https://ria.ru/20230815/nazvaniya-1890302180.html
В Запорожье переименовали 70 улиц и переулков, связанных с Россией
В Запорожье переименовали 70 улиц и переулков, связанных с Россией - РИА Новости, 15.08.2023
В Запорожье переименовали 70 улиц и переулков, связанных с Россией
Почти семьдесят улиц, площадей и переулков, названия которых связаны с Россией, переименованы в подконтрольном Киеву Запорожье, сообщил секретарь городского... РИА Новости, 15.08.2023
2023-08-15T21:00
2023-08-15T21:00
2023-08-15T21:00
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МОСКВА, 15 авг – РИА Новости. Почти семьдесят улиц, площадей и переулков, названия которых связаны с Россией, переименованы в подконтрольном Киеву Запорожье, сообщил секретарь городского совета Анатолий Куртев. "В рамках дерусификации в Запорожье переименовано почти 70 улиц, площадей и переулков. Ничто в нашем городе не должно ассоциироваться с Россией или с советскими пережитками", - написал Куртев в своем телеграм-канале. По словам Куртева, предложения по переименованиям выносятся на каждую очередную сессию горсовета. По его словам, приоритетными для города являются новые названия "в честь защитников и защитниц Запорожья и Украины". Демонтаж памятников, мемориальных досок, связанных с советской историей, а также переименование улиц и объектов началось на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признаёт и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% территории Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье. С марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.
https://ria.ru/20230815/alzhir-1890109784.html
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в мире, запорожье, россия, киев
В мире, Запорожье, Россия, Киев
В Запорожье переименовали 70 улиц и переулков, связанных с Россией
В Запорожье переименовали 70 улиц, площадей и переулков, связанных с Россией