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Ирландского наемника "наказали" за участие в боевых действиях на Украине - РИА Новости, 15.08.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
07:35 15.08.2023 (обновлено: 07:37 15.08.2023)
https://ria.ru/20230815/naemnik-1890105780.html
Ирландского наемника "наказали" за участие в боевых действиях на Украине
Ирландского наемника "наказали" за участие в боевых действиях на Украине - РИА Новости, 15.08.2023
Ирландского наемника "наказали" за участие в боевых действиях на Украине
Ирландского тюремного надзирателя Ратоата Брайана Мигера уволили с работы после того, как он, взяв отпуск, отправился наемником на Украину и получил ранение,... РИА Новости, 15.08.2023
2023-08-15T07:35
2023-08-15T07:37
специальная военная операция на украине
в мире
ирландия
украина
харьков
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МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Ирландского тюремного надзирателя Ратоата Брайана Мигера уволили с работы после того, как он, взяв отпуск, отправился наемником на Украину и получил ранение, пишет ирландская газета Sunday World."Ирландский тюремный надзиратель, получивший ранение осколками во время боевых действий на Украине, говорит, что просто хочет вернуться на работу после того, как его уволила ирландская пенитенциарная служба", — говорится в публикации.По данным издания, тюремные власти пришли к выводу, что Мигер незаконно отсутствовал на службе после окончания отпуска. В материале отмечается, что фактически в это время он находился в Харькове и не мог приехать из-за ранения в спину.По словам знакомого Мигера, чьи слова приводит газета, наемник отказался признать вину, утверждая, что поменялся с коллегой сменами и оформил все документы.&quot;Он не считает, что сделал что-то плохое. С одной стороны, глава нашего правительства летит на Украину, чтобы встретиться с их президентом и заверить его в полной поддержке Ирландии в конфликте. А с другой стороны, у нас есть Брайан, гражданин Ирландии, которого, похоже, наказывают за то, что он фактически отправился на Украину&quot;, — пожаловался он.Ранее Минобороны России заявляло, что за время проведения спецоперации российские войска уничтожили 4845 иностранных наемников.
https://ria.ru/20230815/lovushka-1890096486.html
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в мире, ирландия, украина, харьков
Специальная военная операция на Украине, В мире, Ирландия, Украина, Харьков
Ирландского наемника "наказали" за участие в боевых действиях на Украине

SW: ирландского тюремного надзирателя Мигера уволили после ранения на Украине

© AP Photo / Michal DyjukИностранные наемники
Иностранные наемники - РИА Новости, 1920, 15.08.2023
© AP Photo / Michal Dyjuk
Иностранные наемники. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Ирландского тюремного надзирателя Ратоата Брайана Мигера уволили с работы после того, как он, взяв отпуск, отправился наемником на Украину и получил ранение, пишет ирландская газета Sunday World.
"Ирландский тюремный надзиратель, получивший ранение осколками во время боевых действий на Украине, говорит, что просто хочет вернуться на работу после того, как его уволила ирландская пенитенциарная служба", — говорится в публикации.
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По данным издания, тюремные власти пришли к выводу, что Мигер незаконно отсутствовал на службе после окончания отпуска. В материале отмечается, что фактически в это время он находился в Харькове и не мог приехать из-за ранения в спину.
По словам знакомого Мигера, чьи слова приводит газета, наемник отказался признать вину, утверждая, что поменялся с коллегой сменами и оформил все документы.
«

"Он не считает, что сделал что-то плохое. С одной стороны, глава нашего правительства летит на Украину, чтобы встретиться с их президентом и заверить его в полной поддержке Ирландии в конфликте. А с другой стороны, у нас есть Брайан, гражданин Ирландии, которого, похоже, наказывают за то, что он фактически отправился на Украину", — пожаловался он.

Ранее Минобороны России заявляло, что за время проведения спецоперации российские войска уничтожили 4845 иностранных наемников.
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