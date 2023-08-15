https://ria.ru/20230815/mukhomor-1890248603.html

УФАС проверит законность рекламы мухоморов на автомобиле в Челябинске

УФАС проверит законность рекламы мухоморов на автомобиле в Челябинске - РИА Новости, 15.08.2023

УФАС проверит законность рекламы мухоморов на автомобиле в Челябинске

Челябинское УФАС России после обращения регионального отделения ОНФ проверит законность рекламы "мухомора" на автомобиле, сообщили РИА Новости во вторник в... РИА Новости, 15.08.2023

2023-08-15T16:44

2023-08-15T16:44

2023-08-15T16:44

россия

челябинск

уфас

общероссийский народный фронт

экономика

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ЧЕЛЯБИНСК, 15 авг – РИА Новости. Челябинское УФАС России после обращения регионального отделения ОНФ проверит законность рекламы "мухомора" на автомобиле, сообщили РИА Новости во вторник в пресс-службе регионального УФАС. По данным регионального отделения ОНФ, в отделение поступают жалобы от жителей Челябинска, которые стали часто наблюдать в городе автомобиль с рекламой психоактивного вещества. Яркая, красочная реклама (на автомобиле бело-красного цвета написано: "микродозинг красного мухомора" и "легально") сразу привлекает взгляды прохожих, также указан номер телефона. ОНФ направил обращения в УФАС с целью дать правовую оценку рекламе галлюциногенных препаратов, а также в областную прокуратуру. "Обращение поступило, направлено специалистам для изучения на предмет наличия признаков нарушения Закона о рекламе. В случае установления нарушения Закона о рекламе будет выдано предписание о прекращении ее распространения", - сказали в УФАС. Мухомор красный является наиболее узнаваемым ядовитым грибом. Микродозинг мухоморов — это употребление сушеных грибов в дозировке, не превышающей нескольких граммов. Мухомор содержит ряд токсических соединений, часть из которых обладает психотропным эффектом, одним из таких веществ является иботеновая кислота. Она обладает нейротоксичными свойствами и вызывает гибель клеток мозга, чем и объясняется ее галлюциногенный эффект. В процессе сушки иботеновая кислота декарбоксилируется в мусцимол. Механизм действия микродозинга на организм человека не изучен, эффективность его не доказана.

https://ria.ru/20230510/bady-1870882093.html

https://ria.ru/20221122/mukhomory-1833349800.html

россия

челябинск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, челябинск, уфас, общероссийский народный фронт, экономика