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СК начал проверку после выброса аммиака на пермском мясокомбинате - РИА Новости, 15.08.2023
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17:12 15.08.2023
https://ria.ru/20230815/myasokombinat-1890257168.html
СК начал проверку после выброса аммиака на пермском мясокомбинате
СК начал проверку после выброса аммиака на пермском мясокомбинате - РИА Новости, 15.08.2023
СК начал проверку после выброса аммиака на пермском мясокомбинате
Следователи начали проверку после выброса аммиака на мясокомбинате в Пермском крае, где пострадали три человека, сообщает региональное управление СК РФ. РИА Новости, 15.08.2023
2023-08-15T17:12
2023-08-15T17:12
происшествия
пермский край
следственный комитет россии (ск рф)
чайковский
жкх
россия
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ПЕРМЬ, 15 авг - РИА Новости. Следователи начали проверку после выброса аммиака на мясокомбинате в Пермском крае, где пострадали три человека, сообщает региональное управление СК РФ. Ранее краевое ГУМЧС сообщило, что во вторник в цехе мясокомбината в городе Чайковский Пермского края произошел "выход" аммиака. В результате инцидента пострадали трое: двоих мужчин госпитализировали, одного медики отпустили лечиться амбулаторно, информировал региональный минздрав. Угрозы для здоровья и жизни населения, по заключению спасателей, нет. "В следственном отделе по городу Чайковский СУСКР по Пермскому краю проводится доследственная проверка по факту причинения травм работникам предприятия", — говорится в сообщении. По данным следственного управления, выброс произошел во время работ по очистке трубопровода аммиачно-холодильной установки. Сейчас следователи осматривают производственный объект, опрашивают очевидцев, изымают интересующую документацию. В соцсетях пользователи писали, что ЧП произошло на предприятии ЗАО "Агрофирма "Мясо". На предприятии РИА Новости эту информацию не прокомментировали. На сайте компании новостей о выбросе аммиака нет. При этом указано, что агрофирма занимается выращиванием скота, его переработкой и реализацией готовой продукции в Пермском крае, Удмуртской Республике, в Республике Башкортостан. Город Чайковский находится на границе Пермского края и Удмуртии (примерно в 260 километрах от Перми).
https://ria.ru/20230722/ammiak-1885749525.html
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происшествия, пермский край, следственный комитет россии (ск рф), чайковский, жкх, россия
Происшествия, Пермский край, Следственный комитет России (СК РФ), Чайковский, ЖКХ, Россия
СК начал проверку после выброса аммиака на пермском мясокомбинате

Следователи начали проверку после выброса аммиака на пермском мясокомбинате

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСотрудник Следственного комитета РФ
Сотрудник Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 15.08.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Сотрудник Следственного комитета РФ. Архивное фото
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ПЕРМЬ, 15 авг - РИА Новости. Следователи начали проверку после выброса аммиака на мясокомбинате в Пермском крае, где пострадали три человека, сообщает региональное управление СК РФ.
Ранее краевое ГУМЧС сообщило, что во вторник в цехе мясокомбината в городе Чайковский Пермского края произошел "выход" аммиака. В результате инцидента пострадали трое: двоих мужчин госпитализировали, одного медики отпустили лечиться амбулаторно, информировал региональный минздрав. Угрозы для здоровья и жизни населения, по заключению спасателей, нет.
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«
"В следственном отделе по городу Чайковский СУСКР по Пермскому краю проводится доследственная проверка по факту причинения травм работникам предприятия", — говорится в сообщении.
По данным следственного управления, выброс произошел во время работ по очистке трубопровода аммиачно-холодильной установки. Сейчас следователи осматривают производственный объект, опрашивают очевидцев, изымают интересующую документацию.
В соцсетях пользователи писали, что ЧП произошло на предприятии ЗАО "Агрофирма "Мясо". На предприятии РИА Новости эту информацию не прокомментировали. На сайте компании новостей о выбросе аммиака нет. При этом указано, что агрофирма занимается выращиванием скота, его переработкой и реализацией готовой продукции в Пермском крае, Удмуртской Республике, в Республике Башкортостан.
Город Чайковский находится на границе Пермского края и Удмуртии (примерно в 260 километрах от Перми).
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