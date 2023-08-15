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Латвия усилила мобилизацию пограничников для охраны границы с Белоруссией - РИА Новости, 15.08.2023
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23:29 15.08.2023 (обновлено: 23:53 15.08.2023)
https://ria.ru/20230815/mobilizatsiya-1890313451.html
Латвия усилила мобилизацию пограничников для охраны границы с Белоруссией
Латвия усилила мобилизацию пограничников для охраны границы с Белоруссией - РИА Новости, 15.08.2023
Латвия усилила мобилизацию пограничников для охраны границы с Белоруссией
Госпогранслужба Латвии сообщила во вторник, что проводит дополнительную мобилизацию пограничников и отзывает сотрудников из отпусков из-за роста потока... РИА Новости, 15.08.2023
2023-08-15T23:29
2023-08-15T23:53
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Госпогранслужба Латвии сообщила во вторник, что проводит дополнительную мобилизацию пограничников и отзывает сотрудников из отпусков из-за роста потока мигрантов на белорусской границе. "С сегодняшнего дня, 15 августа, государственная пограничная служба проводит дополнительную мобилизацию пограничников на службу для усиления охраны внешней государственной границы", - говорится в сообщении на сайте ведомства. Отмечается, что решение было принято из-за роста числа мигрантов, пытающихся попасть в страну со стороны Белоруссии, за последние сутки было выявлено 96 попыток незаконного пересечения границы. "В настоящее время прекращено предоставление ежегодных отпусков сотрудникам госпогранслужбы, а находящиеся в настоящее время в ежегодном отпуске сотрудники отозваны из него. Госпогранслужба также запросила дополнительную поддержку у национальных вооруженных сил и госполиции", - указали в ведомстве. Ранее правительство страны заявило, что Латвия на полгода с 11 августа усиливает режим пограничного контроля в уездах, граничащих с Белоруссией, из-за участившихся случаев незаконного проникновения в страну.
https://ria.ru/20230815/mobilizovannye-1890309941.html
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в мире, латвия, белоруссия, здоровье - общество
В мире, Латвия, Белоруссия, Здоровье - Общество
Латвия усилила мобилизацию пограничников для охраны границы с Белоруссией

Латвия усилила мобилизацию пограничников для укрепления границы с Белоруссией

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкФлаг возле здания посольства Латвии в Москве
Флаг возле здания посольства Латвии в Москве - РИА Новости, 1920, 15.08.2023
© РИА Новости / Антон Денисов
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Флаг возле здания посольства Латвии в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Госпогранслужба Латвии сообщила во вторник, что проводит дополнительную мобилизацию пограничников и отзывает сотрудников из отпусков из-за роста потока мигрантов на белорусской границе.
«
"С сегодняшнего дня, 15 августа, государственная пограничная служба проводит дополнительную мобилизацию пограничников на службу для усиления охраны внешней государственной границы", - говорится в сообщении на сайте ведомства. Отмечается, что решение было принято из-за роста числа мигрантов, пытающихся попасть в страну со стороны Белоруссии, за последние сутки было выявлено 96 попыток незаконного пересечения границы.
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«
"В настоящее время прекращено предоставление ежегодных отпусков сотрудникам госпогранслужбы, а находящиеся в настоящее время в ежегодном отпуске сотрудники отозваны из него. Госпогранслужба также запросила дополнительную поддержку у национальных вооруженных сил и госполиции", - указали в ведомстве.
Ранее правительство страны заявило, что Латвия на полгода с 11 августа усиливает режим пограничного контроля в уездах, граничащих с Белоруссией, из-за участившихся случаев незаконного проникновения в страну.
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