https://ria.ru/20230815/makhachkala-1890087995.html
Минздрав: в больницах Махачкалы достаточно коек и лекарств для пострадавших
Минздрав: в больницах Махачкалы достаточно коек и лекарств для пострадавших - РИА Новости, 15.08.2023
Минздрав: в больницах Махачкалы достаточно коек и лекарств для пострадавших
В медучреждениях Махачкалы есть достаточное количество коек для лечения пострадавших при взрыве на АЗС и автосервисе, все необходимые лекарства и препараты... РИА Новости, 15.08.2023
2023-08-15T00:30
2023-08-15T00:30
2023-08-15T00:31
происшествия
махачкала
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
чп на азс в махачкале
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. В медучреждениях Махачкалы есть достаточное количество коек для лечения пострадавших при взрыве на АЗС и автосервисе, все необходимые лекарства и препараты крови, сообщила пресс-служба Минздрава России. "В медучреждениях Махачкалы имеется необходимое количество коек для лечения пострадавших, все необходимые медикаменты и препараты крови", - говорится в сообщении. Лечение пострадавших находится на личном контроле министра здравоохранения Дагестана Татьяны Беляевой, которая выехала на место происшествия, уточнили в пресс-службе. Федеральный центр медицины катастроф Минздрава России координирует оказание помощи пострадавшим, отметили в министерстве. По данным МЧС России, вечером 14 августа поступило сообщение о пожаре и взрыве в автосервисе и на заправке на трассе в Махачкале. По последним данным, погибли 12, пострадали 50 человек. В ликвидации ЧП задействованы более 70 человек и 20 единиц техники. В МЧС России также сообщали, что площадь пожара составляет, предварительно, 500 квадратных метров. В МВД Дагестана сообщали, что на автосервисе взорвались только две цистерны из восьми, есть большой риск повторных возгораний.
https://ria.ru/20230815/makhachkala-1890087718.html
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происшествия, махачкала, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), чп на азс в махачкале
Происшествия, Махачкала, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ЧП на АЗС в Махачкале
Минздрав: в больницах Махачкалы достаточно коек и лекарств для пострадавших
Минздрав: в больницах Махачкалы достаточно коек и лекарств для пострадавших