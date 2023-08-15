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На Кубани педагога заподозрили в надругательстве над подростком - РИА Новости, 15.08.2023
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17:02 15.08.2023
https://ria.ru/20230815/nadrugatelstvo-1890254703.html
На Кубани педагога заподозрили в надругательстве над подростком
На Кубани педагога заподозрили в надругательстве над подростком - РИА Новости, 15.08.2023
На Кубани педагога заподозрили в надругательстве над подростком
Следствие в Краснодарском крае заподозрило педагога детско-юношеской организации в сексуальном надругательстве над подростком во время туристического похода,... РИА Новости, 15.08.2023
2023-08-15T17:02
2023-08-15T17:02
происшествия
краснодарский край
темрюкский район
крымский район
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СОЧИ, 15 авг - РИА Новости. Следствие в Краснодарском крае заподозрило педагога детско-юношеской организации в сексуальном надругательстве над подростком во время туристического похода, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры во вторник. Уголовное дело о "насильственных действиях сексуального характера" неделю назад возбудил следственный отдел по Крымскому району СУСК по Краснодарскому краю, но известно об этом стало только сегодня. По данным следствия, инцидент произошел во время многодневного туристического похода, но где именно и когда, пока не раскрывается. "По поручению прокуратуры края прокуратурой Темрюкского района организована проверка соблюдения требований законодательства об организации отдыха и оздоровления детей в деятельности учреждения дополнительного образования МБУ ДО "Центр детско-юношеского туризма и экскурсий", - говорится в релизе.
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краснодарский край
темрюкский район
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происшествия, краснодарский край, темрюкский район, крымский район
Происшествия, Краснодарский край, Темрюкский район, Крымский район
На Кубани педагога заподозрили в надругательстве над подростком

На Кубани педагога заподозрили в надругательстве над подростком во время похода

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 15.08.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
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СОЧИ, 15 авг - РИА Новости. Следствие в Краснодарском крае заподозрило педагога детско-юношеской организации в сексуальном надругательстве над подростком во время туристического похода, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры во вторник.
Уголовное дело о "насильственных действиях сексуального характера" неделю назад возбудил следственный отдел по Крымскому району СУСК по Краснодарскому краю, но известно об этом стало только сегодня. По данным следствия, инцидент произошел во время многодневного туристического похода, но где именно и когда, пока не раскрывается.
"По поручению прокуратуры края прокуратурой Темрюкского района организована проверка соблюдения требований законодательства об организации отдыха и оздоровления детей в деятельности учреждения дополнительного образования МБУ ДО "Центр детско-юношеского туризма и экскурсий", - говорится в релизе.
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