https://ria.ru/20230815/nato-1890130297.html
Украинские военные негативно отзываются о подготовке НАТО, заявил Шойгу
Украинские военные негативно отзываются о подготовке НАТО, заявил Шойгу - РИА Новости, 15.08.2023
Украинские военные негативно отзываются о подготовке НАТО, заявил Шойгу
Большинство украинских военнопленных крайне негативно отзываются о боевой подготовке, проводимой инструкторами НАТО, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу. РИА Новости, 15.08.2023
2023-08-15T10:32
2023-08-15T10:32
2023-08-15T11:50
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
сергей шойгу
нато
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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КУБИНКА (Московская обл.), 15 авг - РИА Новости. Большинство украинских военнопленных крайне негативно отзываются о боевой подготовке, проводимой инструкторами НАТО, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу. "По заявлениям ряда высокопоставленных представителей НАТО, по западным стандартам обучено свыше 75 тысяч украинских военнослужащих. Многие из них направлены на передовую, попали в плен, а после – детально рассказали о методиках натовской подготовки. В большинстве случаев их отзывы были крайне негативными", - сказал Шойгу на Московской конференции по международной безопасности.
https://ria.ru/20230810/vsu-1889254207.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Шойгу: большинство украинских солдат негативно отозвались о боевой подготовке в НАТО
Шойгу: большинство украинских солдат негативно отозвались о боевой подготовке в НАТО
2023-08-15T10:32
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PT0M29S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, сергей шойгу, нато, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
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Украинские военные негативно отзываются о подготовке НАТО, заявил Шойгу
Шойгу: в ВСУ многие негативно отзываются о методиках натовской подготовки