https://ria.ru/20230815/makhachkala-1890092887.html
Эвакуация раненых при взрыве на АЗС в Махачкале завершена
Эвакуация раненых при взрыве на АЗС в Махачкале завершена - РИА Новости, 15.08.2023
Эвакуация раненых при взрыве на АЗС в Махачкале завершена
Эвакуация пострадавших в результате взрыва на АЗС на окраине Махачкалы в медицинские учреждения завершена, сообщил журналистам глава Дагестана Сергей Меликов. РИА Новости, 15.08.2023
2023-08-15T02:03
2023-08-15T02:03
2023-08-15T02:08
махачкала
происшествия
россия
сергей меликов
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
чп на азс в махачкале
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МАХАЧКАЛА, 15 авг - РИА Новости. Эвакуация пострадавших в результате взрыва на АЗС на окраине Махачкалы в медицинские учреждения завершена, сообщил журналистам глава Дагестана Сергей Меликов. "В настоящий момент в основном эвакуация в медицинские учреждения завершена… Всем пострадавшим оказывается квалифицированная медицинская помощь. В основном это люди, которые пострадали от ожогов и травм, полученных в результате взрыва, в том числе от различных предметов, стекла, конструкций и т.д.", - заявил Меликов. Произошедшее руководитель республики назвал трагедией. "Произошла трагедия, сопряжено это со взрывом. Причины и характер взрыва устанавливаются. С этой точки взрыва сдетонировали емкости напротив стоящей заправки, в результате чего произошло возгорание и пожар", - отметил Меликов. Он подчеркнул, что в ликвидации последствий взрыва задействованы все службы, и призвал жителей Махачкалы сохранять спокойствие. "Ситуация находится под контролем", - заключил глава региона. Вечером 14 августа на окраине Махачкалы загорелся автосервис, после чего огонь перекинулся на заправку, после чего прогремел взрыв. В ликвидации ЧП были задействованы 260 человек и 80 единиц техники. В МЧС России сообщали, что площадь пожара составляла 500 квадратных метров, а локализовали возгорание на 600 "квадратах". В ночь на вторник в МЧС заявили о ликвидация открытого горения, идет проливка и разборка конструкций. По последним данным, погибли 12 человек, среди них два ребенка, пострадали 56 человек, сред них - 13 детей. В пресс-службе МЧС РФ также сообщали, что спецборт доставит пострадавших при взрыве на АЗС из Махачкалы в московские лечебные учреждения.
https://ria.ru/20230815/makhachkala-1890091882.html
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махачкала, происшествия, россия, сергей меликов, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), чп на азс в махачкале
Махачкала, Происшествия, Россия, Сергей Меликов, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ЧП на АЗС в Махачкале
Эвакуация раненых при взрыве на АЗС в Махачкале завершена
Меликов: эвакуация раненых при взрыве на АЗС в Махачкале завершена
МАХАЧКАЛА, 15 авг - РИА Новости. Эвакуация пострадавших в результате взрыва на АЗС на окраине Махачкалы в медицинские учреждения завершена, сообщил журналистам глава Дагестана Сергей Меликов.
«
"В настоящий момент в основном эвакуация в медицинские учреждения завершена… Всем пострадавшим оказывается квалифицированная медицинская помощь. В основном это люди, которые пострадали от ожогов и травм, полученных в результате взрыва, в том числе от различных предметов, стекла, конструкций и т.д.", - заявил Меликов.
Произошедшее руководитель республики назвал трагедией.
"Произошла трагедия, сопряжено это со взрывом. Причины и характер взрыва устанавливаются. С этой точки взрыва сдетонировали емкости напротив стоящей заправки, в результате чего произошло возгорание и пожар", - отметил Меликов.
Он подчеркнул, что в ликвидации последствий взрыва задействованы все службы, и призвал жителей Махачкалы
сохранять спокойствие.
"Ситуация находится под контролем", - заключил глава региона.
Вечером 14 августа на окраине Махачкалы загорелся автосервис, после чего огонь перекинулся на заправку, после чего прогремел взрыв. В ликвидации ЧП были задействованы 260 человек и 80 единиц техники. В МЧС России
сообщали, что площадь пожара составляла 500 квадратных метров, а локализовали возгорание на 600 "квадратах". В ночь на вторник в МЧС заявили о ликвидация открытого горения, идет проливка и разборка конструкций.
По последним данным, погибли 12 человек, среди них два ребенка, пострадали 56 человек, сред них - 13 детей.
В пресс-службе МЧС РФ также сообщали, что спецборт доставит пострадавших при взрыве на АЗС из Махачкалы в московские лечебные учреждения.
Спецборт МЧС доставит пострадавших из Махачкалы в Москву