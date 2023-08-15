https://ria.ru/20230815/mobilizatsiya-1890313451.html
Латвия усилила мобилизацию пограничников для охраны границы с Белоруссией
Латвия усилила мобилизацию пограничников для охраны границы с Белоруссией - РИА Новости, 15.08.2023
Латвия усилила мобилизацию пограничников для охраны границы с Белоруссией
Госпогранслужба Латвии сообщила во вторник, что проводит дополнительную мобилизацию пограничников и отзывает сотрудников из отпусков из-за роста потока... РИА Новости, 15.08.2023
2023-08-15T23:29
2023-08-15T23:29
2023-08-15T23:53
в мире
латвия
белоруссия
здоровье - общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/04/1781763125_0:66:2121:1259_1920x0_80_0_0_25b00495876cf32400792117fa854969.jpg
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Госпогранслужба Латвии сообщила во вторник, что проводит дополнительную мобилизацию пограничников и отзывает сотрудников из отпусков из-за роста потока мигрантов на белорусской границе. "С сегодняшнего дня, 15 августа, государственная пограничная служба проводит дополнительную мобилизацию пограничников на службу для усиления охраны внешней государственной границы", - говорится в сообщении на сайте ведомства. Отмечается, что решение было принято из-за роста числа мигрантов, пытающихся попасть в страну со стороны Белоруссии, за последние сутки было выявлено 96 попыток незаконного пересечения границы. "В настоящее время прекращено предоставление ежегодных отпусков сотрудникам госпогранслужбы, а находящиеся в настоящее время в ежегодном отпуске сотрудники отозваны из него. Госпогранслужба также запросила дополнительную поддержку у национальных вооруженных сил и госполиции", - указали в ведомстве. Ранее правительство страны заявило, что Латвия на полгода с 11 августа усиливает режим пограничного контроля в уездах, граничащих с Белоруссией, из-за участившихся случаев незаконного проникновения в страну.
https://ria.ru/20230815/mobilizovannye-1890309941.html
https://ria.ru/20230810/mobilizatsiya-1889320078.html
латвия
белоруссия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/04/1781763125_0:0:1765:1324_1920x0_80_0_0_52a50da1ccbbfafc8b386169ee3966e1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, латвия, белоруссия, здоровье - общество
В мире, Латвия, Белоруссия, Здоровье - Общество
Латвия усилила мобилизацию пограничников для охраны границы с Белоруссией
Латвия усилила мобилизацию пограничников для укрепления границы с Белоруссией