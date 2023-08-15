https://ria.ru/20230815/malchik-1890221238.html
Пропавшего в тайге под Красноярском ребенка нашли
Пропавшего в тайге под Красноярском ребенка нашли - РИА Новости, 15.08.2023
Пропавшего в тайге под Красноярском ребенка нашли
Десятилетний мальчик, пропавший в тайге под Красноярском во время сбора грибов с отцом, найден, сообщает краевой главк ГУ МВД в телеграм-канале ведомства. РИА Новости, 15.08.2023
2023-08-15T15:06
2023-08-15T15:06
2023-08-15T15:06
происшествия
емельяновский район
красноярск
красноярский край
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КРАСНОЯРСК, 15 авг - РИА Новости. Десятилетний мальчик, пропавший в тайге под Красноярском во время сбора грибов с отцом, найден, сообщает краевой главк ГУ МВД в телеграм-канале ведомства."От сотрудников полиции Емельяновского района поступила информация о том, что мальчик найден! Он в безопасности", - говорится в сообщении.Ранее в главке сообщили, что мальчик с отцом отправились за грибами и между поселками Элита и Арейское их автомобиль застрял на дороге. Около 17 часов ребенок пошел за ветками в лес и пропал. На поиски выдвинулись наряды полиции.
https://ria.ru/20230815/buryatiya-1890210542.html
емельяновский район
красноярск
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, емельяновский район, красноярск, красноярский край
Происшествия, Емельяновский район, Красноярск, Красноярский край
Пропавшего в тайге под Красноярском ребенка нашли
Десятилетний мальчик, пропавший в лесу под Красноярском при сборе грибов, найден