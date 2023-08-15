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Пожар на АЗС в Махачкале локализовали на площади 600 "квадратов"
Пожар на АЗС в Махачкале локализовали на площади 600 "квадратов" - РИА Новости, 15.08.2023
Пожар на АЗС в Махачкале локализовали на площади 600 "квадратов"
Пожар на АЗС в Махачкале локализован на площади 600 квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ. РИА Новости, 15.08.2023
2023-08-15T01:12
2023-08-15T01:12
2023-08-15T01:13
происшествия
махачкала
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
чп на азс в махачкале
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Пожар на АЗС в Махачкале локализован на площади 600 квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ."Пожар на автозаправочной станции в Махачкале локализован на площади 600 квадратных метров", - говорится в сообщении.По данным МЧС России, вечером 14 августа поступило сообщение о пожаре и взрыве в автосервисе и на заправке на трассе в Махачкале. В ликвидации ЧП задействованы 260 человек и 80 единиц техники. В МЧС России также сообщали, что площадь пожара составляет, предварительно, 500 квадратных метров.По последним данным, погибли 12, сред них два ребенка, пострадали 56 человек, сред них - 13 детей.В МВД Дагестана сообщали, что на автосервисе взорвались только две цистерны из восьми, есть большой риск повторных возгораний.
https://ria.ru/20230815/makhachkala-1890090611.html
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происшествия, махачкала, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), чп на азс в махачкале
Происшествия, Махачкала, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ЧП на АЗС в Махачкале
Пожар на АЗС в Махачкале локализовали на площади 600 "квадратов"
МЧС: пожар на АЗС в Махачкале локализовали на площади 600 квадратных метров
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Пожар на АЗС в Махачкале локализован на площади 600 квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.
«
"Пожар на автозаправочной станции в Махачкале локализован на площади 600 квадратных метров", - говорится в сообщении.
По данным МЧС России, вечером 14 августа поступило сообщение о пожаре и взрыве в автосервисе и на заправке на трассе в Махачкале. В ликвидации ЧП задействованы 260 человек и 80 единиц техники. В МЧС России также сообщали, что площадь пожара составляет, предварительно, 500 квадратных метров.
По последним данным, погибли 12, сред них два ребенка, пострадали 56 человек, сред них - 13 детей.
В МВД Дагестана сообщали, что на автосервисе взорвались только две цистерны из восьми, есть большой риск повторных возгораний.
Число пострадавших при взрыве на АЗС в Махачкале выросло до 56