https://ria.ru/20230815/makhachkala-1890086960.html

Первый замминистра здравоохранения вылетел в Дагестан

Первый замминистра здравоохранения вылетел в Дагестан - РИА Новости, 15.08.2023

Первый замминистра здравоохранения вылетел в Дагестан

Первый заместитель министра здравоохранения России Виктор Фисенко вылетел в Дагестан для организации оказания медицинской помощи пострадавшим при ЧП в... РИА Новости, 15.08.2023

2023-08-15T00:07

2023-08-15T00:07

2023-08-15T00:11

происшествия

россия

махачкала

чп на азс в махачкале

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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Первый заместитель министра здравоохранения России Виктор Фисенко вылетел в Дагестан для организации оказания медицинской помощи пострадавшим при ЧП в Махачкале, сообщила пресс-служба Минздрава России."Первый замминистра здравоохранения РФ Виктор Фисенко вылетел в Дагестан для организации оказания помощи пострадавшим в результате взрыва на автозаправке в Махачкале",- говорится в сообщении.По данным МЧС России, вечером 14 августа поступило сообщение о пожаре в автосервисе на трассе в Махачкале. В ликвидации ЧП задействованы более 70 человек и 20 единиц техники. В МЧС России также сообщали, что площадь пожара составляет, предварительно, 500 квадратных метров, а огонь перекинулся с автосервиса на заправку. В МВД Дагестана сообщали, что на автосервисе в Махачкале взорвались только две цистерны из восьми, есть большой риск повторных возгораний.По последним данным республиканского минздрава, погибли пять человек, еще 15 пострадали. При этом в микрорайоне Махачкалы, где произошло ЧП, прекращено газоснабжение потребителей.

https://ria.ru/20230814/avtoservis-1890083554.html

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