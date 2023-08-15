https://ria.ru/20230815/lukashenko-1890126620.html

Лукашенко выразил соболезнования Путину из-за ЧП в Махачкале

Лукашенко выразил соболезнования Путину из-за ЧП в Махачкале - РИА Новости, 15.08.2023

Лукашенко выразил соболезнования Путину из-за ЧП в Махачкале

Президент Белоруссии Александр Лукашенко направил соболезнования президенту России Владимиру Путину в связи с многочисленными жертвами в результате взрыва на... РИА Новости, 15.08.2023

2023-08-15T10:13

2023-08-15T10:13

2023-08-15T10:13

в мире

махачкала

белоруссия

россия

александр лукашенко

владимир путин

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

чп на азс в махачкале

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МИНСК, 15 авг – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко направил соболезнования президенту России Владимиру Путину в связи с многочисленными жертвами в результате взрыва на автозаправочной станции в Махачкале, сообщает пресс-служба белорусского лидера. "Президент Беларуси Александр Лукашенко направил соболезнование президенту Российской Федерации Владимиру Путину в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате взрыва на автозаправочной станции в Махачкале", - говорится в сообщении. "От имени белорусского народа и себя лично выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших, желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим", - отмечается в соболезновании. Вечером 14 августа на окраине Махачкалы загорелся автосервис, после чего огонь перекинулся на заправку, после чего прогремели взрыв. МЧС России информировало, что площадь пожара составляла 500 квадратных метров, а локализовали возгорание на 600 "квадратах". По последним данным МЧС, погибли 30 человек, 75 пострадали.

https://ria.ru/20230815/vzryv-1890111542.html

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белоруссия

россия

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, махачкала, белоруссия, россия, александр лукашенко, владимир путин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), чп на азс в махачкале