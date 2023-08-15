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Нарышкин рассказал об абсурдности борьбы с RT и Sputnik - РИА Новости, 15.08.2023
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13:50 15.08.2023 (обновлено: 14:00 15.08.2023)
https://ria.ru/20230815/naryshkin-1890196001.html
Нарышкин рассказал об абсурдности борьбы с RT и Sputnik
Нарышкин рассказал об абсурдности борьбы с RT и Sputnik - РИА Новости, 15.08.2023
Нарышкин рассказал об абсурдности борьбы с RT и Sputnik
Запад, стремясь пресечь распространение неугодных ему точек зрения, озвучиваемых российскими информационными агентствами RT и Sputnik, а также небольшими... РИА Новости, 15.08.2023
2023-08-15T13:50
2023-08-15T14:00
в мире
россия
москва
сергей нарышкин
владимир путин
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
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КУБИНКА (Московская обл.), 15 авг - РИА Новости. Запад, стремясь пресечь распространение неугодных ему точек зрения, озвучиваемых российскими информационными агентствами RT и Sputnik, а также небольшими медиаресурсами, докатился до запрета декодеров и спутниковых тарелок, заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин."У себя дома американцы и европейцы жестко пресекают распространение любых альтернативных точек зрения, подрывающих господствующий нарратив. Отключают и ставят под санкции не только имеющие масштабную аудиторию информационные агентства RT и Sputnik, но даже небольшие медиаресурсы, противостоящие лживому западному официозу", - сказал Нарышкин на Московской конференции по международной безопасности."В ряде наиболее оголтелых русофобских стран уже введена ответственность за просмотр объявленного незаконным контента. Иными словами, создатели и поборники "Радио Свобода"* докатились до запрета и декодеров, и спутниковых тарелок", - отметил директор СВР.Против Москвы на фоне спецоперации были применены тысячи ограничительных мер, включая блокировку ресурсов агентства Sputnik и телеканалов RT. Страницы этих СМИ не доступны европейским пользователям поисковой системы Google, цензуре подвергнуты их каналы в YouTube и на платформах Meta**. Многие местные журналисты, сотрудничающие с российскими СМИ, получили ярлыки "СМИ, аффилированных с российским правительством".Западные страны закрывают RT и чинят препятствия, потому что боятся правды, отмечал президент РФ Владимир Путин.* СМИ, выполняющее функции иноагента.** Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20230225/sanktsii-1854271429.html
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в мире, россия, москва, сергей нарышкин, владимир путин, служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
В мире, Россия, Москва, Сергей Нарышкин, Владимир Путин, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)
Нарышкин рассказал об абсурдности борьбы с RT и Sputnik

Нарышкин: Запад, борясь с RT и Sputnik, докатился до запрета спутниковых тарелок

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкДиректор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин
Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин - РИА Новости, 1920, 15.08.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. Архивное фото
Читать ria.ru в
КУБИНКА (Московская обл.), 15 авг - РИА Новости. Запад, стремясь пресечь распространение неугодных ему точек зрения, озвучиваемых российскими информационными агентствами RT и Sputnik, а также небольшими медиаресурсами, докатился до запрета декодеров и спутниковых тарелок, заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.
"У себя дома американцы и европейцы жестко пресекают распространение любых альтернативных точек зрения, подрывающих господствующий нарратив. Отключают и ставят под санкции не только имеющие масштабную аудиторию информационные агентства RT и Sputnik, но даже небольшие медиаресурсы, противостоящие лживому западному официозу", - сказал Нарышкин на Московской конференции по международной безопасности.
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"В ряде наиболее оголтелых русофобских стран уже введена ответственность за просмотр объявленного незаконным контента. Иными словами, создатели и поборники "Радио Свобода"* докатились до запрета и декодеров, и спутниковых тарелок", - отметил директор СВР.
Против Москвы на фоне спецоперации были применены тысячи ограничительных мер, включая блокировку ресурсов агентства Sputnik и телеканалов RT. Страницы этих СМИ не доступны европейским пользователям поисковой системы Google, цензуре подвергнуты их каналы в YouTube и на платформах Meta**. Многие местные журналисты, сотрудничающие с российскими СМИ, получили ярлыки "СМИ, аффилированных с российским правительством".
Западные страны закрывают RT и чинят препятствия, потому что боятся правды, отмечал президент РФ Владимир Путин.
* СМИ, выполняющее функции иноагента.
** Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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