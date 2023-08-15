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Минздрав: при ЧП в Махачкале, предварительно, погибли шесть человек - РИА Новости, 15.08.2023
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00:14 15.08.2023
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Минздрав: при ЧП в Махачкале, предварительно, погибли шесть человек
Минздрав: при ЧП в Махачкале, предварительно, погибли шесть человек - РИА Новости, 15.08.2023
Минздрав: при ЧП в Махачкале, предварительно, погибли шесть человек
РИА Новости. МИНЗДРАВ РФ: ПО ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫМ ДАННЫМ, В ДАГЕСТАНЕ ПОСТРАДАЛИ 42 ЧЕЛОВЕКА, ПОГИБЛИ 6, В ТОМ ЧИСЛЕ 2 ДЕТЕЙ РИА Новости, 15.08.2023
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происшествия
россия
махачкала
чп на азс в махачкале
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РИА Новости. МИНЗДРАВ РФ: ПО ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫМ ДАННЫМ, В ДАГЕСТАНЕ ПОСТРАДАЛИ 42 ЧЕЛОВЕКА, ПОГИБЛИ 6, В ТОМ ЧИСЛЕ 2 ДЕТЕЙ
россия
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происшествия, россия, махачкала, чп на азс в махачкале
Происшествия, Россия, Махачкала, ЧП на АЗС в Махачкале
Минздрав: при ЧП в Махачкале, предварительно, погибли шесть человек

Минздрав: при ЧП в Дагестане, предварительно, пострадали 42 человека, погибли 6

© Фото : МЧС РФПожар на АЗС в Махачкале
Пожар на АЗС в Махачкале - РИА Новости, 1920, 15.08.2023
© Фото : МЧС РФ
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РИА Новости. МИНЗДРАВ РФ: ПО ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫМ ДАННЫМ, В ДАГЕСТАНЕ ПОСТРАДАЛИ 42 ЧЕЛОВЕКА, ПОГИБЛИ 6, В ТОМ ЧИСЛЕ 2 ДЕТЕЙ
 
ПроисшествияРоссияМахачкалаЧП на АЗС в Махачкале
 
 
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