https://ria.ru/20230815/naryshkin-1890196001.html

Нарышкин рассказал об абсурдности борьбы с RT и Sputnik

Нарышкин рассказал об абсурдности борьбы с RT и Sputnik - РИА Новости, 15.08.2023

Нарышкин рассказал об абсурдности борьбы с RT и Sputnik

Запад, стремясь пресечь распространение неугодных ему точек зрения, озвучиваемых российскими информационными агентствами RT и Sputnik, а также небольшими... РИА Новости, 15.08.2023

2023-08-15T13:50

2023-08-15T13:50

2023-08-15T14:00

в мире

россия

москва

сергей нарышкин

владимир путин

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

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КУБИНКА (Московская обл.), 15 авг - РИА Новости. Запад, стремясь пресечь распространение неугодных ему точек зрения, озвучиваемых российскими информационными агентствами RT и Sputnik, а также небольшими медиаресурсами, докатился до запрета декодеров и спутниковых тарелок, заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин."У себя дома американцы и европейцы жестко пресекают распространение любых альтернативных точек зрения, подрывающих господствующий нарратив. Отключают и ставят под санкции не только имеющие масштабную аудиторию информационные агентства RT и Sputnik, но даже небольшие медиаресурсы, противостоящие лживому западному официозу", - сказал Нарышкин на Московской конференции по международной безопасности."В ряде наиболее оголтелых русофобских стран уже введена ответственность за просмотр объявленного незаконным контента. Иными словами, создатели и поборники "Радио Свобода"* докатились до запрета и декодеров, и спутниковых тарелок", - отметил директор СВР.Против Москвы на фоне спецоперации были применены тысячи ограничительных мер, включая блокировку ресурсов агентства Sputnik и телеканалов RT. Страницы этих СМИ не доступны европейским пользователям поисковой системы Google, цензуре подвергнуты их каналы в YouTube и на платформах Meta**. Многие местные журналисты, сотрудничающие с российскими СМИ, получили ярлыки "СМИ, аффилированных с российским правительством".Западные страны закрывают RT и чинят препятствия, потому что боятся правды, отмечал президент РФ Владимир Путин.* СМИ, выполняющее функции иноагента.** Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20230225/sanktsii-1854271429.html

https://ria.ru/20230207/smi-1850300343.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, москва, сергей нарышкин, владимир путин, служба внешней разведки российской федерации (свр россии)