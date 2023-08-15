Нарышкин рассказал об абсурдности борьбы с RT и Sputnik
Нарышкин: Запад, борясь с RT и Sputnik, докатился до запрета спутниковых тарелок
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкДиректор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин
Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. Архивное фото
КУБИНКА (Московская обл.), 15 авг - РИА Новости. Запад, стремясь пресечь распространение неугодных ему точек зрения, озвучиваемых российскими информационными агентствами RT и Sputnik, а также небольшими медиаресурсами, докатился до запрета декодеров и спутниковых тарелок, заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.
"У себя дома американцы и европейцы жестко пресекают распространение любых альтернативных точек зрения, подрывающих господствующий нарратив. Отключают и ставят под санкции не только имеющие масштабную аудиторию информационные агентства RT и Sputnik, но даже небольшие медиаресурсы, противостоящие лживому западному официозу", - сказал Нарышкин на Московской конференции по международной безопасности.
"В ряде наиболее оголтелых русофобских стран уже введена ответственность за просмотр объявленного незаконным контента. Иными словами, создатели и поборники "Радио Свобода"* докатились до запрета и декодеров, и спутниковых тарелок", - отметил директор СВР.
Против Москвы на фоне спецоперации были применены тысячи ограничительных мер, включая блокировку ресурсов агентства Sputnik и телеканалов RT. Страницы этих СМИ не доступны европейским пользователям поисковой системы Google, цензуре подвергнуты их каналы в YouTube и на платформах Meta**. Многие местные журналисты, сотрудничающие с российскими СМИ, получили ярлыки "СМИ, аффилированных с российским правительством".
Западные страны закрывают RT и чинят препятствия, потому что боятся правды, отмечал президент РФ Владимир Путин.
* СМИ, выполняющее функции иноагента.
** Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.