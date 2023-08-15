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Пропавшего в тайге под Красноярском ребенка нашли - РИА Новости, 15.08.2023
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15:06 15.08.2023
https://ria.ru/20230815/malchik-1890221238.html
Пропавшего в тайге под Красноярском ребенка нашли
Пропавшего в тайге под Красноярском ребенка нашли - РИА Новости, 15.08.2023
Пропавшего в тайге под Красноярском ребенка нашли
Десятилетний мальчик, пропавший в тайге под Красноярском во время сбора грибов с отцом, найден, сообщает краевой главк ГУ МВД в телеграм-канале ведомства. РИА Новости, 15.08.2023
2023-08-15T15:06
2023-08-15T15:06
происшествия
емельяновский район
красноярск
красноярский край
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КРАСНОЯРСК, 15 авг - РИА Новости. Десятилетний мальчик, пропавший в тайге под Красноярском во время сбора грибов с отцом, найден, сообщает краевой главк ГУ МВД в телеграм-канале ведомства.&quot;От сотрудников полиции Емельяновского района поступила информация о том, что мальчик найден! Он в безопасности&quot;, - говорится в сообщении.Ранее в главке сообщили, что мальчик с отцом отправились за грибами и между поселками Элита и Арейское их автомобиль застрял на дороге. Около 17 часов ребенок пошел за ветками в лес и пропал. На поиски выдвинулись наряды полиции.
https://ria.ru/20230815/buryatiya-1890210542.html
емельяновский район
красноярск
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происшествия, емельяновский район, красноярск, красноярский край
Происшествия, Емельяновский район, Красноярск, Красноярский край
Пропавшего в тайге под Красноярском ребенка нашли

Десятилетний мальчик, пропавший в лесу под Красноярском при сборе грибов, найден

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкТайга в Красноярском крае
Тайга в Красноярском крае - РИА Новости, 1920, 15.08.2023
© РИА Новости / Илья Наймушин
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Тайга в Красноярском крае. Архивное фото
Читать ria.ru в
КРАСНОЯРСК, 15 авг - РИА Новости. Десятилетний мальчик, пропавший в тайге под Красноярском во время сбора грибов с отцом, найден, сообщает краевой главк ГУ МВД в телеграм-канале ведомства.
«

"От сотрудников полиции Емельяновского района поступила информация о том, что мальчик найден! Он в безопасности", - говорится в сообщении.

Ранее в главке сообщили, что мальчик с отцом отправились за грибами и между поселками Элита и Арейское их автомобиль застрял на дороге. Около 17 часов ребенок пошел за ветками в лес и пропал. На поиски выдвинулись наряды полиции.
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Потерявшиеся в Бурятии мужчина и подросток самостоятельно вышли из леса
Вчера, 14:43
 
ПроисшествияЕмельяновский районКрасноярскКрасноярский край
 
 
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