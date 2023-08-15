https://ria.ru/20230815/niger-1890093791.html

Глава МИД Нигера заявил, что ЭКОВАС никогда не признает новую власть

Глава МИД Нигера заявил, что ЭКОВАС никогда не признает новую власть - РИА Новости, 15.08.2023

Глава МИД Нигера заявил, что ЭКОВАС никогда не признает новую власть

Назначенный отстраненным от власти президентом Нигера Мохамедом Базумом министр иностранных дел Хассуми Массуду убежден, что не может быть и речи о признании... РИА Новости, 15.08.2023

2023-08-15T02:23

2023-08-15T02:23

2023-08-15T02:23

в мире

нигер

сахель

париж

мохамед базум

переворот в нигере — 2023

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/1b/1886584184_0:287:2048:1439_1920x0_80_0_0_fcb2c63d5a9b0c7102971478902c01fb.jpg

МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Назначенный отстраненным от власти президентом Нигера Мохамедом Базумом министр иностранных дел Хассуми Массуду убежден, что не может быть и речи о признании Экономическим сообществом стран Западной Африки (ЭКОВАС) перехода власти в стране, так как это будет означать принятие госпереворота. "Безусловно, не может быть речи в рамках мандата ЭКОВАС о том, чтобы говорить о переходе власти, что было бы равнозначно принятию факта свершившегося государственного переворота", - заявил Массуду в интервью радиостанции RFI и телеканалу France 24.Массуду также подтвердил приготовления со стороны ЭКОВАС к военной интервенции в Нигере на случай, если будет принято соответствующее решение. Военные Нигера в конце июля объявили по национальному телевидению об отстранении от власти президента Мохамеда Базума. Лидеры большинства западных стран и региональная организация Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) осудили переворот. В начале августа страны ЭКОВАС приняли план на случай военной интервенции в Нигер. Бывшая французская колония, Нигер считался одной из последних союзниц западных стран в Сахеле. Париж поставлял в страну дроны, истребители и разместил там 1,5 тысячи военных для борьбы с террористическими группировками, которые орудуют на границе Нигера, Мали и Буркина-Фасо. Кроме того, в стране находятся богатые запасы урана, от поставок которых зависит Франция.

https://ria.ru/20230815/posol-1890091437.html

нигер

сахель

париж

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, нигер, сахель , париж, мохамед базум, переворот в нигере — 2023