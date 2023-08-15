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Зеленский заявил, что мобилизованных нужно учить, используя боевой опыт - РИА Новости, 15.08.2023
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22:34 15.08.2023
https://ria.ru/20230815/mobilizovannye-1890309941.html
Зеленский заявил, что мобилизованных нужно учить, используя боевой опыт
Зеленский заявил, что мобилизованных нужно учить, используя боевой опыт - РИА Новости, 15.08.2023
Зеленский заявил, что мобилизованных нужно учить, используя боевой опыт
Украинских мобилизованных необходимо учить, задействовав "реальный боевой опыт", заявил Владимир Зеленский после посещения бригад ВСУ на мелитопольском... РИА Новости, 15.08.2023
2023-08-15T22:34
2023-08-15T22:34
в мире
киев
украина
владимир зеленский
владимир путин
нато
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МОСКВА, 15 авг – РИА Новости. Украинских мобилизованных необходимо учить, задействовав "реальный боевой опыт", заявил Владимир Зеленский после посещения бригад ВСУ на мелитопольском направлении. В феврале депутат от фракции "Слуга народа" Георгий Мазурашу зарегистрировал в Верховной раде Украины законопроект, которым предлагает установить минимальный срок обучения в три месяца для не служивших ранее мобилизованных перед их отправлением в зону боевых действий. Однако пока законопроект не подписан и находится на рассмотрении. "Реальный боевой опыт, современные вызовы и тенденции на поле боя, огонь и маневр, мастерство… надо распространять на все бригады, а также сделать это приоритетом в учебных центрах, особенно во время обучения мобилизованных. Подготовка воинов – это также ответственность каждого командира всех звеньев", - сказал Зеленский в видеообращении, опубликованном в его телеграм-канале. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. Вручать ее не обязательно должен представитель территориального центра комплектования и социальной поддержки (так на Украине с недавнего времени называют военкоматы), это могут сделать и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица. Публиковались видео, как мужчин хватают на улицах, скручивают и насильно увозят в военкоматы. Ряд источников сообщали РИА Новости, что в разных городах Украины в пункты мобилизации забирают всех мужчин без разбора. Также различные источники, в том числе сами украинские мобилизованные, попавшие в плен, рассказывали агентству, что вскоре после призыва оказывались на передовых позициях, не пройдя подготовку. Украинское контрнаступление на южнодонецком, артемовском и, в первую очередь, запорожском направлениях началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированными танками Leopard – впоследствии кадры с дымящимися на поле боя машинами вызвали резонанс на Западе. Как констатировал 21 июля президент Владимир Путин, результатов у украинских войск, "во всяком случае пока", нет, а западные кураторы "явно разочарованы" ходом "контрнаступа". Киеву, по его словам, не помогают "ни колоссальные вкачанные ресурсы, ни поставки оружия, танков, артиллерии, бронетехники, ракет, ни направление тысяч наемников и советников".
https://ria.ru/20230815/ukraina-1890291677.html
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в мире, киев, украина, владимир зеленский, владимир путин, нато
В мире, Киев, Украина, Владимир Зеленский, Владимир Путин, НАТО
Зеленский заявил, что мобилизованных нужно учить, используя боевой опыт

Зеленский: мобилизованных необходимо учить, задействовав реальный боевой опыт

© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 15.08.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 15 авг – РИА Новости. Украинских мобилизованных необходимо учить, задействовав "реальный боевой опыт", заявил Владимир Зеленский после посещения бригад ВСУ на мелитопольском направлении.
В феврале депутат от фракции "Слуга народа" Георгий Мазурашу зарегистрировал в Верховной раде Украины законопроект, которым предлагает установить минимальный срок обучения в три месяца для не служивших ранее мобилизованных перед их отправлением в зону боевых действий. Однако пока законопроект не подписан и находится на рассмотрении.
Президент Украины Владимир Зеленский на саммите лидеров стран НАТО в Вильнюсе - РИА Новости, 1920, 15.08.2023
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«
"Реальный боевой опыт, современные вызовы и тенденции на поле боя, огонь и маневр, мастерство… надо распространять на все бригады, а также сделать это приоритетом в учебных центрах, особенно во время обучения мобилизованных. Подготовка воинов – это также ответственность каждого командира всех звеньев", - сказал Зеленский в видеообращении, опубликованном в его телеграм-канале.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен.
Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. Вручать ее не обязательно должен представитель территориального центра комплектования и социальной поддержки (так на Украине с недавнего времени называют военкоматы), это могут сделать и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.
Публиковались видео, как мужчин хватают на улицах, скручивают и насильно увозят в военкоматы. Ряд источников сообщали РИА Новости, что в разных городах Украины в пункты мобилизации забирают всех мужчин без разбора. Также различные источники, в том числе сами украинские мобилизованные, попавшие в плен, рассказывали агентству, что вскоре после призыва оказывались на передовых позициях, не пройдя подготовку.
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Украинское контрнаступление на южнодонецком, артемовском и, в первую очередь, запорожском направлениях началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированными танками Leopard – впоследствии кадры с дымящимися на поле боя машинами вызвали резонанс на Западе.
Как констатировал 21 июля президент Владимир Путин, результатов у украинских войск, "во всяком случае пока", нет, а западные кураторы "явно разочарованы" ходом "контрнаступа". Киеву, по его словам, не помогают "ни колоссальные вкачанные ресурсы, ни поставки оружия, танков, артиллерии, бронетехники, ракет, ни направление тысяч наемников и советников".
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