https://ria.ru/20230815/makhachkala-1890092465.html

В Махачкалу спецбортом вылетает группа медиков федеральных клиник

В Махачкалу спецбортом вылетает группа медиков федеральных клиник - РИА Новости, 15.08.2023

В Махачкалу спецбортом вылетает группа медиков федеральных клиник

Группа специалистов федеральных медицинских центров вылетает спецбортом в Махачкалу для оказания помощи пострадавшим при взрыве на АЗС, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 15.08.2023

2023-08-15T01:49

2023-08-15T01:49

2023-08-15T02:00

россия

махачкала

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

чп на азс в махачкале

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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Группа специалистов федеральных медицинских центров вылетает спецбортом в Махачкалу для оказания помощи пострадавшим при взрыве на АЗС, сообщила пресс-служба Минздрава России."Группа специалистов ведущих федеральных центров Минздрава России вылетает спецбортом МЧС России в город Махачкалу. Всем тяжелопострадавшим специалистами Федерального центра медицины катастроф Минздрава России будут обеспечены консультации ведущих врачей для определения наиболее эффективной тактики лечения и целесообразности эвакуации в Москву", - говорится в сообщении.Медицинская помощь всем пострадавшим при взрыве оказывается в полном объеме, уточнили в пресс-службе.Вечером 14 августа на окраине Махачкалы загорелся автосервис, после чего огонь перекинулся на заправку, после чего прогремел взрыв. В ликвидации ЧП были задействованы 260 человек и 80 единиц техники. В МЧС России сообщали, что площадь пожара составляла 500 квадратных метров, а локализовали возгорание на 600 "квадратах". В ночь на вторник в МЧС заявили о ликвидация открытого горения, идет проливка и разборка конструкций.По последним данным, погибли 12 человек, среди них два ребенка, пострадали 56 человек, сред них - 13 детей.В пресс-службе МЧС РФ также сообщали, что спецборт доставит пострадавших при взрыве на АЗС из Махачкалы в московские лечебные учреждения.

https://ria.ru/20230815/makhachkala-1890092323.html

россия

махачкала

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россия, махачкала, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), чп на азс в махачкале