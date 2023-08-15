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Первый замминистра здравоохранения вылетел в Дагестан - РИА Новости, 15.08.2023
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00:07 15.08.2023 (обновлено: 00:11 15.08.2023)
https://ria.ru/20230815/makhachkala-1890086960.html
Первый замминистра здравоохранения вылетел в Дагестан
Первый замминистра здравоохранения вылетел в Дагестан - РИА Новости, 15.08.2023
Первый замминистра здравоохранения вылетел в Дагестан
Первый заместитель министра здравоохранения России Виктор Фисенко вылетел в Дагестан для организации оказания медицинской помощи пострадавшим при ЧП в... РИА Новости, 15.08.2023
2023-08-15T00:07
2023-08-15T00:11
происшествия
россия
махачкала
чп на азс в махачкале
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Первый заместитель министра здравоохранения России Виктор Фисенко вылетел в Дагестан для организации оказания медицинской помощи пострадавшим при ЧП в Махачкале, сообщила пресс-служба Минздрава России."Первый замминистра здравоохранения РФ Виктор Фисенко вылетел в Дагестан для организации оказания помощи пострадавшим в результате взрыва на автозаправке в Махачкале",- говорится в сообщении.По данным МЧС России, вечером 14 августа поступило сообщение о пожаре в автосервисе на трассе в Махачкале. В ликвидации ЧП задействованы более 70 человек и 20 единиц техники. В МЧС России также сообщали, что площадь пожара составляет, предварительно, 500 квадратных метров, а огонь перекинулся с автосервиса на заправку. В МВД Дагестана сообщали, что на автосервисе в Махачкале взорвались только две цистерны из восьми, есть большой риск повторных возгораний.По последним данным республиканского минздрава, погибли пять человек, еще 15 пострадали. При этом в микрорайоне Махачкалы, где произошло ЧП, прекращено газоснабжение потребителей.
https://ria.ru/20230814/avtoservis-1890083554.html
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происшествия, россия, махачкала, чп на азс в махачкале
Происшествия, Россия, Махачкала, ЧП на АЗС в Махачкале
Первый замминистра здравоохранения вылетел в Дагестан

Первый замминистра здравоохранения вылетел в Дагестан для организации помощи

© Телеграм-канал mkala_newsВзрыв на заправке в Махачкале
Взрыв на заправке в Махачкале
© Телеграм-канал mkala_news
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Первый заместитель министра здравоохранения России Виктор Фисенко вылетел в Дагестан для организации оказания медицинской помощи пострадавшим при ЧП в Махачкале, сообщила пресс-служба Минздрава России.
"Первый замминистра здравоохранения РФ Виктор Фисенко вылетел в Дагестан для организации оказания помощи пострадавшим в результате взрыва на автозаправке в Махачкале",- говорится в сообщении.
По данным МЧС России, вечером 14 августа поступило сообщение о пожаре в автосервисе на трассе в Махачкале. В ликвидации ЧП задействованы более 70 человек и 20 единиц техники. В МЧС России также сообщали, что площадь пожара составляет, предварительно, 500 квадратных метров, а огонь перекинулся с автосервиса на заправку. В МВД Дагестана сообщали, что на автосервисе в Махачкале взорвались только две цистерны из восьми, есть большой риск повторных возгораний.
По последним данным республиканского минздрава, погибли пять человек, еще 15 пострадали. При этом в микрорайоне Махачкалы, где произошло ЧП, прекращено газоснабжение потребителей.
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ПроисшествияРоссияМахачкалаЧП на АЗС в Махачкале
 
 
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