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Адвокат УПЦ сообщил об остром инфаркте миокарда у митрополита Павла - РИА Новости, 15.08.2023
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14:28 15.08.2023 (обновлено: 16:03 15.08.2023)
https://ria.ru/20230815/mitropolit-1890207057.html
Адвокат УПЦ сообщил об остром инфаркте миокарда у митрополита Павла
Адвокат УПЦ сообщил об остром инфаркте миокарда у митрополита Павла - РИА Новости, 15.08.2023
Адвокат УПЦ сообщил об остром инфаркте миокарда у митрополита Павла
У наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла (Лебедя) диагностирован острый инфаркт миокарда, сообщил адвокат Никита Чекман, представляющий интересы... РИА Новости, 15.08.2023
2023-08-15T14:28
2023-08-15T16:03
ситуация вокруг упц
киев
киевская область
православная церковь украины (пцу)
франциск (хорхе марио бергольо)
обсе
оон
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. У наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла (Лебедя) диагностирован острый инфаркт миокарда, сообщил адвокат Никита Чекман, представляющий интересы монастыря.В понедельник митрополит Павел был срочно госпитализирован в кардиологическое отделение одной из больниц Киева и прооперирован, сообщал Чекман."По официальной информации от учреждения здравоохранения, митрополиту Павлу поставлен диагноз острый инфаркт миокарда", - написал Чекман в своем телеграм-канале.Позже в комментарии изданию "Общественное" Чекман сообщил, что митрополит Павел восстанавливается после операции, ему нельзя подниматься с кровати. Адвокат считает, что в такой ситуации допросы в рамках судебных дел обязаны остановить из-за состояния здоровья подозреваемого, согласно нормам уголовно-процессуального законодательства.Соломенский районный суд Киева 14 июля изменил меру пресечения наместнику Киево-Печерской лавры митрополиту Павлу с домашнего ареста на содержание под стражей с возможностью залога в 33 миллиона гривен (893,5 тысячи долларов). Как заявил митрополит Павел, украинские власти преследуют его за религиозные убеждения. По словам архиерея, власти требовали от него "пойти на компромисс" и признать раскольническую Православную церковь Украины (ПЦУ). Также СМИ сообщили, что ему предлагали снять все обвинения, если монахи Киево-Печерской лавры перейдут в ПЦУ. Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал ООН, ОБСЕ и глав церквей, в том числе папу Римского Франциска, принять меры в защиту наместника Киево-Печерской лавры.Девятого августа за митрополита Павла внесли залог в размере 33 миллионов гривен (около 900 тысяч долларов). В СБУ заявили, что освобождение из-под стражи не означает освобождения от уголовной ответственности и не повлияет на рассмотрение дела. В спецслужбе подчеркнули, что речь идет исключительно о виде меры пресечения, и напомнили, что суд наложил на митрополита УПЦ Павла ряд обязанностей, в частности, носить электронное средство контроля, не покидать село Вороньков Бориспольского района Киевской области без уведомления об этом следователя, по первому требованию прибывать к следователю, прокурору, следственному судье по данному уголовному делу.
https://ria.ru/20230814/lavra-1890035391.html
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ситуация вокруг упц, киев, киевская область, православная церковь украины (пцу), франциск (хорхе марио бергольо), обсе, оон
Ситуация вокруг УПЦ, Киев, Киевская область, Православная церковь Украины (ПЦУ), Франциск (Хорхе Марио Бергольо), ОБСЕ, ООН
Адвокат УПЦ сообщил об остром инфаркте миокарда у митрополита Павла

Адвокат УПЦ: врачи диагностировали острый инфаркт миокарда у митрополита Павла

© РИА Новости / СтрингерНаместник Киево-Печерской лавры митрополит Украинской православной церкви (Московского патриархата) Павел
Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Украинской православной церкви (Московского патриархата) Павел - РИА Новости, 1920, 15.08.2023
© РИА Новости / Стрингер
Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Украинской православной церкви (Московского патриархата) Павел. Архивное фото
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. У наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла (Лебедя) диагностирован острый инфаркт миокарда, сообщил адвокат Никита Чекман, представляющий интересы монастыря.
В понедельник митрополит Павел был срочно госпитализирован в кардиологическое отделение одной из больниц Киева и прооперирован, сообщал Чекман.
Митрополит Павел после освобождения из-под стражи - РИА Новости, 1920, 15.08.2023
Наместника Киево-Печерской лавры госпитализировали
14 августа, 18:02
«
"По официальной информации от учреждения здравоохранения, митрополиту Павлу поставлен диагноз острый инфаркт миокарда", - написал Чекман в своем телеграм-канале.
Позже в комментарии изданию "Общественное" Чекман сообщил, что митрополит Павел восстанавливается после операции, ему нельзя подниматься с кровати. Адвокат считает, что в такой ситуации допросы в рамках судебных дел обязаны остановить из-за состояния здоровья подозреваемого, согласно нормам уголовно-процессуального законодательства.
Соломенский районный суд Киева 14 июля изменил меру пресечения наместнику Киево-Печерской лавры митрополиту Павлу с домашнего ареста на содержание под стражей с возможностью залога в 33 миллиона гривен (893,5 тысячи долларов). Как заявил митрополит Павел, украинские власти преследуют его за религиозные убеждения. По словам архиерея, власти требовали от него "пойти на компромисс" и признать раскольническую Православную церковь Украины (ПЦУ). Также СМИ сообщили, что ему предлагали снять все обвинения, если монахи Киево-Печерской лавры перейдут в ПЦУ. Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал ООН, ОБСЕ и глав церквей, в том числе папу Римского Франциска, принять меры в защиту наместника Киево-Печерской лавры.
Девятого августа за митрополита Павла внесли залог в размере 33 миллионов гривен (около 900 тысяч долларов). В СБУ заявили, что освобождение из-под стражи не означает освобождения от уголовной ответственности и не повлияет на рассмотрение дела. В спецслужбе подчеркнули, что речь идет исключительно о виде меры пресечения, и напомнили, что суд наложил на митрополита УПЦ Павла ряд обязанностей, в частности, носить электронное средство контроля, не покидать село Вороньков Бориспольского района Киевской области без уведомления об этом следователя, по первому требованию прибывать к следователю, прокурору, следственному судье по данному уголовному делу.
Сотрудники полиции на территории Киево-Печерской лавры - РИА Новости, 1920, 14.08.2023
Назначенный ПЦУ "наместник" ворвался в один из корпусов лавры в Киеве
14 августа, 13:11
 
Ситуация вокруг УПЦКиевКиевская областьПравославная церковь Украины (ПЦУ)Франциск (Хорхе Марио Бергольо)ОБСЕООН
 
 
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