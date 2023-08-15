https://ria.ru/20230815/makhachkala-1890090740.html

Пожар на АЗС в Махачкале локализовали на площади 600 "квадратов"

Пожар на АЗС в Махачкале локализовали на площади 600 "квадратов" - РИА Новости, 15.08.2023

Пожар на АЗС в Махачкале локализовали на площади 600 "квадратов"

Пожар на АЗС в Махачкале локализован на площади 600 квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ. РИА Новости, 15.08.2023

2023-08-15T01:12

2023-08-15T01:12

2023-08-15T01:13

происшествия

махачкала

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

чп на азс в махачкале

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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Пожар на АЗС в Махачкале локализован на площади 600 квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ."Пожар на автозаправочной станции в Махачкале локализован на площади 600 квадратных метров", - говорится в сообщении.По данным МЧС России, вечером 14 августа поступило сообщение о пожаре и взрыве в автосервисе и на заправке на трассе в Махачкале. В ликвидации ЧП задействованы 260 человек и 80 единиц техники. В МЧС России также сообщали, что площадь пожара составляет, предварительно, 500 квадратных метров.По последним данным, погибли 12, сред них два ребенка, пострадали 56 человек, сред них - 13 детей.В МВД Дагестана сообщали, что на автосервисе взорвались только две цистерны из восьми, есть большой риск повторных возгораний.

https://ria.ru/20230815/makhachkala-1890090611.html

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происшествия, махачкала, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), чп на азс в махачкале