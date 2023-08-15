https://ria.ru/20230815/makhachkala-1890086960.html
Первый замминистра здравоохранения вылетел в Дагестан
Первый замминистра здравоохранения вылетел в Дагестан - РИА Новости, 15.08.2023
Первый замминистра здравоохранения вылетел в Дагестан
Первый заместитель министра здравоохранения России Виктор Фисенко вылетел в Дагестан для организации оказания медицинской помощи пострадавшим при ЧП в... РИА Новости, 15.08.2023
2023-08-15T00:07
2023-08-15T00:07
2023-08-15T00:11
происшествия
россия
махачкала
чп на азс в махачкале
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0e/1890079772_0:370:960:910_1920x0_80_0_0_295ea11ab117e5b92b4782cdd6f72afe.jpg
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Первый заместитель министра здравоохранения России Виктор Фисенко вылетел в Дагестан для организации оказания медицинской помощи пострадавшим при ЧП в Махачкале, сообщила пресс-служба Минздрава России."Первый замминистра здравоохранения РФ Виктор Фисенко вылетел в Дагестан для организации оказания помощи пострадавшим в результате взрыва на автозаправке в Махачкале",- говорится в сообщении.По данным МЧС России, вечером 14 августа поступило сообщение о пожаре в автосервисе на трассе в Махачкале. В ликвидации ЧП задействованы более 70 человек и 20 единиц техники. В МЧС России также сообщали, что площадь пожара составляет, предварительно, 500 квадратных метров, а огонь перекинулся с автосервиса на заправку. В МВД Дагестана сообщали, что на автосервисе в Махачкале взорвались только две цистерны из восьми, есть большой риск повторных возгораний.По последним данным республиканского минздрава, погибли пять человек, еще 15 пострадали. При этом в микрорайоне Махачкалы, где произошло ЧП, прекращено газоснабжение потребителей.
https://ria.ru/20230814/avtoservis-1890083554.html
россия
махачкала
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0e/1890079772_0:280:960:1000_1920x0_80_0_0_691acd99735b3315d1ea7d1f6c588237.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, махачкала, чп на азс в махачкале
Происшествия, Россия, Махачкала, ЧП на АЗС в Махачкале
Первый замминистра здравоохранения вылетел в Дагестан
Первый замминистра здравоохранения вылетел в Дагестан для организации помощи
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Первый заместитель министра здравоохранения России Виктор Фисенко вылетел в Дагестан для организации оказания медицинской помощи пострадавшим при ЧП в Махачкале, сообщила пресс-служба Минздрава России.
"Первый замминистра здравоохранения РФ Виктор Фисенко вылетел в Дагестан для организации оказания помощи пострадавшим в результате взрыва на автозаправке в Махачкале",- говорится в сообщении.
По данным МЧС
России, вечером 14 августа поступило сообщение о пожаре в автосервисе на трассе в Махачкале. В ликвидации ЧП задействованы более 70 человек и 20 единиц техники. В МЧС России также сообщали, что площадь пожара составляет, предварительно, 500 квадратных метров, а огонь перекинулся с автосервиса на заправку. В МВД Дагестана сообщали, что на автосервисе в Махачкале взорвались только две цистерны из восьми, есть большой риск повторных возгораний.
По последним данным республиканского минздрава, погибли пять человек, еще 15 пострадали. При этом в микрорайоне Махачкалы, где произошло ЧП, прекращено газоснабжение потребителей.
В районе Махачкалы, где горит автосервис, прекращено газоснабжение