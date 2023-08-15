Рейтинг@Mail.ru
В Запорожье переименовали 70 улиц и переулков, связанных с Россией - РИА Новости, 15.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:00 15.08.2023
https://ria.ru/20230815/nazvaniya-1890302180.html
В Запорожье переименовали 70 улиц и переулков, связанных с Россией
В Запорожье переименовали 70 улиц и переулков, связанных с Россией - РИА Новости, 15.08.2023
В Запорожье переименовали 70 улиц и переулков, связанных с Россией
Почти семьдесят улиц, площадей и переулков, названия которых связаны с Россией, переименованы в подконтрольном Киеву Запорожье, сообщил секретарь городского... РИА Новости, 15.08.2023
2023-08-15T21:00
2023-08-15T21:00
в мире
запорожье
россия
киев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/138721/51/1387215103_405:0:1596:670_1920x0_80_0_0_ab518cc5958d0058bfff5b17f7f8d060.jpg
МОСКВА, 15 авг – РИА Новости. Почти семьдесят улиц, площадей и переулков, названия которых связаны с Россией, переименованы в подконтрольном Киеву Запорожье, сообщил секретарь городского совета Анатолий Куртев. "В рамках дерусификации в Запорожье переименовано почти 70 улиц, площадей и переулков. Ничто в нашем городе не должно ассоциироваться с Россией или с советскими пережитками", - написал Куртев в своем телеграм-канале. По словам Куртева, предложения по переименованиям выносятся на каждую очередную сессию горсовета. По его словам, приоритетными для города являются новые названия "в честь защитников и защитниц Запорожья и Украины". Демонтаж памятников, мемориальных досок, связанных с советской историей, а также переименование улиц и объектов началось на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признаёт и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% территории Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье. С марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.
https://ria.ru/20230815/alzhir-1890109784.html
https://ria.ru/20230814/knigi-1890003314.html
запорожье
россия
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/138721/51/1387215103_554:0:1447:670_1920x0_80_0_0_e9ef06d0f1289b7333d55e873823b6d2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, запорожье, россия, киев
В мире, Запорожье, Россия, Киев
В Запорожье переименовали 70 улиц и переулков, связанных с Россией

В Запорожье переименовали 70 улиц, площадей и переулков, связанных с Россией

© Fotolia / MarinaВид на Запорожье
Вид на Запорожье - РИА Новости, 1920, 15.08.2023
© Fotolia / Marina
Вид на Запорожье. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 авг – РИА Новости. Почти семьдесят улиц, площадей и переулков, названия которых связаны с Россией, переименованы в подконтрольном Киеву Запорожье, сообщил секретарь городского совета Анатолий Куртев.
«
"В рамках дерусификации в Запорожье переименовано почти 70 улиц, площадей и переулков. Ничто в нашем городе не должно ассоциироваться с Россией или с советскими пережитками", - написал Куртев в своем телеграм-канале.
Залив Алжира - РИА Новости, 1920, 15.08.2023
В Алжире может появиться Русский дом
Вчера, 08:23
По словам Куртева, предложения по переименованиям выносятся на каждую очередную сессию горсовета. По его словам, приоритетными для города являются новые названия "в честь защитников и защитниц Запорожья и Украины".
Демонтаж памятников, мемориальных досок, связанных с советской историей, а также переименование улиц и объектов началось на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией.
Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признаёт и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% территории Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье. С марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.
Книги в книгохранилище - РИА Новости, 1920, 14.08.2023
В библиотеки Мариуполя направили более тысячи книг русской литературы
14 августа, 16:20
 
В миреЗапорожьеРоссияКиев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала