поставлял в страну дроны, истребители и разместил там 1,5 тысячи военных для борьбы с террористическими группировками, которые орудуют на границе Нигера, Мали и Буркина-Фасо. Кроме того, в стране находятся богатые запасы урана, от поставок которых зависит Франция.