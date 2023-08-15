https://ria.ru/20230815/makhachkala-1890087234.html

Минздрав: при ЧП в Махачкале, предварительно, погибли шесть человек

Минздрав: при ЧП в Махачкале, предварительно, погибли шесть человек - РИА Новости, 15.08.2023

Минздрав: при ЧП в Махачкале, предварительно, погибли шесть человек

РИА Новости. МИНЗДРАВ РФ: ПО ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫМ ДАННЫМ, В ДАГЕСТАНЕ ПОСТРАДАЛИ 42 ЧЕЛОВЕКА, ПОГИБЛИ 6, В ТОМ ЧИСЛЕ 2 ДЕТЕЙ РИА Новости, 15.08.2023

2023-08-15T00:14

2023-08-15T00:14

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происшествия

россия

махачкала

чп на азс в махачкале

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РИА Новости. МИНЗДРАВ РФ: ПО ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫМ ДАННЫМ, В ДАГЕСТАНЕ ПОСТРАДАЛИ 42 ЧЕЛОВЕКА, ПОГИБЛИ 6, В ТОМ ЧИСЛЕ 2 ДЕТЕЙ

россия

махачкала

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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