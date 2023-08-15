https://ria.ru/20230815/mobilizatsiya-1890313451.html

Латвия усилила мобилизацию пограничников для охраны границы с Белоруссией

Латвия усилила мобилизацию пограничников для охраны границы с Белоруссией - РИА Новости, 15.08.2023

Латвия усилила мобилизацию пограничников для охраны границы с Белоруссией

Госпогранслужба Латвии сообщила во вторник, что проводит дополнительную мобилизацию пограничников и отзывает сотрудников из отпусков из-за роста потока... РИА Новости, 15.08.2023

2023-08-15T23:29

2023-08-15T23:29

2023-08-15T23:53

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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Госпогранслужба Латвии сообщила во вторник, что проводит дополнительную мобилизацию пограничников и отзывает сотрудников из отпусков из-за роста потока мигрантов на белорусской границе. "С сегодняшнего дня, 15 августа, государственная пограничная служба проводит дополнительную мобилизацию пограничников на службу для усиления охраны внешней государственной границы", - говорится в сообщении на сайте ведомства. Отмечается, что решение было принято из-за роста числа мигрантов, пытающихся попасть в страну со стороны Белоруссии, за последние сутки было выявлено 96 попыток незаконного пересечения границы. "В настоящее время прекращено предоставление ежегодных отпусков сотрудникам госпогранслужбы, а находящиеся в настоящее время в ежегодном отпуске сотрудники отозваны из него. Госпогранслужба также запросила дополнительную поддержку у национальных вооруженных сил и госполиции", - указали в ведомстве. Ранее правительство страны заявило, что Латвия на полгода с 11 августа усиливает режим пограничного контроля в уездах, граничащих с Белоруссией, из-за участившихся случаев незаконного проникновения в страну.

https://ria.ru/20230815/mobilizovannye-1890309941.html

https://ria.ru/20230810/mobilizatsiya-1889320078.html

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в мире, латвия, белоруссия, здоровье - общество