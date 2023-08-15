https://ria.ru/20230815/mukhomor-1890248603.html
УФАС проверит законность рекламы мухоморов на автомобиле в Челябинске
УФАС проверит законность рекламы мухоморов на автомобиле в Челябинске - РИА Новости, 15.08.2023
УФАС проверит законность рекламы мухоморов на автомобиле в Челябинске
Челябинское УФАС России после обращения регионального отделения ОНФ проверит законность рекламы "мухомора" на автомобиле, сообщили РИА Новости во вторник в... РИА Новости, 15.08.2023
2023-08-15T16:44
2023-08-15T16:44
2023-08-15T16:44
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челябинск
уфас
общероссийский народный фронт
экономика
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ЧЕЛЯБИНСК, 15 авг – РИА Новости. Челябинское УФАС России после обращения регионального отделения ОНФ проверит законность рекламы "мухомора" на автомобиле, сообщили РИА Новости во вторник в пресс-службе регионального УФАС. По данным регионального отделения ОНФ, в отделение поступают жалобы от жителей Челябинска, которые стали часто наблюдать в городе автомобиль с рекламой психоактивного вещества. Яркая, красочная реклама (на автомобиле бело-красного цвета написано: "микродозинг красного мухомора" и "легально") сразу привлекает взгляды прохожих, также указан номер телефона. ОНФ направил обращения в УФАС с целью дать правовую оценку рекламе галлюциногенных препаратов, а также в областную прокуратуру. "Обращение поступило, направлено специалистам для изучения на предмет наличия признаков нарушения Закона о рекламе. В случае установления нарушения Закона о рекламе будет выдано предписание о прекращении ее распространения", - сказали в УФАС. Мухомор красный является наиболее узнаваемым ядовитым грибом. Микродозинг мухоморов — это употребление сушеных грибов в дозировке, не превышающей нескольких граммов. Мухомор содержит ряд токсических соединений, часть из которых обладает психотропным эффектом, одним из таких веществ является иботеновая кислота. Она обладает нейротоксичными свойствами и вызывает гибель клеток мозга, чем и объясняется ее галлюциногенный эффект. В процессе сушки иботеновая кислота декарбоксилируется в мусцимол. Механизм действия микродозинга на организм человека не изучен, эффективность его не доказана.
https://ria.ru/20230510/bady-1870882093.html
https://ria.ru/20221122/mukhomory-1833349800.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, челябинск, уфас, общероссийский народный фронт, экономика
Россия, Челябинск, УФАС, Общероссийский народный фронт, Экономика
УФАС проверит законность рекламы мухоморов на автомобиле в Челябинске
Челябинское УФАС России после обращения ОНФ проверит законность рекламы мухомора
ЧЕЛЯБИНСК, 15 авг – РИА Новости. Челябинское УФАС России после обращения регионального отделения ОНФ проверит законность рекламы "мухомора" на автомобиле, сообщили РИА Новости во вторник в пресс-службе регионального УФАС.
По данным регионального отделения ОНФ, в отделение поступают жалобы от жителей Челябинска
, которые стали часто наблюдать в городе автомобиль с рекламой психоактивного вещества. Яркая, красочная реклама (на автомобиле бело-красного цвета написано: "микродозинг красного мухомора" и "легально") сразу привлекает взгляды прохожих, также указан номер телефона. ОНФ направил обращения в УФАС с целью дать правовую оценку рекламе галлюциногенных препаратов, а также в областную прокуратуру.
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"Обращение поступило, направлено специалистам для изучения на предмет наличия признаков нарушения Закона о рекламе. В случае установления нарушения Закона о рекламе будет выдано предписание о прекращении ее распространения", - сказали в УФАС.
Мухомор красный является наиболее узнаваемым ядовитым грибом. Микродозинг мухоморов — это употребление сушеных грибов в дозировке, не превышающей нескольких граммов. Мухомор содержит ряд токсических соединений, часть из которых обладает психотропным эффектом, одним из таких веществ является иботеновая кислота. Она обладает нейротоксичными свойствами и вызывает гибель клеток мозга, чем и объясняется ее галлюциногенный эффект. В процессе сушки иботеновая кислота декарбоксилируется в мусцимол. Механизм действия микродозинга на организм человека не изучен, эффективность его не доказана.
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