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Семьям погибших при взрыве на АЗС в Махачкале окажут необходимую помощь - РИА Новости, 15.08.2023
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00:23 15.08.2023 (обновлено: 00:28 15.08.2023)
https://ria.ru/20230815/makhachkala-1890087718.html
Семьям погибших при взрыве на АЗС в Махачкале окажут необходимую помощь
Семьям погибших при взрыве на АЗС в Махачкале окажут необходимую помощь - РИА Новости, 15.08.2023
Семьям погибших при взрыве на АЗС в Махачкале окажут необходимую помощь
Семьям погибших при взрыве на АЗС в Махачкале окажут материальную и психологическую помощь, сообщил РИА Новости глава Дагестана Меликов. РИА Новости, 15.08.2023
2023-08-15T00:23
2023-08-15T00:28
происшествия
махачкала
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
чп на азс в махачкале
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МАХАЧКАЛА, 15 авг - РИА Новости. Семьям погибших при взрыве на АЗС в Махачкале окажут материальную и психологическую помощь, сообщил РИА Новости глава Дагестана Меликов. "Семьям погибших и пострадавших в результате взрыва мы окажем всю необходимую материальную и психологическую помощь", - сказал руководитель республики. По данным МЧС России, вечером 14 августа поступило сообщение о пожаре в автосервисе на трассе в Махачкале. В ликвидации ЧП задействованы более 70 человек и 20 единиц техники. В МЧС России также сообщали, что площадь пожара составляет, предварительно, 500 квадратных метров, а огонь перекинулся с автосервиса на заправку. В МВД Дагестана сообщали, что на автосервисе в Махачкале взорвались только две цистерны из восьми, есть большой риск повторных возгораний. По последним данным республиканского минздрава, погибли пять человек, еще 15 пострадали. При этом в микрорайоне Махачкалы, где произошло ЧП, прекращено газоснабжение потребителей.
https://ria.ru/20230815/makhachkala-1890087346.html
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происшествия, махачкала, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), чп на азс в махачкале
Происшествия, Махачкала, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ЧП на АЗС в Махачкале
Семьям погибших при взрыве на АЗС в Махачкале окажут необходимую помощь

Меликов: семьям погибших при взрыве на АЗС в Махачкале окажут необходимую помощь

© РИА Новости / NewsTeam | Перейти в медиабанкДом правительства в Махачкале
Дом правительства в Махачкале - РИА Новости, 1920, 15.08.2023
© РИА Новости / NewsTeam
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Дом правительства в Махачкале. Архивное фото
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МАХАЧКАЛА, 15 авг - РИА Новости. Семьям погибших при взрыве на АЗС в Махачкале окажут материальную и психологическую помощь, сообщил РИА Новости глава Дагестана Меликов.
«
"Семьям погибших и пострадавших в результате взрыва мы окажем всю необходимую материальную и психологическую помощь", - сказал руководитель республики.
По данным МЧС России, вечером 14 августа поступило сообщение о пожаре в автосервисе на трассе в Махачкале. В ликвидации ЧП задействованы более 70 человек и 20 единиц техники. В МЧС России также сообщали, что площадь пожара составляет, предварительно, 500 квадратных метров, а огонь перекинулся с автосервиса на заправку. В МВД Дагестана сообщали, что на автосервисе в Махачкале взорвались только две цистерны из восьми, есть большой риск повторных возгораний.
По последним данным республиканского минздрава, погибли пять человек, еще 15 пострадали. При этом в микрорайоне Махачкалы, где произошло ЧП, прекращено газоснабжение потребителей.
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ПроисшествияМахачкалаРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)ЧП на АЗС в Махачкале
 
 
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