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Гладков вручил ключи от новых машин белгородским врачам
Гладков вручил ключи от новых машин белгородским врачам - РИА Новости, 15.08.2023
Гладков вручил ключи от новых машин белгородским врачам
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков вручил ключи от 15 новых автомобилей участковым врачам из столицы региона, сообщила пресс-служба правительства... РИА Новости, 15.08.2023
2023-08-15T19:29
2023-08-15T19:29
2023-08-15T19:30
белгородская область
общество
белгородская область
белгород
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 15 авг – РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков вручил ключи от 15 новых автомобилей участковым врачам из столицы региона, сообщила пресс-служба правительства области. "Губернатор Вячеслав Гладков вручил ключи от 15 новых автомобилей участковым врачам из Белгорода. Новые автомобили, оборудованные кондиционерами и удобными сиденьями, предназначены для выездных визитов", - говорится в сообщении.Как отметили в пресс-службе, врачи общей практики, терапевты, акушеры-гинекологи и бригады узких специалистов теперь станут еще мобильнее и ближе к своим пациентам, а первичная помощь – более качественной и оперативной. "В прошлом году мы обновили автопарк системы здравоохранения на 36 новых автомобилей, а с начала текущего года – уже на 35 машин. До конца года вручим ещё 31 автомобиль, то есть увеличим показатели в два раза", - сказал Гладков, слова которого приводятся в сообщении. Он добавил, что власти региона стараются сделать всё возможное, чтобы повысить оснащенность медицинских организаций. "В этом году ведем работу по строительству и капремонту свыше 60 объектов здравоохранения, закупаем самое современное медицинское оборудование и решаем кадровые вопросы", - подчеркнул губернатор.
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РИА Новости
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общество, белгородская область, белгород, вячеслав гладков
Белгородская область, Общество, Белгородская область, Белгород, Вячеслав Гладков
БЕЛГОРОД, 15 авг – РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков вручил ключи от 15 новых автомобилей участковым врачам из столицы региона, сообщила пресс-служба правительства области.
«
"Губернатор Вячеслав Гладков вручил ключи от 15 новых автомобилей участковым врачам из Белгорода. Новые автомобили, оборудованные кондиционерами и удобными сиденьями, предназначены для выездных визитов", - говорится в сообщении.
Как отметили в пресс-службе, врачи общей практики, терапевты, акушеры-гинекологи и бригады узких специалистов теперь станут еще мобильнее и ближе к своим пациентам, а первичная помощь – более качественной и оперативной.
«
"В прошлом году мы обновили автопарк системы здравоохранения на 36 новых автомобилей, а с начала текущего года – уже на 35 машин. До конца года вручим ещё 31 автомобиль, то есть увеличим показатели в два раза", - сказал Гладков, слова которого приводятся в сообщении.
Он добавил, что власти региона стараются сделать всё возможное, чтобы повысить оснащенность медицинских организаций. "В этом году ведем работу по строительству и капремонту свыше 60 объектов здравоохранения, закупаем самое современное медицинское оборудование и решаем кадровые вопросы", - подчеркнул губернатор.
Гладков рассказал о закупке оборудования для белгородских больниц