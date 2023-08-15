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Первый замглавы Минздрава посетил раненых при взрыве на АЗС в Махачкале
Первый замглавы Минздрава посетил раненых при взрыве на АЗС в Махачкале - РИА Новости, 15.08.2023
Первый замглавы Минздрава посетил раненых при взрыве на АЗС в Махачкале
Первый заместитель министра здравоохранения России Виктор Фисенко посетил в Республиканской клинической больнице (РКБ) Дагестана пострадавших в результате... РИА Новости, 15.08.2023
2023-08-15T01:44
2023-08-15T01:44
2023-08-15T01:44
происшествия
россия
махачкала
виктор фисенко
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
чп на азс в махачкале
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МАХАЧКАЛА, 15 авг - РИА Новости. Первый заместитель министра здравоохранения России Виктор Фисенко посетил в Республиканской клинической больнице (РКБ) Дагестана пострадавших в результате взрыва на АЗС на окраине Махачкалы, сообщили в пресс-службе минздрава региона. "На место происшествия прибыл замминистра здравоохранения РФ Виктор Фисенко, который сейчас посетил раненых в РКБ", – говорится в сообщении. В ведомстве подчеркнули, что для помощи пострадавшим задействованы все необходимые ресурсы. Вечером 14 августа на окраине Махачкалы загорелся автосервис, после чего огонь перекинулся на заправку, после чего прогремели взрыв. В ликвидации ЧП были задействованы 260 человек и 80 единиц техники. В МЧС России сообщали, что площадь пожара составляла 500 квадратных метров, а локализовали возгорание на 600 "квадратах". По последним данным, погибли 12 человек, среди них два ребенка, пострадали 56 человек, сред них - 13 детей.
https://ria.ru/20230815/makhachkala-1890092111.html
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происшествия, россия, махачкала, виктор фисенко, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), чп на азс в махачкале
Происшествия, Россия, Махачкала, Виктор Фисенко, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ЧП на АЗС в Махачкале
Первый замглавы Минздрава посетил раненых при взрыве на АЗС в Махачкале
Первый замглавы Минздрава Фисенко посетил раненых при взрыве на АЗС в Махачкале