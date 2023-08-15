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В Чехии назвали главные ошибки Киева при наступлении - РИА Новости, 15.08.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
11:42 15.08.2023
https://ria.ru/20230815/nastuplenie-1890158132.html
В Чехии назвали главные ошибки Киева при наступлении
В Чехии назвали главные ошибки Киева при наступлении - РИА Новости, 15.08.2023
В Чехии назвали главные ошибки Киева при наступлении
Бывший начальник генштаба чешской армии генерал армии в запасе Иржи Шедивы в интервью изданию Czdefence назвал главные ошибки Киева при контрнаступлении - это... РИА Новости, 15.08.2023
2023-08-15T11:42
2023-08-15T11:42
специальная военная операция на украине
чехия
киев
владимир путин
энтони блинкен
gps
в мире
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МОСКВА, 15 авг – РИА Новости. Бывший начальник генштаба чешской армии генерал армии в запасе Иржи Шедивы в интервью изданию Czdefence назвал главные ошибки Киева при контрнаступлении - это одновременные наступательные действия украинских войск на трех направлениях, а также неподготовленность личного состава к наступлению. "Одной из главных ошибок было проведение контрнаступления одновременно на трех направлениях. Уже упомянутый Бахмут (украинское название Артемовска - ред.) должен был стать обманным ударом, куда российские войска стянулись бы для обороны, после чего основным направлением и вторичной целью должны были стать Бердянск и Мелитополь", - сказал он. По мнению Шедивы, неправильно и винить в низких темпах наступления минные поля, поскольку еще до начала контрнаступления часто поступали сообщения об их установке, особенно на крымском направлении. При этом экс-глава генштаба отмечает эффективное применение российскими войсками средств радиоэлектронной борьбы, мешающих осуществлять коммуникацию и наведение. "Известный Bayraktar (беспилотник турецкой сборки - ред.) практически пропал с неба над Украиной… Русским точно удается нарушать сигнал GPS, что снижает точность наводимых через GPS ракет и боеприпасов", - добавил он. Украинское контрнаступление на южнодонецком, артемовском и в первую очередь запорожском направлениях началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированными танками Leopard – впоследствии кадры с дымящимися на поле боя машинами вызвали резонанс на Западе. Как констатировал 21 июля президент РФ Владимир Путин, результатов у украинских войск, "во всяком случае пока", нет, а западные кураторы "явно разочарованы" ходом "контрнаступа". Киеву, по его словам, не помогают "ни колоссальные вкачанные ресурсы, ни поставки оружия, танков, артиллерии, бронетехники, ракет, ни направление тысяч наемников и советников". Минобороны России 4 августа сообщило, что войска Украины с начала "контрнаступления", за июнь-июль, потеряли более 43 тысяч человек и свыше 4,9 тысячи единиц вооружения. В числе уничтоженной украинской техники – 26 самолетов, девять вертолетов, 1 831 единица бронетехники, включая 25 немецких танков Leopard, семь французских колесных танков AMX и 21 американскую БМП Bradley. Западные СМИ особенно отмечают эффективность минных полей ВС РФ. На этом фоне госсекретарь США Энтони Блинкен выразил мнение, что наступление ВСУ будет идти "на протяжении гораздо большего числа месяцев", а Вашингтон начал поставлять ВСУ кассетные боеприпасы. Хотя, по мнению опрошенных РИА Новости, кардинально изменить ситуацию они не в состоянии.
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чехия, киев, владимир путин, энтони блинкен, gps, в мире
Специальная военная операция на Украине, Чехия, Киев, Владимир Путин, Энтони Блинкен, GPS, В мире
В Чехии назвали главные ошибки Киева при наступлении

Экс-глава генштаба Чехии назвал главные ошибки Киева при контрнаступлении

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 15.08.2023
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 15 авг – РИА Новости. Бывший начальник генштаба чешской армии генерал армии в запасе Иржи Шедивы в интервью изданию Czdefence назвал главные ошибки Киева при контрнаступлении - это одновременные наступательные действия украинских войск на трех направлениях, а также неподготовленность личного состава к наступлению.
"Одной из главных ошибок было проведение контрнаступления одновременно на трех направлениях. Уже упомянутый Бахмут (украинское название Артемовска - ред.) должен был стать обманным ударом, куда российские войска стянулись бы для обороны, после чего основным направлением и вторичной целью должны были стать Бердянск и Мелитополь", - сказал он.
По мнению Шедивы, неправильно и винить в низких темпах наступления минные поля, поскольку еще до начала контрнаступления часто поступали сообщения об их установке, особенно на крымском направлении.
При этом экс-глава генштаба отмечает эффективное применение российскими войсками средств радиоэлектронной борьбы, мешающих осуществлять коммуникацию и наведение.
"Известный Bayraktar (беспилотник турецкой сборки - ред.) практически пропал с неба над Украиной… Русским точно удается нарушать сигнал GPS, что снижает точность наводимых через GPS ракет и боеприпасов", - добавил он.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 15.08.2023
"Рискует". В Британии заявили о неожиданном ударе Зеленского по Украине
Вчера, 11:35
Украинское контрнаступление на южнодонецком, артемовском и в первую очередь запорожском направлениях началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированными танками Leopard – впоследствии кадры с дымящимися на поле боя машинами вызвали резонанс на Западе. Как констатировал 21 июля президент РФ Владимир Путин, результатов у украинских войск, "во всяком случае пока", нет, а западные кураторы "явно разочарованы" ходом "контрнаступа". Киеву, по его словам, не помогают "ни колоссальные вкачанные ресурсы, ни поставки оружия, танков, артиллерии, бронетехники, ракет, ни направление тысяч наемников и советников".
Минобороны России 4 августа сообщило, что войска Украины с начала "контрнаступления", за июнь-июль, потеряли более 43 тысяч человек и свыше 4,9 тысячи единиц вооружения. В числе уничтоженной украинской техники – 26 самолетов, девять вертолетов, 1 831 единица бронетехники, включая 25 немецких танков Leopard, семь французских колесных танков AMX и 21 американскую БМП Bradley. Западные СМИ особенно отмечают эффективность минных полей ВС РФ. На этом фоне госсекретарь США Энтони Блинкен выразил мнение, что наступление ВСУ будет идти "на протяжении гораздо большего числа месяцев", а Вашингтон начал поставлять ВСУ кассетные боеприпасы. Хотя, по мнению опрошенных РИА Новости, кардинально изменить ситуацию они не в состоянии.
Шойгу: Предварительные итоги боев показывают, что военный ресурс Украины почти исчерпан - РИА Новости, 1920, 15.08.2023
Военный ресурс Украины почти исчерпан, заявил Шойгу
Вчера, 10:26
 
Специальная военная операция на УкраинеЧехияКиевВладимир ПутинЭнтони БлинкенGPSВ мире
 
 
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