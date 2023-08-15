https://ria.ru/20230815/makhachkala-1890087995.html

Минздрав: в больницах Махачкалы достаточно коек и лекарств для пострадавших

Минздрав: в больницах Махачкалы достаточно коек и лекарств для пострадавших - РИА Новости, 15.08.2023

Минздрав: в больницах Махачкалы достаточно коек и лекарств для пострадавших

В медучреждениях Махачкалы есть достаточное количество коек для лечения пострадавших при взрыве на АЗС и автосервисе, все необходимые лекарства и препараты... РИА Новости, 15.08.2023

2023-08-15T00:30

2023-08-15T00:30

2023-08-15T00:31

происшествия

махачкала

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

чп на азс в махачкале

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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. В медучреждениях Махачкалы есть достаточное количество коек для лечения пострадавших при взрыве на АЗС и автосервисе, все необходимые лекарства и препараты крови, сообщила пресс-служба Минздрава России. "В медучреждениях Махачкалы имеется необходимое количество коек для лечения пострадавших, все необходимые медикаменты и препараты крови", - говорится в сообщении. Лечение пострадавших находится на личном контроле министра здравоохранения Дагестана Татьяны Беляевой, которая выехала на место происшествия, уточнили в пресс-службе. Федеральный центр медицины катастроф Минздрава России координирует оказание помощи пострадавшим, отметили в министерстве. По данным МЧС России, вечером 14 августа поступило сообщение о пожаре и взрыве в автосервисе и на заправке на трассе в Махачкале. По последним данным, погибли 12, пострадали 50 человек. В ликвидации ЧП задействованы более 70 человек и 20 единиц техники. В МЧС России также сообщали, что площадь пожара составляет, предварительно, 500 квадратных метров. В МВД Дагестана сообщали, что на автосервисе взорвались только две цистерны из восьми, есть большой риск повторных возгораний.

https://ria.ru/20230815/makhachkala-1890087718.html

махачкала

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, махачкала, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), чп на азс в махачкале