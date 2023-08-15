Зеленский заявил, что мобилизованных нужно учить, используя боевой опыт
Зеленский: мобилизованных необходимо учить, задействовав реальный боевой опыт
© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 15 авг – РИА Новости. Украинских мобилизованных необходимо учить, задействовав "реальный боевой опыт", заявил Владимир Зеленский после посещения бригад ВСУ на мелитопольском направлении.
В феврале депутат от фракции "Слуга народа" Георгий Мазурашу зарегистрировал в Верховной раде Украины законопроект, которым предлагает установить минимальный срок обучения в три месяца для не служивших ранее мобилизованных перед их отправлением в зону боевых действий. Однако пока законопроект не подписан и находится на рассмотрении.
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"Реальный боевой опыт, современные вызовы и тенденции на поле боя, огонь и маневр, мастерство… надо распространять на все бригады, а также сделать это приоритетом в учебных центрах, особенно во время обучения мобилизованных. Подготовка воинов – это также ответственность каждого командира всех звеньев", - сказал Зеленский в видеообращении, опубликованном в его телеграм-канале.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен.
Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. Вручать ее не обязательно должен представитель территориального центра комплектования и социальной поддержки (так на Украине с недавнего времени называют военкоматы), это могут сделать и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.
Публиковались видео, как мужчин хватают на улицах, скручивают и насильно увозят в военкоматы. Ряд источников сообщали РИА Новости, что в разных городах Украины в пункты мобилизации забирают всех мужчин без разбора. Также различные источники, в том числе сами украинские мобилизованные, попавшие в плен, рассказывали агентству, что вскоре после призыва оказывались на передовых позициях, не пройдя подготовку.
Украинское контрнаступление на южнодонецком, артемовском и, в первую очередь, запорожском направлениях началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированными танками Leopard – впоследствии кадры с дымящимися на поле боя машинами вызвали резонанс на Западе.
Как констатировал 21 июля президент Владимир Путин, результатов у украинских войск, "во всяком случае пока", нет, а западные кураторы "явно разочарованы" ходом "контрнаступа". Киеву, по его словам, не помогают "ни колоссальные вкачанные ресурсы, ни поставки оружия, танков, артиллерии, бронетехники, ракет, ни направление тысяч наемников и советников".