https://ria.ru/20230815/mercedes-1890104509.html

Мантуров: выпуск авто на бывшем заводе Mercedes может начаться в 2024 году

Мантуров: выпуск авто на бывшем заводе Mercedes может начаться в 2024 году - РИА Новости, 15.08.2023

Мантуров: выпуск авто на бывшем заводе Mercedes может начаться в 2024 году

"Автодом" может начать производство легковых автомобилей на бывшем заводе Mercedes-Benz в Подмосковье совместно с новыми партнёрами в 2024 году, сообщил... РИА Новости, 15.08.2023

2023-08-15T07:12

2023-08-15T07:12

2023-08-15T07:12

экономика

авто

московская область (подмосковье)

россия

денис мантуров

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

mercedes

форум "армия — 2023"

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КУБИНКА (Московская область), 15 авг - РИА Новости. "Автодом" может начать производство легковых автомобилей на бывшем заводе Mercedes-Benz в Подмосковье совместно с новыми партнёрами в 2024 году, сообщил журналистам вице-премьер - глава Минпромторга Денис Мантуров. "Надеюсь, что коллеги финализируют свои договорённости с выбранными индустриальными партнёрами и в следующем году запустят производство", - сказал он, отвечая на вопрос о сроках запуска производства на бывшем заводе Mercedes в РФ в кулуарах форума "Армия-2023". Мантуров также уточнил, что на площадке будет налажен выпуск именно легковых автомобилей. "Само производство, которое там осталось в наследство, адаптировано именно на эту категорию автомобилей", - пояснил вице-премьер - глава Минпромторга. Дилер "Автодом" приобрёл российские активы Mercedes-Benz, включая завод в Подмосковье, официального дистрибьютера и лизинговую "дочку", в конце апреля. Компания также получила право осуществлять техобслуживание автомобилей Mercedes-Benz в России, включая гарантийную и постгарантийную поддержку. Согласно условиям сделки, возможен обратный выкуп активов немецким автоконцерном в течение 6 лет.

https://ria.ru/20230810/avto-1889249275.html

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экономика, авто, московская область (подмосковье), россия, денис мантуров, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), mercedes, форум "армия — 2023"