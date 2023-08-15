https://ria.ru/20230815/makhachkala-1890090611.html

Число пострадавших при взрыве на АЗС в Махачкале выросло до 56

Число пострадавших при взрыве на АЗС в Махачкале выросло до 56 - РИА Новости, 15.08.2023

Число пострадавших при взрыве на АЗС в Махачкале выросло до 56

Число пострадавших при взрыве на АЗС в Махачкале выросло до 56, среди них 13 детей, сообщает пресс-служба минздрава Дагестана. РИА Новости, 15.08.2023

2023-08-15T01:10

2023-08-15T01:10

2023-08-15T01:10

происшествия

махачкала

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

чп на азс в махачкале

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МАХАЧКАЛА, 15 авг - РИА Новости. Число пострадавших при взрыве на АЗС в Махачкале выросло до 56, среди них 13 детей, сообщает пресс-служба минздрава Дагестана. "На данную минуту в результате взрыва на АЗС: 12 человек погибло (из них двое детей), 56 человек ранено (из них 13 детей)", - говорится в сообщении. Ранее минздрав Дагестана сообщал о 12 погибших и 50 пострадавших. По данным МЧС России, вечером 14 августа поступило сообщение о пожаре и взрыве в автосервисе и на заправке на трассе в Махачкале. В ликвидации ЧП задействованы 260 человек и 80 единиц техники. В МЧС России также сообщали, что площадь пожара составляет, предварительно, 500 квадратных метров. В МВД Дагестана сообщали, что на автосервисе взорвались только две цистерны из восьми, есть большой риск повторных возгораний.

https://ria.ru/20230815/makhachkala-1890089064.html

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происшествия, махачкала, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), чп на азс в махачкале