https://ria.ru/20230815/mitropolit-1890207057.html

Адвокат УПЦ сообщил об остром инфаркте миокарда у митрополита Павла

Адвокат УПЦ сообщил об остром инфаркте миокарда у митрополита Павла - РИА Новости, 15.08.2023

Адвокат УПЦ сообщил об остром инфаркте миокарда у митрополита Павла

У наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла (Лебедя) диагностирован острый инфаркт миокарда, сообщил адвокат Никита Чекман, представляющий интересы... РИА Новости, 15.08.2023

2023-08-15T14:28

2023-08-15T14:28

2023-08-15T16:03

ситуация вокруг упц

киев

киевская область

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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. У наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла (Лебедя) диагностирован острый инфаркт миокарда, сообщил адвокат Никита Чекман, представляющий интересы монастыря.В понедельник митрополит Павел был срочно госпитализирован в кардиологическое отделение одной из больниц Киева и прооперирован, сообщал Чекман."По официальной информации от учреждения здравоохранения, митрополиту Павлу поставлен диагноз острый инфаркт миокарда", - написал Чекман в своем телеграм-канале.Позже в комментарии изданию "Общественное" Чекман сообщил, что митрополит Павел восстанавливается после операции, ему нельзя подниматься с кровати. Адвокат считает, что в такой ситуации допросы в рамках судебных дел обязаны остановить из-за состояния здоровья подозреваемого, согласно нормам уголовно-процессуального законодательства.Соломенский районный суд Киева 14 июля изменил меру пресечения наместнику Киево-Печерской лавры митрополиту Павлу с домашнего ареста на содержание под стражей с возможностью залога в 33 миллиона гривен (893,5 тысячи долларов). Как заявил митрополит Павел, украинские власти преследуют его за религиозные убеждения. По словам архиерея, власти требовали от него "пойти на компромисс" и признать раскольническую Православную церковь Украины (ПЦУ). Также СМИ сообщили, что ему предлагали снять все обвинения, если монахи Киево-Печерской лавры перейдут в ПЦУ. Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал ООН, ОБСЕ и глав церквей, в том числе папу Римского Франциска, принять меры в защиту наместника Киево-Печерской лавры.Девятого августа за митрополита Павла внесли залог в размере 33 миллионов гривен (около 900 тысяч долларов). В СБУ заявили, что освобождение из-под стражи не означает освобождения от уголовной ответственности и не повлияет на рассмотрение дела. В спецслужбе подчеркнули, что речь идет исключительно о виде меры пресечения, и напомнили, что суд наложил на митрополита УПЦ Павла ряд обязанностей, в частности, носить электронное средство контроля, не покидать село Вороньков Бориспольского района Киевской области без уведомления об этом следователя, по первому требованию прибывать к следователю, прокурору, следственному судье по данному уголовному делу.

https://ria.ru/20230814/lavra-1890035391.html

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ситуация вокруг упц, киев, киевская область, православная церковь украины (пцу), франциск (хорхе марио бергольо), обсе, оон