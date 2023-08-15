https://ria.ru/20230815/nato-1890130297.html

Украинские военные негативно отзываются о подготовке НАТО, заявил Шойгу

Украинские военные негативно отзываются о подготовке НАТО, заявил Шойгу - РИА Новости, 15.08.2023

Украинские военные негативно отзываются о подготовке НАТО, заявил Шойгу

Большинство украинских военнопленных крайне негативно отзываются о боевой подготовке, проводимой инструкторами НАТО, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу. РИА Новости, 15.08.2023

2023-08-15T10:32

2023-08-15T10:32

2023-08-15T11:50

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

сергей шойгу

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украина

вооруженные силы украины

ситуация в днр и лнр

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КУБИНКА (Московская обл.), 15 авг - РИА Новости. Большинство украинских военнопленных крайне негативно отзываются о боевой подготовке, проводимой инструкторами НАТО, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу. "По заявлениям ряда высокопоставленных представителей НАТО, по западным стандартам обучено свыше 75 тысяч украинских военнослужащих. Многие из них направлены на передовую, попали в плен, а после – детально рассказали о методиках натовской подготовки. В большинстве случаев их отзывы были крайне негативными", - сказал Шойгу на Московской конференции по международной безопасности.

https://ria.ru/20230810/vsu-1889254207.html

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Шойгу: большинство украинских солдат негативно отозвались о боевой подготовке в НАТО Шойгу: большинство украинских солдат негативно отозвались о боевой подготовке в НАТО 2023-08-15T10:32 true PT0M29S

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Кирилл Волков

безопасность, россия, сергей шойгу, нато, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр