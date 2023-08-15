Адвокат УПЦ сообщил об остром инфаркте миокарда у митрополита Павла
Адвокат УПЦ: врачи диагностировали острый инфаркт миокарда у митрополита Павла
© РИА Новости / СтрингерНаместник Киево-Печерской лавры митрополит Украинской православной церкви (Московского патриархата) Павел
Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Украинской православной церкви (Московского патриархата) Павел. Архивное фото
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. У наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла (Лебедя) диагностирован острый инфаркт миокарда, сообщил адвокат Никита Чекман, представляющий интересы монастыря.
В понедельник митрополит Павел был срочно госпитализирован в кардиологическое отделение одной из больниц Киева и прооперирован, сообщал Чекман.
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"По официальной информации от учреждения здравоохранения, митрополиту Павлу поставлен диагноз острый инфаркт миокарда", - написал Чекман в своем телеграм-канале.
Позже в комментарии изданию "Общественное" Чекман сообщил, что митрополит Павел восстанавливается после операции, ему нельзя подниматься с кровати. Адвокат считает, что в такой ситуации допросы в рамках судебных дел обязаны остановить из-за состояния здоровья подозреваемого, согласно нормам уголовно-процессуального законодательства.
Соломенский районный суд Киева 14 июля изменил меру пресечения наместнику Киево-Печерской лавры митрополиту Павлу с домашнего ареста на содержание под стражей с возможностью залога в 33 миллиона гривен (893,5 тысячи долларов). Как заявил митрополит Павел, украинские власти преследуют его за религиозные убеждения. По словам архиерея, власти требовали от него "пойти на компромисс" и признать раскольническую Православную церковь Украины (ПЦУ). Также СМИ сообщили, что ему предлагали снять все обвинения, если монахи Киево-Печерской лавры перейдут в ПЦУ. Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал ООН, ОБСЕ и глав церквей, в том числе папу Римского Франциска, принять меры в защиту наместника Киево-Печерской лавры.
Девятого августа за митрополита Павла внесли залог в размере 33 миллионов гривен (около 900 тысяч долларов). В СБУ заявили, что освобождение из-под стражи не означает освобождения от уголовной ответственности и не повлияет на рассмотрение дела. В спецслужбе подчеркнули, что речь идет исключительно о виде меры пресечения, и напомнили, что суд наложил на митрополита УПЦ Павла ряд обязанностей, в частности, носить электронное средство контроля, не покидать село Вороньков Бориспольского района Киевской области без уведомления об этом следователя, по первому требованию прибывать к следователю, прокурору, следственному судье по данному уголовному делу.