https://ria.ru/20230815/malchik-1890221238.html

Пропавшего в тайге под Красноярском ребенка нашли

Пропавшего в тайге под Красноярском ребенка нашли - РИА Новости, 15.08.2023

Пропавшего в тайге под Красноярском ребенка нашли

Десятилетний мальчик, пропавший в тайге под Красноярском во время сбора грибов с отцом, найден, сообщает краевой главк ГУ МВД в телеграм-канале ведомства. РИА Новости, 15.08.2023

2023-08-15T15:06

2023-08-15T15:06

2023-08-15T15:06

происшествия

емельяновский район

красноярск

красноярский край

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КРАСНОЯРСК, 15 авг - РИА Новости. Десятилетний мальчик, пропавший в тайге под Красноярском во время сбора грибов с отцом, найден, сообщает краевой главк ГУ МВД в телеграм-канале ведомства."От сотрудников полиции Емельяновского района поступила информация о том, что мальчик найден! Он в безопасности", - говорится в сообщении.Ранее в главке сообщили, что мальчик с отцом отправились за грибами и между поселками Элита и Арейское их автомобиль застрял на дороге. Около 17 часов ребенок пошел за ветками в лес и пропал. На поиски выдвинулись наряды полиции.

https://ria.ru/20230815/buryatiya-1890210542.html

емельяновский район

красноярск

красноярский край

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, емельяновский район, красноярск, красноярский край