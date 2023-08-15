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Украинские военные негативно отзываются о подготовке НАТО, заявил Шойгу - РИА Новости, 15.08.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:32 15.08.2023 (обновлено: 11:50 15.08.2023)
https://ria.ru/20230815/nato-1890130297.html
Украинские военные негативно отзываются о подготовке НАТО, заявил Шойгу
Украинские военные негативно отзываются о подготовке НАТО, заявил Шойгу - РИА Новости, 15.08.2023
Украинские военные негативно отзываются о подготовке НАТО, заявил Шойгу
Большинство украинских военнопленных крайне негативно отзываются о боевой подготовке, проводимой инструкторами НАТО, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу. РИА Новости, 15.08.2023
2023-08-15T10:32
2023-08-15T11:50
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
сергей шойгу
нато
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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КУБИНКА (Московская обл.), 15 авг - РИА Новости. Большинство украинских военнопленных крайне негативно отзываются о боевой подготовке, проводимой инструкторами НАТО, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу. "По заявлениям ряда высокопоставленных представителей НАТО, по западным стандартам обучено свыше 75 тысяч украинских военнослужащих. Многие из них направлены на передовую, попали в плен, а после – детально рассказали о методиках натовской подготовки. В большинстве случаев их отзывы были крайне негативными", - сказал Шойгу на Московской конференции по международной безопасности.
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Шойгу: большинство украинских солдат негативно отозвались о боевой подготовке в НАТО
Шойгу: большинство украинских солдат негативно отозвались о боевой подготовке в НАТО
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безопасность, россия, сергей шойгу, нато, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Сергей Шойгу, НАТО, Украина, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
Украинские военные негативно отзываются о подготовке НАТО, заявил Шойгу

Шойгу: в ВСУ многие негативно отзываются о методиках натовской подготовки

Читать ria.ru в
КУБИНКА (Московская обл.), 15 авг - РИА Новости. Большинство украинских военнопленных крайне негативно отзываются о боевой подготовке, проводимой инструкторами НАТО, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
"По заявлениям ряда высокопоставленных представителей НАТО, по западным стандартам обучено свыше 75 тысяч украинских военнослужащих. Многие из них направлены на передовую, попали в плен, а после – детально рассказали о методиках натовской подготовки. В большинстве случаев их отзывы были крайне негативными", - сказал Шойгу на Московской конференции по международной безопасности.
Украинские военные в Херсоне - РИА Новости, 1920, 10.08.2023
Источник: трое украинских военных переплыли Днепр, чтобы сдаться в плен
10 августа, 12:48
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияСергей ШойгуНАТОУкраинаВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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