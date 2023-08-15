https://ria.ru/20230815/myasokombinat-1890257168.html

СК начал проверку после выброса аммиака на пермском мясокомбинате

СК начал проверку после выброса аммиака на пермском мясокомбинате - РИА Новости, 15.08.2023

СК начал проверку после выброса аммиака на пермском мясокомбинате

Следователи начали проверку после выброса аммиака на мясокомбинате в Пермском крае, где пострадали три человека, сообщает региональное управление СК РФ. РИА Новости, 15.08.2023

2023-08-15T17:12

2023-08-15T17:12

2023-08-15T17:12

происшествия

пермский край

следственный комитет россии (ск рф)

чайковский

жкх

россия

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ПЕРМЬ, 15 авг - РИА Новости. Следователи начали проверку после выброса аммиака на мясокомбинате в Пермском крае, где пострадали три человека, сообщает региональное управление СК РФ. Ранее краевое ГУМЧС сообщило, что во вторник в цехе мясокомбината в городе Чайковский Пермского края произошел "выход" аммиака. В результате инцидента пострадали трое: двоих мужчин госпитализировали, одного медики отпустили лечиться амбулаторно, информировал региональный минздрав. Угрозы для здоровья и жизни населения, по заключению спасателей, нет. "В следственном отделе по городу Чайковский СУСКР по Пермскому краю проводится доследственная проверка по факту причинения травм работникам предприятия", — говорится в сообщении. По данным следственного управления, выброс произошел во время работ по очистке трубопровода аммиачно-холодильной установки. Сейчас следователи осматривают производственный объект, опрашивают очевидцев, изымают интересующую документацию. В соцсетях пользователи писали, что ЧП произошло на предприятии ЗАО "Агрофирма "Мясо". На предприятии РИА Новости эту информацию не прокомментировали. На сайте компании новостей о выбросе аммиака нет. При этом указано, что агрофирма занимается выращиванием скота, его переработкой и реализацией готовой продукции в Пермском крае, Удмуртской Республике, в Республике Башкортостан. Город Чайковский находится на границе Пермского края и Удмуртии (примерно в 260 километрах от Перми).

https://ria.ru/20230722/ammiak-1885749525.html

https://ria.ru/20230809/pirotekhnika-1889053888.html

пермский край

чайковский

россия

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происшествия, пермский край, следственный комитет россии (ск рф), чайковский, жкх, россия