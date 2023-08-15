https://ria.ru/20230815/mashiny-1890291107.html

Гладков вручил ключи от новых машин белгородским врачам

Гладков вручил ключи от новых машин белгородским врачам - РИА Новости, 15.08.2023

Гладков вручил ключи от новых машин белгородским врачам

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков вручил ключи от 15 новых автомобилей участковым врачам из столицы региона, сообщила пресс-служба правительства... РИА Новости, 15.08.2023

2023-08-15T19:29

2023-08-15T19:29

2023-08-15T19:30

белгородская область

общество

белгородская область

белгород

вячеслав гладков

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0a/1870858487_0:185:2000:1310_1920x0_80_0_0_0c5124d21af7db70d09ea96749399dd9.jpg

БЕЛГОРОД, 15 авг – РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков вручил ключи от 15 новых автомобилей участковым врачам из столицы региона, сообщила пресс-служба правительства области. "Губернатор Вячеслав Гладков вручил ключи от 15 новых автомобилей участковым врачам из Белгорода. Новые автомобили, оборудованные кондиционерами и удобными сиденьями, предназначены для выездных визитов", - говорится в сообщении.Как отметили в пресс-службе, врачи общей практики, терапевты, акушеры-гинекологи и бригады узких специалистов теперь станут еще мобильнее и ближе к своим пациентам, а первичная помощь – более качественной и оперативной. "В прошлом году мы обновили автопарк системы здравоохранения на 36 новых автомобилей, а с начала текущего года – уже на 35 машин. До конца года вручим ещё 31 автомобиль, то есть увеличим показатели в два раза", - сказал Гладков, слова которого приводятся в сообщении. Он добавил, что власти региона стараются сделать всё возможное, чтобы повысить оснащенность медицинских организаций. "В этом году ведем работу по строительству и капремонту свыше 60 объектов здравоохранения, закупаем самое современное медицинское оборудование и решаем кадровые вопросы", - подчеркнул губернатор.

https://ria.ru/20230728/oborudovanie-1886824175.html

белгородская область

белгород

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, белгородская область, белгород, вячеслав гладков