https://ria.ru/20230815/makhachkala-1890087346.html

В республиканскую больницу после ЧП в Махачкале поступили 25 человек

В республиканскую больницу после ЧП в Махачкале поступили 25 человек - РИА Новости, 15.08.2023

В республиканскую больницу после ЧП в Махачкале поступили 25 человек

Двадцать пять человек поступило в республиканскую больницу Дагестана после ЧП в Махачкале, большинство из них в состоянии средней степени тяжести, пострадавшие... РИА Новости, 15.08.2023

2023-08-15T00:17

2023-08-15T00:17

2023-08-15T00:36

происшествия

махачкала

чп на азс в махачкале

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1a/1867861932_75:0:2931:1607_1920x0_80_0_0_a2de30f8dad99858d2139edb42c05034.jpg

МАХАЧКАЛА, 15 авг - РИА Новости. Двадцать пять человек поступило в республиканскую больницу Дагестана после ЧП в Махачкале, большинство из них в состоянии средней степени тяжести, пострадавшие продолжают поступать, сообщил главврач Газиявдибир Мусаев.Соответствующая видеозапись опубликована в телеграм-канале минздрава Дагестана."В настоящее время в Республиканскую клиническую больницу города Махачкалы поступило 25 человек, при этом они продолжают поступать. Состояние большинства из них средней степени тяжести, они не нуждаются в оперативных вмешательствах", - сказал Мусаев.По данным МЧС России, вечером 14 августа поступило сообщение о пожаре в автосервисе на трассе в Махачкале. В ликвидации ЧП задействованы более 70 человек и 20 единиц техники. В МЧС России также сообщали, что площадь пожара составляет, предварительно, 500 квадратных метров, а огонь перекинулся с автосервиса на заправку. В МВД Дагестана сообщали, что на автосервисе в Махачкале взорвались только две цистерны из восьми, есть большой риск повторных возгораний.По последним данным минздрава Дагестана, при взрыве на АЗС в Махачкале погибли 12 человек, пострадали 50 человек.

https://ria.ru/20230815/makhachkala-1890087718.html

махачкала

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, махачкала, чп на азс в махачкале