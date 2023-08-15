https://ria.ru/20230815/makhachkala-1890087346.html
В республиканскую больницу после ЧП в Махачкале поступили 25 человек
В республиканскую больницу после ЧП в Махачкале поступили 25 человек - РИА Новости, 15.08.2023
В республиканскую больницу после ЧП в Махачкале поступили 25 человек
Двадцать пять человек поступило в республиканскую больницу Дагестана после ЧП в Махачкале, большинство из них в состоянии средней степени тяжести, пострадавшие... РИА Новости, 15.08.2023
2023-08-15T00:17
2023-08-15T00:17
2023-08-15T00:36
происшествия
махачкала
чп на азс в махачкале
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МАХАЧКАЛА, 15 авг - РИА Новости. Двадцать пять человек поступило в республиканскую больницу Дагестана после ЧП в Махачкале, большинство из них в состоянии средней степени тяжести, пострадавшие продолжают поступать, сообщил главврач Газиявдибир Мусаев.Соответствующая видеозапись опубликована в телеграм-канале минздрава Дагестана."В настоящее время в Республиканскую клиническую больницу города Махачкалы поступило 25 человек, при этом они продолжают поступать. Состояние большинства из них средней степени тяжести, они не нуждаются в оперативных вмешательствах", - сказал Мусаев.По данным МЧС России, вечером 14 августа поступило сообщение о пожаре в автосервисе на трассе в Махачкале. В ликвидации ЧП задействованы более 70 человек и 20 единиц техники. В МЧС России также сообщали, что площадь пожара составляет, предварительно, 500 квадратных метров, а огонь перекинулся с автосервиса на заправку. В МВД Дагестана сообщали, что на автосервисе в Махачкале взорвались только две цистерны из восьми, есть большой риск повторных возгораний.По последним данным минздрава Дагестана, при взрыве на АЗС в Махачкале погибли 12 человек, пострадали 50 человек.
https://ria.ru/20230815/makhachkala-1890087718.html
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происшествия, махачкала, чп на азс в махачкале
Происшествия, Махачкала, ЧП на АЗС в Махачкале
В республиканскую больницу после ЧП в Махачкале поступили 25 человек
В республиканскую больницу после ЧП в Махачкале поступили 25 человек