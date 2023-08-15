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Лукашенко выразил соболезнования Путину из-за ЧП в Махачкале
Лукашенко выразил соболезнования Путину из-за ЧП в Махачкале - РИА Новости, 15.08.2023
Лукашенко выразил соболезнования Путину из-за ЧП в Махачкале
Президент Белоруссии Александр Лукашенко направил соболезнования президенту России Владимиру Путину в связи с многочисленными жертвами в результате взрыва на... РИА Новости, 15.08.2023
2023-08-15T10:13
2023-08-15T10:13
2023-08-15T10:13
в мире
махачкала
белоруссия
россия
александр лукашенко
владимир путин
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
чп на азс в махачкале
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МИНСК, 15 авг – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко направил соболезнования президенту России Владимиру Путину в связи с многочисленными жертвами в результате взрыва на автозаправочной станции в Махачкале, сообщает пресс-служба белорусского лидера. "Президент Беларуси Александр Лукашенко направил соболезнование президенту Российской Федерации Владимиру Путину в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате взрыва на автозаправочной станции в Махачкале", - говорится в сообщении. "От имени белорусского народа и себя лично выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших, желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим", - отмечается в соболезновании. Вечером 14 августа на окраине Махачкалы загорелся автосервис, после чего огонь перекинулся на заправку, после чего прогремели взрыв. МЧС России информировало, что площадь пожара составляла 500 квадратных метров, а локализовали возгорание на 600 "квадратах". По последним данным МЧС, погибли 30 человек, 75 пострадали.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, махачкала, белоруссия, россия, александр лукашенко, владимир путин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), чп на азс в махачкале
В мире, Махачкала, Белоруссия, Россия, Александр Лукашенко, Владимир Путин, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ЧП на АЗС в Махачкале
Лукашенко выразил соболезнования Путину из-за ЧП в Махачкале
Глава Белоруссии Лукашенко соболезнует Путину из-за жертв ЧП в Дагестане