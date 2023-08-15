Рейтинг@Mail.ru
Специалисты завершили реконструкцию Алтуфьевского пруда в Москве - РИА Новости, 15.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
11:18 15.08.2023
https://ria.ru/20230815/moskva-1890145263.html
Специалисты завершили реконструкцию Алтуфьевского пруда в Москве
Специалисты завершили реконструкцию Алтуфьевского пруда в Москве - РИА Новости, 15.08.2023
Специалисты завершили реконструкцию Алтуфьевского пруда в Москве
Специалисты комплекса городского хозяйства завершили реконструкцию Алтуфьевского пруда, расположенного на территории одноименного парка возле усадьбы... РИА Новости, 15.08.2023
2023-08-15T11:18
2023-08-15T11:18
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
петр бирюков
городское хозяйство москвы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/10/1570133659_0:175:3017:1872_1920x0_80_0_0_8a6256be6f2bd6d2a65a03ed053c04e3.jpg
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства завершили реконструкцию Алтуфьевского пруда, расположенного на территории одноименного парка возле усадьбы "Алтуфьево" на северо-востоке столицы, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Основной задачей было сделать водоем комфортным местом для отдыха местных жителей, поэтому провели его очистку от иловых отложений, которые уже занимали более трети от общего объема, из-за чего летом наблюдалось активное цветение водорослей. Кроме того, отремонтировали береговую полосу и создали экоплощадки с водными растениями", - сказал Бирюков. Заммэра подчеркнул, что очистка пруда выполнялась с использованием плавающего земснаряда без полного спуска воды. Извлеченный донный грунт обезвоживали на мобильном заводе, после чего очищенная вода возвращалась обратно в пруд. Такая технология позволяет сохранить привычные условия обитания для рыб, микроорганизмов и растений. "Проведен комплекс работ по обновлению береговой полосы: она осталась откосной по всему периметру, бетонные плиты были облицованы галькой на цементно-песчаном растворе. Благодаря конструктивному решению берега пруда стали прочнее и приобрели современные очертания", - рассказал Бирюков. Он отметил, что на завершающем этапе были обустроены две зоны биоплато общей площадью 815 квадратных метров, в которые высадили более 13 тысяч водных растений, препятствующих зарастанию. Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что специалисты регулярно проводят обследования столичных водоемов, в случае выявления проблем принимается решение о реконструкции. Список водных объектов формируется ежегодно с учетом пожеланий жителей.
https://realty.ria.ru/20230815/remont-1890128533.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/10/1570133659_144:0:2873:2047_1920x0_80_0_0_fb46b9ec9784d6a2bfef289eef61c4e3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, петр бирюков, городское хозяйство москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Петр Бирюков, Городское хозяйство Москвы

Специалисты завершили реконструкцию Алтуфьевского пруда в Москве

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЗаместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков
Заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков - РИА Новости, 1920, 15.08.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства завершили реконструкцию Алтуфьевского пруда, расположенного на территории одноименного парка возле усадьбы "Алтуфьево" на северо-востоке столицы, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Основной задачей было сделать водоем комфортным местом для отдыха местных жителей, поэтому провели его очистку от иловых отложений, которые уже занимали более трети от общего объема, из-за чего летом наблюдалось активное цветение водорослей. Кроме того, отремонтировали береговую полосу и создали экоплощадки с водными растениями", - сказал Бирюков.
Дом на Малой Грузинской улице в Москве - РИА Новости, 1920, 15.08.2023
В Пресненском районе Москвы отремонтируют дом начала прошлого века
Вчера, 10:25
Заммэра подчеркнул, что очистка пруда выполнялась с использованием плавающего земснаряда без полного спуска воды. Извлеченный донный грунт обезвоживали на мобильном заводе, после чего очищенная вода возвращалась обратно в пруд. Такая технология позволяет сохранить привычные условия обитания для рыб, микроорганизмов и растений.
«
"Проведен комплекс работ по обновлению береговой полосы: она осталась откосной по всему периметру, бетонные плиты были облицованы галькой на цементно-песчаном растворе. Благодаря конструктивному решению берега пруда стали прочнее и приобрели современные очертания", - рассказал Бирюков.
Он отметил, что на завершающем этапе были обустроены две зоны биоплато общей площадью 815 квадратных метров, в которые высадили более 13 тысяч водных растений, препятствующих зарастанию.
Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что специалисты регулярно проводят обследования столичных водоемов, в случае выявления проблем принимается решение о реконструкции. Список водных объектов формируется ежегодно с учетом пожеланий жителей.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваПетр БирюковГородское хозяйство Москвы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала