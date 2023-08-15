https://ria.ru/20230815/mnogopolyarnost-1890262066.html

Глава Минобороны Индии заявил о формировании многополярного мира

Глава Минобороны Индии заявил о формировании многополярного мира - РИА Новости, 15.08.2023

Глава Минобороны Индии заявил о формировании многополярного мира

Глава минобороны Индии Раджнатх Сингх, выступая с видеообращением на Московской конференции по международной безопасности, заявил о формировании многополярного... РИА Новости, 15.08.2023

2023-08-15T17:40

2023-08-15T17:40

2023-08-15T17:40

индия

раджнатх сингх

оон

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НЬЮ-ДЕЛИ, 15 авг – РИА Новости. Глава минобороны Индии Раджнатх Сингх, выступая с видеообращением на Московской конференции по международной безопасности, заявил о формировании многополярного мира, в котором нет одной доминирующей силы. "В эпоху глобальных цепочек поставок, сложных человеческих взаимосвязей и стремительного развития коммуникационных технологий нельзя не подчеркнуть актуальность многополярного мира, в котором нет одной доминирующей силы, а есть несколько центров… Появление в последнее время нескольких центров роста, силы и влияния, растущая технологическая и экономическая взаимозависимость убедительно свидетельствуют о том, что сейчас формируется многополярный мир", - сказал Сингх в рамках пленарного заседания, посвященного безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Министр обороны Индии подчеркнул, что угрозы XXI века требуют от стран расширения программы действий в области безопасности. "Такие известные угрозы, как изменение климата, пандемии, пагубное использование технологий в сочетании с ростом экстремизма, нехваткой продовольствия и энергоресурсов, создадут новые вызовы безопасности и устойчивости. Для борьбы с этими угрозами потребуется региональное и глобальное партнерство в области безопасности. Организациям, таким как ООН, придется идти в ногу с этими вызовами", - добавил он, подчеркнув, что всемирная организация должна отражать современные политические реалии. Сингх также заявил, что Индия заслуживает места в реформированном и расширенном Совете безопасности ООН. Он отметил, что достижение консенсуса между разными центрами силы может являться очень сложной задачей, поэтому крайне важной задачей является выработка правил поведения, которые бы включали в себя разные аспекты для достижения общего результата. "Еще более важно, чтобы государства придерживались основанного на правилах международного порядка", - сказал Сингх.

https://ria.ru/20230815/vooruzhenie-1890207602.html

https://ria.ru/20230815/mir-1890127680.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

индия, раджнатх сингх, оон