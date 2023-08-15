https://ria.ru/20230815/moskva-1890145263.html

Специалисты завершили реконструкцию Алтуфьевского пруда в Москве

Специалисты завершили реконструкцию Алтуфьевского пруда в Москве - РИА Новости, 15.08.2023

Специалисты завершили реконструкцию Алтуфьевского пруда в Москве

Специалисты комплекса городского хозяйства завершили реконструкцию Алтуфьевского пруда, расположенного на территории одноименного парка возле усадьбы... РИА Новости, 15.08.2023

2023-08-15T11:18

2023-08-15T11:18

2023-08-15T11:18

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москва

петр бирюков

городское хозяйство москвы

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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства завершили реконструкцию Алтуфьевского пруда, расположенного на территории одноименного парка возле усадьбы "Алтуфьево" на северо-востоке столицы, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Основной задачей было сделать водоем комфортным местом для отдыха местных жителей, поэтому провели его очистку от иловых отложений, которые уже занимали более трети от общего объема, из-за чего летом наблюдалось активное цветение водорослей. Кроме того, отремонтировали береговую полосу и создали экоплощадки с водными растениями", - сказал Бирюков. Заммэра подчеркнул, что очистка пруда выполнялась с использованием плавающего земснаряда без полного спуска воды. Извлеченный донный грунт обезвоживали на мобильном заводе, после чего очищенная вода возвращалась обратно в пруд. Такая технология позволяет сохранить привычные условия обитания для рыб, микроорганизмов и растений. "Проведен комплекс работ по обновлению береговой полосы: она осталась откосной по всему периметру, бетонные плиты были облицованы галькой на цементно-песчаном растворе. Благодаря конструктивному решению берега пруда стали прочнее и приобрели современные очертания", - рассказал Бирюков. Он отметил, что на завершающем этапе были обустроены две зоны биоплато общей площадью 815 квадратных метров, в которые высадили более 13 тысяч водных растений, препятствующих зарастанию. Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что специалисты регулярно проводят обследования столичных водоемов, в случае выявления проблем принимается решение о реконструкции. Список водных объектов формируется ежегодно с учетом пожеланий жителей.

https://realty.ria.ru/20230815/remont-1890128533.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, петр бирюков, городское хозяйство москвы