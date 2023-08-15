https://ria.ru/20230815/nadrugatelstvo-1890254703.html

На Кубани педагога заподозрили в надругательстве над подростком

На Кубани педагога заподозрили в надругательстве над подростком - РИА Новости, 15.08.2023

На Кубани педагога заподозрили в надругательстве над подростком

Следствие в Краснодарском крае заподозрило педагога детско-юношеской организации в сексуальном надругательстве над подростком во время туристического похода,... РИА Новости, 15.08.2023

2023-08-15T17:02

2023-08-15T17:02

2023-08-15T17:02

происшествия

краснодарский край

темрюкский район

крымский район

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СОЧИ, 15 авг - РИА Новости. Следствие в Краснодарском крае заподозрило педагога детско-юношеской организации в сексуальном надругательстве над подростком во время туристического похода, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры во вторник. Уголовное дело о "насильственных действиях сексуального характера" неделю назад возбудил следственный отдел по Крымскому району СУСК по Краснодарскому краю, но известно об этом стало только сегодня. По данным следствия, инцидент произошел во время многодневного туристического похода, но где именно и когда, пока не раскрывается. "По поручению прокуратуры края прокуратурой Темрюкского района организована проверка соблюдения требований законодательства об организации отдыха и оздоровления детей в деятельности учреждения дополнительного образования МБУ ДО "Центр детско-юношеского туризма и экскурсий", - говорится в релизе.

https://ria.ru/20230811/chelyabinsk-1889468297.html

краснодарский край

темрюкский район

крымский район

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, краснодарский край, темрюкский район, крымский район